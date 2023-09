Monday, 25 September 2023, 17:37 HKT/SGT Share: 天图投资开启招股:引进多家基石投资人 冲刺“创投机构第一股”

香港,2023年9月25日 -(亚太商讯)- 据彭博终端机报道,9月25日,消费领域知名创投机构天图投资(股份代号:1973.HK)在港开启招股,拟全球发行173,258,000股,每股发售价为5.80港元至11.40港元,每手400股,入场费4,560港元。公司预期将于10月6日登陆港交所,华泰国际及中银国际担任联席保荐人,或成为首家在“新三板+H股”两地上市的中国本土创投机构。 专注消费领域投资,引进多家基石投资人 天图投资是中国第一家专注于消费的投资公司,致力于推动中国消费品牌和公司发展。截至今年第一季度,公司共计管理八只人民币基金及三只美元基金,并推出了三只新的人民币基金。除了管理基金外,公司亦管理自有资金,并进行直接投资以寻求最佳回报。同期,公司总资产管理规模为人民币255亿元,其中基金管理规模达204亿元,直接投资规模为人民币51亿元。 根据灼识咨询调查,自2020年至2022年,天图于中国消费行业的投资项目数量在所有私募股权投资者中排名第三,仅次于腾讯投资及红杉中国,同期,在所有专注于消费的私募股权企业中排名第一。 资料显示,截至今年上半年,天图累计投资共222家投资组合公司,其中包括消费领域的180家公司及于其他行业的42家公司。通过对180家横跨不同行业垂直领域的消费领域公司的投资,天图对来自各行各业的中国消费者,包括Z+世代消费者,构建了深入的理解。据了解,公司成功投资了包括周黑鸭、中国飞鹤、奈雪的茶、小红书、茶颜悦色、万物新生及百果园在内的众多知名消费品牌和公司。 值得一提的是,此次招股,公司引进福田引导基金和青岛海明、青岛海诺及青岛金融(“青岛投资者”)等作为基石投资者。以发售价中位数计,两者分别投入约0.36亿美元,占发售股数约18.71%和约0.43亿美元,佔发售股数约22.33%。其中福田引导基金由深圳市福田区政府设立,旨在引导社会资本投资有关创新创业、新兴产业、民生事业发展领域。而青岛海明、青岛海诺及青岛金融则由青岛市人民政府最终控制。 业绩表现突出 占据消费行业投资优势地位 天图投资透露,公司开发了一套高效和系统化的投资流程,涵盖投资机会收集、尽职调查及投资、投后管理和退出执行。并通过投资组合及投资主题多元化来管理长期波动性。 基于对消费行业的深入洞察以及严格的风险管理,天图投资实现了良好的投资业绩。截至2020年1月1日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日以及2023年3月31日,公司在管基金分别实现了16.2%、17.8%、 28.2%、16.0%及16.0%的平均内部收益率。截至今年上半年,公司所有基金均未处于累积亏损状态。 天图投资在招股书中表示,中国消费行业的黄金时代即将到来。根据灼识咨询的资料,中国消费行业的市场规模预计将于2027年达到人民币77.0万亿元,2022年至2027年的年複合增长率为6.7%。同时预计中国消费领域的私募股权投资总量于2022年至2027年间将以19.9%的年复合增长率增长。 在此背景下,天图投资凭借良好的过往投资记录以及在不同垂直领域的行业经验,在该领域占据优势地位,也意味著,当消费行业企业寻求资金实现增长融资时,天图投资有望在企业家的首选名单之上。 选择此时上市,借助资本市场的力量,天图投资可稳步拓展其私募股权基金管理业务及发展直接投资业务,推动公司综合实力进一步提升。而公司作为资本市场上稀缺的创投行业标的,未来发展值得期待。



