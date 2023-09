Monday, 25 September 2023, 13:59 HKT/SGT Share: 迪信通复牌在望:不止超预期复苏,更迎来业务生态升维

香港,2023年9月25日 -(亚太商讯)- 近期,北京迪信通商贸股份有限公司(「迪信通」或「公司」,股份代号:06188.HK)宣布公司将于9月25日在北京举行临时股东大会暨类别股东大会以审议有关发行新H股的议案,为公司股票复牌打响前奏。 此前,公司与中逸资本有限公司及Unicorn Link Group Limited分别订立认购协议,相关认购人有条件同意认购,而公司有条件同意分三批按认购价每股认购股份1.70港元配发及发行合共7700万股认购股份予中逸资本,及发行合共7700万股认购股份予Unicorn Link。紧随认购完成后,相关认购人各持有公司约8.69%股份。如若本次股东大会暨类别股东大会顺利通过发行新H股的议案,则意味着公司的公众持股量将不低于25%,公司股份也将有望于9月底恢复买卖。 从公司八月底发布的中期业绩公告,我们可以看到,随着上半年疫情管控措施放开后,公司努力拓展业务,多个重点业务区域逐步恢复正常经营,公司的业绩迎来强劲反弹。更值得一提的是,公司基于其渠道优势,已经开始从消费电子领域扩展到新能源与光伏板块,以构建多元化且高度协同的生态体系。 上半年收入强劲增长近50% 作为国内门店数量最多、覆盖最广泛的移动通讯连锁龙头企业,迪信通在相关领域构筑了宽广的竞争护城河,并连续多年位列中国连锁百强企业。凭借着领先的市场地位,迪信通拥有先人一步的恢复节奏。 在行业需求下滑的挑战中,迪信通依然实现逆势增长,交出远优于行业的成绩单:上半年,中国智能手机市场出货量约1.3亿台,同比下降7.4%。据信通院数据,6月份国内手机出货量同比下降了20.9%,仅达到了2214.9万部;在"618"大促期间,智能手机销售同比下降仍超过5%。行业需求的恢复仍需要时间。 在行业需求下滑的挑战中,上半年,公司依然实现了强劲的增长。根据中期业绩报告,公司的手机销量达到220.7万台,比2022年同期销量200.2万台同比增长10.24%;营业收入达到了91.50亿元,相较于去年同期的62.03亿元增长了47.50%;股东应占亏损2643.6万元,同比收窄84.25%。这主要受两大业务引擎驱动:移动通讯设备及配件销售业务实现收入87.80亿元,同比增长了47.08%。线上及线下销售、营销服务的收入、其他服务费收入合计为1.98亿元,相较于去年同期更是达到了惊人的103.33%的增速! 这份出色的业绩单主要得益于公司积极抓住市场机遇,提升了手机及相关产品的销售量和平均售价。据公司公告显示,其在多个重点区域的业务正在逐步恢复正常运营,特别是上海、北京和河南三个主要附属公司所在的市场。此外,公司还在不断推进一系列降低成本、提高效率的措施,运营效率也正在逐步复苏。 如果要探究其亮眼表现背后更深层次的原因,我们必须提到公司拥有非常强大的核心竞争力,使其具备了充足的成长韧性。 首先,公司拥有强大的合作伙伴关系。公司是中国头部手机品牌、潮品品牌和三大通信运营商的重要社会渠道合作伙伴。紧密的合作关系意味着公司拥有稳定的销售渠道和市场份额。再者,迪信通还拥有广泛覆盖的网络优势。一方面,公司线下门店网络遍布全国20个省份和4个直辖市,总计约620家直营和加盟门店,使其能够更好地服务不同地区的客户;另一方面,公司还与中国头部电商平台紧密合作,构建了全渠道科技新零售网络,将实现线上和线下之间的高效协同。这种多元化的销售渠道战略使公司能迅速适应不断变化的市场需求。还有,公司一直被誉为中国通讯行业的“黄浦军校”,以其专业的运营团队而闻名。标准化、专业化的团队,有利于公司能够提供高标准的客户服务和支持。 强大的合作伙伴关系、广泛覆盖的销售网络和专业的运营团队......这些都是高度可复用的优势,同时又是其他竞争者难以轻易获得的优势。也正是这些竞争优势使公司能够在不断变化的市场环境中脱颖而出,保持傲人的成长性。 再出发,迎来业务价值升维 不难看出,上半年释放积极的信号,也预示着公司2024年的景气度将明显提升。 而下半年,行业环境有望继续好转。根据IDC的全球智能手机于2023年二季度的出货量数据,二季度全球智能手机出货量虽然仍然承压,但同比降幅已收窄。展望未来,随着苹果、华为的新品纷纷发布,有望拉动终端需求,叠加去库存持续推进,下半年有望迎来行业景气度的逐季改善。 除此之外,笔者在年报中发现了更值得关注的地方,这可能促使迪信通迎来新的机遇——公司积极响应国家双碳目标、乡村振兴战略及“一带一路”政策,在户用光伏及新能源汽车业务的拓展方面持续取得进展。 根据应用场景,分布式光伏可为工商业和户用光伏。其中,受益于十四五城镇屋顶光伏行动的落地、2021年整县推进屋顶光伏开发试点,同时提供补贴激励等措施影响,户用光伏的装机增速明显快于工商业光伏装机增速。2018-2022年户用光伏新增装机的CAGR达93%,意味着这个市场每年都会成长一倍,潜力非凡。值得注意的是,国内户用光伏市场商业模式较为复杂,公司主要选择以轻资产的模式切入赛道,利用广泛覆盖的渠道网络,对接上游集成商,在安装施工完成后交付终端用户,赚取销售与安装费提成。这样的模式不仅可以高速复制,还有助于资金较快回笼。 图:中国户用光伏装机快速增长。资料来源:北极星太阳能光伏网、CPIA、国家能源局。 公司的优势亦正在快速迁移到新能源汽车与动力电池领域。随着《新能源汽车动力电池回收利用管理办法》加速推出,行业逐步得到规范,叠加工艺不断改进、回收率不断提升,处于发展初期的动力电池回收行业或将迎来发展机遇。今年以来,公司积极推动新能源汽车经销业务和动力电池回收业务,有望借助其广泛的营销网络和优秀的运营团队,复制其在消费电子市场取得的成功。 上半年的亮眼成绩,这无疑彰显了迪信通的第一发展曲线的成长潜力。随着公司的业务生态进一步升维,公司的新增长曲线正在形成,将带来无限的想象空间与巨大的成长机会,并有望推动公司迈上成长新台阶。 ( 文章来源:格隆汇)



话题 Press release summary



部门 电信运营商

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network