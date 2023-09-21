AI公司量化派创始人周灏荣获2023中国人工智能商业杰出贡献人物奖

香港，2023年9月21日 -（亚太商讯）- 9月20日，《互联网周刊》、中国社会科学院信息化研究中心、eNet研究院、德本咨询联合发布了2023中国新科技100强暨秋季金i 奖名单，量子数科科技有限公司（以下简称“量化派”）荣获2023中国人工智能最具投资价值奖，量化派创始人兼CEO周灏获得2023中国人工智能商业杰出贡献人物奖，成为本届金i 奖人工智能领域的双料王。

量化派创始人兼CEO周灏

据悉，本次2023中国新科技100强的遴选，旨在挖掘各行业中具有新科技代表性、创造可持续价值的企业，表彰新理念、新技术、新模式、新应用。亦旨在为相关政府职能、经济区域、产业园区、产学研政策部门提供战略咨询和支持性参考依据。

人工智能，作为全球科技界最热门的话题，已经逐步应用于更为广泛的场景，特别是Chatgpt横空出世以来引发的关注，更是前所未有。这背后透露出的现实，是人工智能技术在解决实际问题方面发挥出的巨大潜力。在秋季金i奖中，“i”所代表的正是由互联网时代核心特征推动而联合起来的世界，创新与发现的精神，金i奖作为品牌和载体之一，希望成为传达创新的中心，传达使命的中心，挖掘和传达从优秀到卓越企业的目标、使命和价值观，量化派及其创始人周灏的入围，正代表着这一伟大时代下，可持续增长的科技力和创新力。

创始人对于数字化的精神信仰

“在数字化转型升级的道路上，周灏从未停止，他始终锐意进取，不断创新，用实践筑梦。”这是量化派创始人兼CEO周灏荣膺2023中国人工智能商业杰出贡献人物奖的获奖词。

量化派创立于2014年，是中国领先的场景化数字解决方案提供商，其整个研发团队均由周灏亲自领导。翻看周灏的个人经历，他先后毕业于北京大学天文专业、美国莱斯大学物理专业，并获得博士学位；曾就职于美国摩根士丹利及第一资本，在AI算法及管理方面拥有十余年的经验。颁奖词中也这样形容周灏，“拥有严谨的处事风格、敏锐的战略眼光、先进的创新思维、独到的管理方法及突出的领导能力。”

为了打造更为优秀的团队，周灏不断思考新技术的应用与新场景的创新，这也让量化派在行业内的竞争优势愈加鲜明。据统计，量化派的研发团队占雇员总人数47%以上，平均工作经验约9年。同时，量化派的科研投资金额逐年增长，并拥有多项发明专利及软件著作权。

一路走来，在周灏的带领下，量化派在数字化转型升级的赛道上闯出了越来越多的可能，如今，量化派已成功运用多种数字化场景，涵盖多个领域，赢得行业内外的广泛认可。

面对数字化转型雨后春笋般的迅猛之势，但见数字经济激荡下迸发出来的新活力。在量化派八周年庆典上，创始人兼CEO周灏表示：“我希望大家不要沉浸在8年的过往中，而是真正地抬头看看未来的、最远的地方。面对时刻在变的移动互联⽹时代，带给我们的永远都是挑战和机遇并行。”可以预见，数字时代的迅猛浪潮之下，时刻准备着的量化派，正不断积蓄力量，以把握新科技为内驱力，迎接下一场竞技。

看得见的进阶之勇和时代之路

数字经济发展的大趋势下，国家的支持进一步促进了包括人工智能在内核心科技的应用，近些年来，包括人工智能在内的数字技术也已经开始在企业发展的各个环节当中发挥巨大作用，消费、汽车、电商、外卖等行业都能看到数字技术的缩影。一大批高新技术企业正在数字科技服务实体行业的进程中发挥着巨大价值。

经历着市场与行业的锤炼，量化派逐步摸索出来属于自己商业模式。以AI技术为驱动，依托领先的闭环场景化服务能力、模块化运营能力、规模化商品及服务输出能力与强劲的AI赋能能力，为多行业提供场景化数字赋能服务，帮助其实现场景、科技、流量、运营、商品及服务的数字化深度融合。这无疑是具有时代“先进性”的。

一方面，量化派在多场景下的产品应用不断“出圈”。以消费地图为例，量化派构建了城市、企业和消费者之间的新型消费关系，以1+N的形态实现区域生态圈场景的搭建和运营，截至目前，量化派已服务北京市朝阳区、⼤兴区、海淀区以及内蒙古包头市等全国多个地区和城市，帮助政府及本地商家搭建数字消费场景，实现本地用户流量的运营及商业化变现，拓展了包括汽车服务、消费电子等在内的消费场景。

今年2月21日，量化派于港交所重新递交了上市申请，中金公司、中信证券为其联席保荐人。招股书信息显示， 2022年，消费地图及相关本地消费场景交易量达4.21亿，相关收入自推出已经录得2.13亿。根据沙利文的资料显示，在中国按2022年的收益计，量化派在按效果付费场景化数字解决方案提供商中排名第一，在场景化数字解决方案提供商中排名第七。

另一方面，凭借先进的商业模式、卓越的管理团队和领先的科技力量，量化派也赢得了众多投资机构的青睐，包括阳光保险、复星集团、高榕资本、将门投资等。与此同时，量化派也与众多行业客户建立了深度的业务合作关系。

在中国数字化解决方案行业，量化派的自身优势正不断增进。如今，量化派夺得2023中国人工智能最具投资价值奖，正如颁奖词中提到的，秉承“数字驱动世界，智能点亮生活”的使命，量化派践行数字中国战略，躬身打造属于中国的数字化增长引擎，正以实际行动和优秀业绩致力于成为全球领先的场景化数字赋能公司。

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