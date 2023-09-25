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来源 Forum Asset Management
Forum Asset Management（论坛资产管理公司）发起国际机构市场计划并聘请Andrew J. Kavouras 领导增长

TORONTO, ON, 2023年9月25日 - (亚太商讯) - Forum Asset Management Inc.（以下简称“Forum”）与其关联公司一同宣布，已任命Andrew J. Kavouras 担任新设立的机构投资总监一职。在这一职务中，卡沃拉斯先生将主导Forum在全球各机构市场的扩张，并协助Forum实现其作为加拿大顶级另类资产管理公司的增长目标。他将向创始人兼首席执行官理查德·阿布德（Richard Abboud）汇报。

“Andrew是一位经验丰富的资产管理领袖，在另类和传统投资以及可持续性投资/ESG实施方面拥有全球经验，" Richard Abboud 表示。"Andrew在资产管理行业拥有30多年的经验，无疑将对Forum的增长轨迹起到至关重要的作用。他在全球各地与机构投资者的合作经验将成为Forum的宝贵资产。"

Kavouras 先生于今年早些时候加入了Forum团队，并在该公司工作。他为北美、欧洲、中东、东南亚（包括韩国和日本）以及澳大利亚的各种机构投资者提供了关于增长战略、产品能力、可持续投资和实物资产基金的咨询。

他曾在澳大利亚国家银行集团子公司、总部位于苏黎世的RobecoSAM、富达投资以及魁北克存款与投资基金（Caisse de Depot et Placement du Quebec）担任高管职务。Andrew拥有伦敦大学的理学硕士学位和麦吉尔大学的文学学士学位，均为经济学专业。他还参加过宾夕法尼亚大学沃顿商学院的高级培训。

"我们在国际市场推出增长计划是Forum作为一家另类资产管理公司在业务战略中的重要一步，以向我们的客户提供一流的业绩，" 阿布德表示。"我们非常高兴欢迎Andrew加入我们的团队。"

关于Forum

Forum是一家投资者、开发者和资产管理公司，专注于房地产、基础设施和私募股权。自1996年成立以来，Forum与其合作伙伴合作，追求增值和机会性投资，并通过创新和积极管理实现了激进的增长。Forum致力于探索创新和可持续的机会，为我们的利益相关者提供非凡的成果。有关Forum的更多信息，请访问：www.forumam.com

联系方式：

Sydney MacDougall, Manager, Corporate Operations sydneym@forumam.com 416-947-0389



话题 Press release summary

部门 Funds & Equities
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