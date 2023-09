绿竹生物核心产品重组带状疱疹疫苗LZ901于中国启动III期临床试验

香港,2023年9月29日 -(亚太商讯)- 2023年9月29日,绿竹生物(02480.HK)公布,旗下核心产品重组带状疱疹疫苗 —— LZ901已正式启动中国III期临床试验并完成首批受试者入组。据悉,LZ901是绿竹生物自主研发的创新重组带状疱疹疫苗及核心产品,已经成为全球首款具有四聚体分子结构的带状疱疹疫苗,用于预防40岁及以上成人由VZV引起的带状疱疹及并发症,已在全球九个国家(含中国)申请相关发明专利。 LZ901靶向预防40岁及以上成人带状疱疹,是一种由绿竹生物自主开发的在研重组带状疱疹疫苗,并且是集团的核心产品。其开发基于水痘带状疱疹病毒(「VZV」)糖蛋白E-片段可结晶区,具有四聚体分子结构,用于预防水痘带状疱疹病毒引起的带状疱疹。同时,LZ901是在充分利用人体免疫系统处理外来抗原的机制的基础上设计而成,并预防带状疱疹及带状疱疹引致的相关并发症的发生(包括带状疱疹后遗神经痛)。 带状疱疹是一种病毒感染,会导致疼痛的皮疹,对生活质量产生较大负面影响。带状疱疹可能复发,复发率会随着年龄的增长而增加。目前并无特效药物能治愈带状疱疹且疫苗接种是保护人们免受带状疱疹及其并发症伤害的唯一方法,亦是预防疾病发生的经济有效的方法。随着人们对带状疱疹的认识不断提高及可用带状疱疹疫苗产品数量的不断增加,中国带状疱疹疫苗市场预期将于2020年的人民币6亿元大幅增长至2025年人民币115 亿元,并进一步增长至2030年人民币285亿元,市场前景乐观,LZ901有望率先抢占巨大的市场份额。 据公告披露,绿竹生物已于江苏、山东、湖北和山西等四个省份启动了其核心产品LZ901的多中心、随机、双盲、安慰剂对照设计,用于评价在40岁及以上成人中预防带状疱疹保护效力、安全性的三期临床试验,总入组规模约2.6万人,截至公告日已完成首批受试者入组。 LZ901的中国I期和II期临床试验分别于2022年4月和2023年5月完成;并已获得的临床数据结果表明,LZ901拥有良好的安全性和免疫原性。此外,绿竹生物近期于日本取得LZ901发明专利注册。目前,集团已于中国、俄罗斯及日本获授LZ901发明专利。 目前,葛兰素史克有限公司(「GSK」)出品的Shingrix®和百克生物的感维是中国仅有的两款已上市带状疱疹疫苗。事实上,与进口疫苗Shingrix®头对头试验中,LZ901组的不良反应发生率和严重程度远低于Shingrix,LZ901副作用更小,安全性更高。同时,LZ901诱导较强的细胞免疫反应,强力保护免于感染带状疱疹,头对头试验显示 LZ901具有更高的细胞免疫水平。此外,LZ901全程接种针,无需第3针加强针,与进口疫苗Shingrix*1600元/针、全程2针的定价相比,LZ901将凭借其优异的产品力而拥有极富竞争力的定价。 值得注意的是,LZ901是中国唯一同时在中美两地申报临床的国产疫苗,证明了其出色的研发和产品开发能力。预期2024年下半年可以申报BLA,最快2025年第四季度可首先于中国实现商业化。



