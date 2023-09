Monday, 18 September 2023, 18:16 HKT/SGT Share:

来源 Bonjour Holdings Limited 卓悦集团旗下卓悦科技与「中旅智业品牌院、中华文化学院、协创汇动有限公司」签订合作框架协议书 利用香港优势推广文旅品牌 延长旅游产业链

香港 / 亚太商讯 / 2023年9月18日 / 卓悦控股有限公司(「卓悦」或「集团」,股票编号:653. HK)欣然宣布,集团旗下卓悦科技服务有限公司(简称「卓悦科技」)与FIA世界场地越野车锦标赛大中华筹办机构协创汇动有限公司(Teamwork Creative Events Limited)(简称「协创」)、中国旅游集团所属中旅智业品牌营销传播院(简称「中旅智业品牌院」)及中华文化学院签订合作框架协议书,将在推广品牌文化、赛事运营、文创活动、会议展览、把海外国际大型赛事「引进来」和中国企业「走出去」相互对接、推动制造技术向海外输出和硏发绿色环保赛道设计理念等合作领域开展全面合作。 中旅智业品牌营销研究院董事及院长戴林序先生(左一)、中旅智业品牌营销研究院董事及院长戴林序先生(左二)、 World RX(HK)Management Limited首席顾问云维熹先生MH(中)、卓悦控股有限公司主席陈健文先生(右二)、恊创汇动有限公司董事及首席执行官王思礼先生(右一) 签署仪式于2023年9月17日举行,由卓悦控股有限公司主席陈健文先生代表卓悦科技服务有限公司、中旅智业品牌营销研究院董事及院长戴林序先生、中华文化学院院长姜增和先生及恊创汇动有限公司董事及首席执行官王思礼先生主持签约仪式。合作目的旨在通过中旅品牌营销和传播的行业优势,为协创承办的国际赛事寻求合作的地方政府及企业,提供从赛事落地到运营的一体化服务,积极推动中国旅游与国际赛事接轨和合作,向深度、广度以及市场化方向发展。 卓悦科技与协创的合作还包括赛车制造,向海外推动新能源赛车制造技术领域和动力电池技术和解决方案;赛道设计和建造,硏发绿色环保赛道设计理念如风能和太阳能,推动构建国际赛事绿色能源的新标准;储能技术,通过赛事促进低碳技术和可再生能源输出;充电技术,引进顶尖的流动和临时充电技术和能源管理系统,将中国新能源充电企业引往到国际赛场;赛车装备,通过承办和推广国际赛事,协助国产赛车装备企业(如专业衣服,头盔)开拓国际市场。 卓悦控股有限公司主席陈健文先生(左)、恊创汇动有限公司董事及首席执行官王思礼先生(右) 卓悦主席陈健文先生表示:「未来,双方将持续加强内地赛事合作,包括在合适的内地城市搭建赛事场地、寻求当地政府支持和招商引资、确保赛事顺利举行等。亦将充分利用香港场地得天独厚的资源和优势,举办大型文旅嘉年华,以最大程度在香港及海外推广中国内地文旅品牌、延长旅游产业链。 」 关于卓悦科技服务有限公司(Bonjour Technology Services Limited) 旨在以科技手段引领「科技+消费」的融合发展,通过「产业+科技+资本」构建新生态,推动企业数字化转型和传统产业创新,以帮助企业运营降本增效和升级转型。 同时亦支持及推动业务卓越运营,通过平台能力与系统的整合,实现企业精准营销和提升营运能力。 关于协创汇动有限公司 (Teamwork Creative Events Limited) 协创汇动有限公司成立于香港数码港,以举办国际大型活动、向世界展示和推广来自中国及香港科技为主旨的活动平台公司。 关于中旅智业品牌营销传播院 (China Travel Intelligence Brand Marketing Institute) 中国旅游集团所属中旅智业品牌营销传播院,通过品牌传播、品牌营销、品牌管理将品牌产品传递给目标消费者,致力于满足消费者的需求,在各地拥有丰富的品牌建设、新媒体传播和其他营销传播等的成功经验。 关于中华文化学院(China Culture Institute) 由中国港澳台侨和平发展总会在香港发起成立,董事会成员由侨界精英和政、商界精英担任。学院秉承创立宗旨,提供专业研修、高端智库、文化经贸交流及教育交流等服务。学院还与全国各省市侨创基地建立紧密联动合作,为事业有成的侨界人士提供创新创业平台。 传媒查询: 意博资本文化有限公司 电话 3890 7515 电邮 ir_bonjour@vsfg.com



