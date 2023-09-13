思博智能与Lenovo香港签署人工智能教育合作计划协议书

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|Expert Systems Holdings Limited
|Dec 15, 2022 15:39 HKT/SGT
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Global ESG Monitor（GEM）发布恒指成分股ESG透明度报告和评分 安踏体育、恒生银行、腾讯控股并列三甲
|Mar 7, 2022 11:27 HKT/SGT
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穆迪上调联想集团(00992.HK)至「Baa2」评级，展望「稳定」
|Feb 14, 2017 12:59 HKT/SGT
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香港董事学会上市公司企业管治水准报告2016 显示香港上市公司的企业管治水平稳步提升
|Oct 19, 2016 09:50 HKT/SGT
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联想集团创始人柳传志： 从“蒙着打”到“想着打”
|June 12, 2016 10:25 HKT/SGT
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联想瞄准数据中心市场 进一步把握870亿美元商机
|June 8, 2016 18:12 HKT/SGT
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Lenovo瞄准数据中心市场 进一步把握870亿美元商机
|Dec 15, 2015 11:29 HKT/SGT
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中国监管机构支持滴滴带头成立产业协会 推动共享经济
|June 22, 2015 12:48 HKT/SGT
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揭联想控股「威水史」 后市前景看高一线
|June 22, 2015 12:25 HKT/SGT
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联想控股热爆全城29日登场 柳传志「说到做到」与投资者共赢
|June 13, 2015 19:05 HKT/SGT
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内地牛市旺IT股 联想表现可圈可点
|May 9, 2015 02:05 HKT/SGT
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香港投资者关系协会宣布首届香港投资者关系大奖得奖者名单
|May 7, 2015 20:30 HKT/SGT
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李克强到访中关村创业街 互联网及创新型企业料受惠
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