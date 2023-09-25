BDO环境、社会及管治大奖：以「碳中和」为今届大奖成立五周年之主题，上市公司提名反应热烈

香港，2023年9月25日 -（亚太商讯）- 全球第五大会计及咨询网络BDO自2018年起举办BDO环境、社会及管治大奖，鼓励企业将可持续发展纳入业务模式，藉以承担社会责任，是可持续发展的倡导者。2023年迎来大奖成立五周年，BDO将一如既往推动企业在环境、社会及管治（ESG）方面的发展，而大奖亦标志着企业在ESG各个领域表现超卓的象征。

BDO ESG大奖一直广受上市公司的支持，今届提名反应热烈，得奖名单将于2023年10月12日假香港君悦酒店举行的BDO环境、社会及管治大奖颁奖典礼宣布，组别包括「ESG最佳表现大奖」、「最佳ESG报告大奖」、「ESG年度大奖」、「主题大奖」及新增的「ESG突出表现大奖—H股公司」奖项。

本届奖项的主题为「碳中和」，除配合大奖提倡卓越ESG发展的宗旨外，亦带出应对气候变化的迫切需要。今年的「主题大奖」将表扬致力实现净零碳排放、并在以下三个主要方面表现优秀的上市公司，包括 i) 年度最大的碳排放减幅（绝对值与强度）; ii) 本年度推出的减排措施能够长远显著减少商业活动的碳排放; 及 iii) 订立的长期愿景及实际计划能够实现「碳中和」。是次颁奖典礼亦会举行以「制定达至碳中和的业务策略」（Shaping business strategies for carbon neutrality）为题的研讨会，将邀请来自BDO、大学及行业协会的代表出席，与香港上市公司分享他们的见解及建议。

BDO董事兼风险咨询服务总监郑文汉表示：「我们很高兴本年度BDO环境、社会及管治大奖是自疫情后首个实体颁奖典礼，提名反应踊跃，足证大奖的认受性正不断提升。大奖除表扬企业在ESG方面的杰出表现外，更重要是鼓励企业透过将可持续发展融入业务实践，提高他们履行社会责任的意识。此外，借着不断推动企业兑现ESG承诺，企业亦能就履行合规责任作更充分的准备，实践长期可持续增长。」

香港联合交易所有限公司在今年较早时提出新的气候风险报告规定，新规定对应国际可持续准则理事会（ISSB）发布的国际财务报告准则S2气候相关披露标准，呼吁作出更严格的气候相关披露，并要求企业于2024年1月1日财政年度采用新披露标准守则前，投放资源改善相关的系统、程序及专业知识范畴。

郑文汉补充：「气候变化与全球暖化息息相关，主要是来自人类的吸热温室气体（以二氧化碳为主）的排放量增加，因此，越来越多企业意识到在业务上发展及推行长期净零碳排放的责任，藉以应对气候相关的风险，并为所有持份者创造持续的长远价值。BDO相信，新守则将鼓励香港上市公司遵守国际财务报告准则，继续巩固香港作为投资者至可信赖及领先金融枢纽的地位。」

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