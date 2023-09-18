第四范式宣布于香港联交所主板上市计划

香港 / 亚太商讯 / 2023年9月17日 / 中国最大的以平台为中心的决策类人工智能公司——北京第四范式智能技术股份有限公司（股份代号：6682.HK）计划将于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市H股股份。

第四范式将发售18,396,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中16,556,400股股份(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)将作国际发售，合共占初步发售股份总数的90%；余下1,839,600股股份(可予重新分配)将于香港作公开发售，合共占初步发售股份总数的10%，每股价格介于55.60港元至61.16港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%会计及财务汇报局交易征费（须于申请时以港元缴足，且多缴股款可予退还）。

第四范式将于2023年9月18日(星期一)上午9时开始于香港公开发售，并于2023年9月21日(星期四)中午12时截止。第四范式的股票预计将于2023年9月28日(星期四)于香港联交所主板开始进行买卖，股份将按每手买卖单位100股股份买卖，股票代号为6682.HK。

中国国际金融香港证券有限公司为本次发行之独家保荐人、联席全球协调人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。建银国际金融有限公司、招银国际融资有限公司及招商证券（香港）有限公司为本次发行之联席全球协调人、整体协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。腾达资本顾问有限公司担任财务顾问。基石投资者为新华资本管理有限公司、北京中关村科学城科技成长投资合伙企业(有限合伙)以及Montage Technology Holdings Company Limited(澜起科技)，认购总额约合96.8百万美元。

北京第四范式智能技术股份有限公司董事会主席、执行董事、首席执行官兼总经理戴文渊博士表示：「赋能企业实现人工智能转型并推动人工智能发展是我们长期的目标和使命。我们将秉持以平台为中心的战略理念，不断垒实自身技术壁垒并优化产品服务，持续为客户提供高价值服务，助力客户业务。」

经扣除包销费用及其他与全球发售有关的估计开支后，按每股发售股份58.38港元（即指示性发售价范围每股股份55.60港元至61.16港元的中位数）计算，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约885.0百万港元，其中净额约60%或约531.0百万港元，预计将在未来三年分配至加强公司的基础研究、技术能力和解决方案开发；约20%或约177.0百万港元，将在未来三年分配至扩展公司的产品、建立公司的品牌及进入新的行业领域；约10%或88.5百万港元，将在未来三年分配至寻求战略投资和收购机会，从而实施公司的长期增长战略，以开发公司的解决方案并扩展及渗透公司所覆盖的垂直行业；余下约10%或88.5百万港元，将用作一般企业用途。

第四范式成立于2014年，是企业人工智能的领导者。第四范式提供以平台为中心的人工智能解决方案，使企业实现人工智能快速规模化转型落地，发掘数据隐含规律并全面提升企业的经营决策能力。灼识咨询报告显示，按2022年营收计算，第四范式在中国以平台为中心的决策类人工智能市场排名第一，占有22.6%的市场份额。于2023年3月，除了决策类人工智能解决方案外，第四范式推出了专为业务场景设计的企业级生成式人工智能产品式说（SageGPT）。式说具有多模态大模型互动能力及企业级人工智能工具特性。

第四范式自始至终重视为用户创造的价值，促进用户成功。公司的解决方案直接解决企业在大规模部署人工智能技术时面临的挑战。其解决方案采用低代码及╱或无代码形式，因此任何行业的用户，无论其是否具备人工智能经验，均可简便且快速地实施公司的解决方案，这使得更多企业受益于人工智能转型。第四范式帮助用户实现的绩效以及引导用户成功的成绩是对其价值创造能力强有力的证明。公司已经为各行业中的龙头企业提供服务，这些企业处在如金融、零售、制造、能源与电力、电信、运输、科技、教育、媒体及医疗保健等行业。

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