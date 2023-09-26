君联资本所投企业途虎养车在香港主板上市

香港，2023年9月26日 -（亚太商讯）- 9月26日，君联资本所投企业途虎养车（9690.HK）在香港联交所主板成功上市。途虎养车成立于2011年，是中国领先的在线线下一体化汽车服务平台。凭借以客户为中心的模式和高效的供应链，途虎养车提供数字化及按需服务体验，直接满足车主多样化的产品和服务需求，打造一个由车主、供货商、汽车服务门店和其他参与者组成的汽车服务平台。途虎养车将零散的汽车服务需求汇集到一个在线线下一体化养车平台，能够服务中国在售的大多数乘用车车型，满足从轮胎和底盘零部件更换到汽车保养、维修、美容等全方位的汽车服务需求。与高度依赖本地化服务需求的传统线下汽车服务模式相比，用户交互度显著提高。

根据灼识咨询的报告显示，截至2023年上半年，公司的旗舰应用程序“途虎养车”和在线界面拥有超过一亿名注册用户。其中最近十二个月的交易用户数增加至1800万名。途虎养车平台也是中国汽车服务供货商聚集的最大车主小区。伴随着公司服务网络不断扩张，途虎养车在全国拥有5129家途虎工厂店和超过20000家合作门店，覆盖全国大部分地级市。灼识咨询估测，中国汽车服务市场的规模在2022年已达1.2万亿元，2027年将达到1.9万亿元，汽车服务作为人们生活出行的必需品，拥有抗周期及保持稳定增长的特点。

作为联想控股旗下专注于早期创业投资以及成长期私募股权投资的君联资本，于2014年独家投资了途虎养车的A轮融资，并在2014年至2020年期间追加了公司的多轮融资，是公司的早期投资人之一，长期支持公司发展。

投资之初，我国汽车后市场还处于极早期阶段，途虎当时仅有27人，办公室还搭建在仓库里，公司首创的“在线下单+线下安装”的模式在上海刚刚起步，线下合作门店仅50余家。投资后，君联协助公司完成了后续的多轮融资，并在公司战略、管理运营、团队激励、业务资源方面给予了支持和帮助，陪伴公司成长为目前中国领先的在线线下一体化汽车养护服务平台。

君联资本副董事长陈浩表示：“祝贺途虎养车成功上市，祝贺途虎团队。君联资本长期关注科技及互联网技术对传统行业的赋能，中国汽车后市场发展空间巨大，途虎养车经过多年的积累，业务始终保持了较高速的发展。君联资本与途虎投资合作九年来，彼此建立了深厚的情谊，感谢途虎养车管理团队带领公司不懈努力，不断走向成功，持续创造价值。我们非常敬佩途虎养车团队在行业发展早期把握了从互联网应用切入到汽车后市场的机会，实现公司快速发展，相信上市将帮助公司进一步提升品牌和供应链优势，持续奠定公司的行业头部地位。”

消息来源：君联资本微信公众号

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