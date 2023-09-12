专注于中国双抗的开发 武汉友芝友生物宣布于港交所主板上市计划



香港, 2023年9月13日 - (亚太商讯) - 武汉友芝友生物制药股份有限公司（“友芝友生物”或“公司”，连同其附属公司，统称“集团”；股份代号：2496.HK），一家致力于开发用于治疗癌症相关并发症、癌症及老年性眼科疾病的基于双特异性抗体（双抗）疗法的生物技术公司，今天宣布于香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市计划。



友芝友生物计划全球发售11,001,200股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中9,901,000股发售股份将用作国际发售（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），其余1,100,200股发售股份将作香港发售（可予重新分配），每股H股作价16港元至20港元。



公司将于2023年9月13日（星期三）上午9时开始香港公开发售，直至2023年9月18日（星期一）中午12时截止。股份预计将于2023年9月25日（星期一）于联交所进行交易，股份代号为2496.HK。股票将以每手200股进行买卖。



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具有市场潜力的候选药物管线



作为一家致力于开发双抗疗法的生物技术公司，友芝友生物的核心业务模式是自主研发、开发及商业化基于双抗疗法用于治疗癌症相关并发症及癌症，以及老年性眼科疾病。公司为双抗谨慎性地选择了新兴的靶点，采取差异化的临床开发策略来实现候选药物的临床和商业价值最大化。公司设计和开发了七款临床阶段候选药物管线，包括(i)核心产品M701，一种重组双抗，靶向表达人上皮细胞黏附分子(EpCAM)的癌细胞和人分化簇3(CD3)的表达T细胞。(ii) M802及Y150，用于癌症治疗的T细胞接合的双抗，(iii) Y101D及Y332，以肿瘤微环境(TME)为靶点的双抗，及(iv) Y400，一种治疗老年眼科病的双抗靶向疗法。



专注于中国双抗的开发



自成立以来，友芝友生物一直专注于中国双抗的开发。双抗为一种人造蛋白，可识别和特异性结合两种抗原或表位。双抗的优势包括对各种癌症的潜在影响，应用于重新定位免疫系统的效应细胞，通过融合刺激实现肿瘤细胞的有效溶解。当前双抗的应用和研究主要侧重肿瘤疗法领域，但亦会扩展至血友病和眼科等其他领域。目前，公司已开发了三种T细胞接合的双抗，即M701、M802及Y150。T细胞接合的双抗是一类新型治疗剂，旨在用于在免疫治疗中通过肿瘤细胞特异性抗原同时结合T细胞和肿瘤细胞。此外，公司还专注于开发以TME为靶点的双抗，包括Y101D和Y332。中国肿瘤市场的市场规模由2018年的约人民币1,575亿元增至2022年的约人民币2,336亿元，预计2030年将达到约人民币5,866亿元。公司预期，随着中国人口老龄化趋势的加剧及癌症发病率的上升，对有效抗肿瘤药物的临床需求将显著增加。



核心产品M701有助提高晚期癌症患者生活质量



友芝友生物的核心产品M701（EpCAM × CD3 双抗），是一种重组双抗，靶向EpCAM表达癌细胞及CD3表达T细胞。M701主要用于治疗恶性腹水和恶性胸水，该等严重并发症通常发生于胸膜或腹膜广泛转移的晚期癌症患者。公司预期，M701单一疗法可用于配合穿刺术以控制恶性腹水及恶性胸水，旨在提高有效性并减少频繁穿刺术的副作用，改善癌症的症状及并发。现时M701已入选十二五计划“国家重大新药创制专项”，公司认为这将有利于其未来纳入国家医保目录。



技术平台推动候选药物的研发



友芝友生物已成功搭建四个技术平台，包括自研的YBODY®、Check-BODY及Nano-YBODYTM平台，以及与武汉病毒研究所合作开发的UVAX®平台。友芝友生物的技术平台能够有效选择新型靶点、优化分子结构设计及加快药物开发过程。利用该等平台的技术，友芝友生物能够设计并生成不同的抗体结构。因此，公司能够选择临床发展具有商业价值的靶点和信号通路并设计和改造双抗结构以与这些靶点相结合，因而快速扩展产品管线，以包括直接对标各种靶点和信号通路的其他双抗，优化资源和专业知识的利用，实现管线候选产品的价值最大化。



符合GMP标准的CMC平台



公司利用其在化学、制造及控制(CMC)方面的丰富经验，针对各种结构的双抗建立了一个符合GMP标准的CMC平台。公司相信，该平台将为日后大规模商业生产奠定基础。CMC是指正确定义生产工艺、产品特性和产品测试、产品贮藏及临床试验用药放行方法的活动，以确保不同批次药品的安全性、有效性和均一性。虽然目前双抗的研发和蛋白工程技术都比较先进，但与典型的单抗药物开发相比，在CMC方面双抗的发展仍面临着诸多挑战，包括双抗表达滴度低、需清除的杂质更多、中间产物不稳定和工艺扩大困难。因此，执行一个适当界定的CMC开发策略对整个药物开发计划的成功至关重要。公司采用的CMC策略包括在早期开发阶段评估候选双抗分子的稳定性，选择具有高滴度和高纯度的单克隆细胞生产双抗，根据分子特征定制纯化方法，以及采用可持续的扩大策略进行大规模生产。



以执行为导向的管理和研发团队



公司的核心管理团队由具备十年以上经验的行业资深人士组成，并在创新药物的发现、开发和商业化方面有着良好往绩记录。公司的联合创始人、董事长、执行董事兼首席执行官Zhou Pengfei博士在医疗保健及制药行业拥有33年以上的丰富经验，专注于肿瘤治疗及创新药物研发。此外，公司的部门负责人和其他关键技术人员曾在领先的跨国制药公司担任过各种职务，拥有涵盖药物产品整个开发生命周期各个阶段的丰富经验，包括临床前研究、临床开发、制造和商业化。



2018年，中国著名的制药公司石药集团（“石药”）的子公司恩必普药业与友芝友生物，达成股权投资合作。结合石药的资源整合能力，有助推进公司研发管线建设和临床研究工作，打造肿瘤免疫治疗领域新局面。



展望未来，公司将秉承“研制创新药物，捍卫人类健康”的使命，继续加速推进用于癌症治疗的候选药物开发，并在该等候选药物的临床开发和临床前研究上投入更多资源，同时通过自主研发工作和外部合作继续扩大公司的产品管线，继续提升生产能力，并持续构建公司的商业化能力，致力于为中国患者开发新型治疗性药物。



关于武汉友芝友生物制药股份有限公司

武汉友芝友生物制药股份有限公司是一家致力于开发用于治疗癌症相关并发症，癌症及老年性眼科疾病的基于双特异性抗体（双抗）疗法的生物技术公司。自2010年成立以来，友芝友生物已设计并开发了七款已进入临床阶段的候选药物产品管线。公司为双抗谨慎性地选择了新兴的靶点，采取差异化的临床开发策略来实现候选药物的临床和商业价值最大化。公司秉承”研制创新药物，捍卫人类健康”的使命，十余年来一直致力于双抗靶向肿瘤免疫疗法的研发，以治疗癌症相关并发症、癌症及老年性眼科疾病。





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