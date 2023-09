企业人工智能领导者第四范式于香港联合交易所主板成功上市

香港,2023年9月28日 -(亚太商讯)- 中国最大的以平台为中心的决策类人工智能公司[1]——北京第四范式智能技术股份有限公司 (股份代号:6682.HK),今天于香港联合交易所有限公司(「香港交易所」)主板上市。 第四范式本次全球发售18,396,000股股份,发行价格为每股55.60港元,募集资金净额约为8.36亿港元。募集资金净额将用于:(1) 在未来三年分配至加强公司的基础研究、技术能力和解决方案开发。(2) 在未来三年分配至扩展公司的产品、建立公司的品牌及进入新的行业领域。(3) 在未来三年分配至寻求战略投资和收购机会,从而实施公司的长期增长战略,以开发公司的解决方案并扩展及渗透公司所覆盖的垂直行业。(4) 用作一般企业用途。 第四范式香港公开发售部分获得超额认购,相当于香港发售初步可供认购股份总数1,839,600股股份的约11.4倍。国际发售部分亦录得超额认购,相当于国际发售初步可供认购之16,556,400股股份的约1.57倍。 第四范式首日开盘涨13.49%,报63.1港元,对应总市值达293亿港元。 鸣锣开市 VIP嘉宾合影 北京第四范式智能技术股份有限公司董事会主席、执行董事、首席执行官兼总经理戴文渊博士表示:「自成立以来,第四范式一直致力于助力企业智能化转型和推进人工智能发展,成长为决策类AI平台领先企业。今天在港交所成功挂牌上市,对第四范式而言是一个重要的里程碑。非常感谢我们所有员工一直以来的努力,也感谢各级领导、投资人、客户以及合作伙伴给予我们的信任。未来,我们将继续巩固自身技术壁垒,不断提升商业化能力,持续助力客户业务成功。」 第四范式董事会主席、执行董事、首席执行官兼总经理戴文渊博士致辞 第四范式成立于2014年,是企业人工智能的领导者。第四范式提供以平台为中心的人工智能解决方案,使企业实现人工智能快速规模化转型落地,发掘数据隐含规律并全面提升企业的经营决策能力。灼识咨询报告显示,按2022年营收计算,第四范式在中国以平台为中心的决策类人工智能市场排名第一,占有22.6%的市场份额。于2023年3月,除了决策类人工智能解决方案外,第四范式推出了专为业务场景设计的企业级生成式人工智能产品式说(SageGPT),式说具有多模态大模型互动能力及企业级人工智能工具特性。 第四范式自始至终重视为用户创造的价值,促进用户成功。公司的解决方案直接解决企业在大规模部署人工智能技术时面临的挑战。其解决方案采用低代码/无代码形式,因此任何行业的用户,无论是否具备人工智能经验,均可简便且快速地实施公司的解决方案,这使得更多企业受益于人工智能转型。第四范式帮助用户实现的绩效以及引导用户成功的成绩是对其价值创造能力强有力的证明,公司已经为各行业中的龙头企业提供服务,这些企业处在如金融、零售、制造、能源与电力、电信、运输、科技、教育、媒体及医疗保健等行业。 [1] 按2022年营收计算(灼识咨询)。 如有垂询,请联络︰ 博达浩华国际财经传讯集团 李耀荣先生 +852 3150 6707 bunny.lee@h-advisors.global 陆淼小姐 +86 21 3397 8878 ivy.lu@h-advisors.global 杨冬梅小姐 +86 21 3397 8725 may.yang@h-advisors.global



话题 Press release summary



部门 Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network