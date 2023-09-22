Valkyrie游戏发布会圆满落幕

香港，2023年9月23日 -（亚太商讯）- 香港土星科技9月19日在泰国东芭乐园主办了首次项目发布会。本次会议合作伙伴Binance、NFT、OKX、Leaf，合作媒体有YAHOO、Instagram、Twitter、链动未来、区块链头条、金色财经、金融界等媒体大力支持。

香港土星科技是一家以开发区块链技术和游戏项目为主的科技公司，在此次大会中，主办方邀请了众多业内著名人士，如：亚洲区块链协会主席蔡志川博士、香港江氏集团总裁暨全球区块链投资及研究学会名誉会长江雅琦女士、中国著名慈善家张玉英居士、小叶机器人总裁黄子艾先生、泰国东芭乐园创始人王金亮先生等到场支持及合作。

此次活动由香港土星科技创始人及总裁董路先生主讲，介绍此次发布会内容，由香港土星科技研发的链游Valkyrie卡牌养成类对战游戏。该游戏通过NFT卡牌的养成及对战获得收益，Valkyrie的最大亮点是对战，在每次对战双方均要进行筹码质押，获胜一方将赢取对方质押筹码。联赛机制则是Valkyrie最大的亮点和玩家收益，游戏每星期、每月、每季度都会举办大型对战比赛，比赛的奖金来自游戏项目方的资金和玩家报名费，根据比赛排名获得一定比例的奖金，为游戏增加了更多的可玩性。因此相对传统游戏，Valkyrie的玩家则可以在游戏中获取更多的利益。Valkyrie发行的数字货币VK，则会在10月登陆BiFinance交易所。游戏则会在今年12月份正式上线。

接着，香港江氏集团总裁暨全球区块链投资及研究学会名誉会长江雅琦女士也上台分享了她在区块链领域的投资经验和见解。

香港土星科技创始人及总裁董路先生表示，是次发布会完美结束，将有望吸引大量投资机构参与，亦为项目未来爆发打下了基础。

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