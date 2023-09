致力于开发中国双抗疗法的生物技术公司武汉友芝友生物于香港联交所主板正式挂牌

香港,2023年9月25日 -(亚太商讯)- 武汉友芝友生物制药股份有限公司(“友芝友生物”、或 “公司”,连同其附属公司,统称“集团”;股份代号:2496.HK),今天上午9时正于香港联合交易所有限公司(“联交所”)主板正式上市并开始买卖。 友芝友生物是次全球发售共计11,001,200股股份(假设超额配股权未获行使),每股发售股份最终发售价为16港元。经扣除就全球发售已付及应付的包销费用及开支,公司自全球发售所得款项净额估计约为121.4百万港元。公司于香港公开发售获超额认购,接获有效申请为初步可供认购发售股份总数的约13.81倍,而国际发售亦获超额认购约1.57倍。香港公开发售及国际发售最终发售股份数目分别为1,100,200股及9,901,000股,各占任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约10%及90%。 作为一家致力于开发双抗疗法的生物技术公司,友芝友生物的核心业务模式是自主研发、开发及商业化基于双抗的疗法,以治疗癌症相关并发症、癌症及老年性眼科疾病。公司为双抗谨慎性地选择了新兴的靶点,采取差异化的临床开发策略来实现候选药物的临床和商业价值最大化。目前,公司设计和开发了七款临床阶段候选药物管线,并开发了三种T细胞接合的双抗,即M701、M802及Y150,旨在用于在免疫治疗中通过肿瘤细胞特异性抗原同时结合T细胞和肿瘤细胞。此外,公司还专注于开发以TME为靶点的双抗,包括Y101D和Y332。公司预期,随着中国人口老龄化趋势的加剧及癌症发病率的上升,对有效抗肿瘤药物的临床需求将显著增加。现时公司的核心产品M701(EpCAM × CD3 双抗)已入选十二五计划 “国家重大新药创制专项”,公司认为这将有利于其未来纳入国家医保目录。 友芝友生物的联合创始人、董事长、执行董事兼首席执行官Zhou Pengfei博士在医疗保健及制药行业拥有33年以上的丰富经验,专注于肿瘤治疗及创新药物研发。公司在2018年获得中国著名的制药公司石药集团(“石药”)的青睐,石药子公司恩必普药业与友芝友生物达成股权投资合作。结合石药的资源整合能力,有助推进公司研发管线建设和临床研究工作,打造肿瘤免疫治疗领域新局面。 友芝友生物的联合创始人、董事长、执行董事兼首席执行官Zhou Pengfei博士表示:“今天是友芝友生物发展历程中的重大里程碑。公司顺利登陆港股,体现了全球投资者对我们的战略模式、增长潜力、产品管线和管理团队的深度肯定。我们为此感到骄傲,也衷心感谢投资者对友芝友生物的信任与支持。展望未来,公司将秉承‘研制创新药物,捍卫人类健康’的使命,继续加速推进用于癌症治疗的候选药物开发。同时,公司会继续扩大产品管线,提升生产能力,并持续构建公司的商业化能力,致力于为患者开发新型治疗性药物。” 友芝友生物香港上市仪式现场 关于武汉友芝友生物制药股份有限公司 武汉友芝友生物制药股份有限公司是一家致力于开发用于治疗癌症相关并发症,癌症及老年性眼科疾病的基于双特异性抗体(双抗)疗法的生物技术公司。自2010年成立以来,友芝友生物已设计并开发了七款已进入临床阶段的候选药物产品管线。公司为双抗谨慎性地选择了新兴的靶点,采取差异化的临床开发策略来实现候选药物的临床和商业价值最大化。公司秉承“研制创新药物,捍卫人类健康”的使命,十余年来一直致力于双抗靶向肿瘤免疫疗法的研发,以治疗癌症相关并发症、癌症及老年性眼科疾病。



