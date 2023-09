SKYX提交申请，要求国家电气规范（NEC）对其家庭和建筑物天花板插座进行强制性安全标准化

MIAMI, FL, 2023年9月12日 - (亚太商讯) - SKYX Platforms Corp.(纳斯达克代码:SKYX)(简称"Sky Technologies"),是一家高度颠覆性的平台技术公司,拥有在美国和全球范围内72项已获批准和待批准的专利,以及60多个照明和家居装饰网站。该公司的使命是将家庭和建筑物的安全和智能化作为新的标准,并宣布今天已向国家电气规范(NEC)提交了一份强制性安全标准化的申请,针对其家庭和建筑物的天花板插座平台。



在数亿个安装市场中,如果SKYX的天花板插座平台强制标准化得以实现,将使灯具和吊扇的插拔式天花板安装更加稳固和安全,无需触摸危险的电线,从而显著降低由于危险的电线安装而导致的火灾、梯子摔落、电击、伤害和死亡的风险。



SKYX的代码团队由前国家电气规范(NEC)负责人马克·厄利(Mark Earley)和前美国照明协会(ALA)总裁兼首席执行官埃里克·雅各布森(Eric Jacobson)领导。作为强制性申请的一部分,SKYX的代码团队已提交了与电线安装相关的危险事件的重要支持数据。这些数据包括由于危险的电线安装而引发的火灾、梯子摔落、电击、伤害和死亡事件。



经过多年的严格标准化进程,SKYX的管理团队和代码团队坚信已经满足了必要的安全条件,并具备了充分的危险数据支持,以使其天花板插座成为家庭和建筑物天花板的强制性安全标准化的有力案例。



在过去的几年中,该公司的产品已经被投入到国家电气规范(NEC)的10个领域,并自2022年以来,成功实现了强制性标准化的重要额外里程碑,包括被美国标准化组织ANSI / NEMA(美国国家标准化协会/国家电气制造协会)批准,以及NEC对其天花板插座的通用名称WSCR(Weight Support Ceiling Receptacle)进行投票批准。



最后一次重要的国家电气规范(NEC)强制性标准化批准是针对浴室和厨房的GFCI(GFI)电气墙壁安全插座,旨在降低和预防电击事故。



该公司的申请包括来自美国政府机构如美国人口普查局、NFPA、OSHA、NIOSH、CPSC和CDC等的有关危险事件的数据。



NFPA于2022年2月发布的报告号USS117,题为“由电气配电和照明设备引发的家庭火灾”,提供了证据表明对于照明的错误安装没有足够的重视。该报告指出,在2015年至2019年间,涉及电气配电和照明设备的火灾平均每年导致约430人死亡。具体来说,电线和相关设备占这些火灾的68%,财产损失的60%,平民死亡的42%,以及伤害的53%。



SKYX的主要代码团队成员、前国家电气规范(NEC)负责人和前NFPA首席电气工程师马克·厄利(Mark Earley)表示:“我真切地相信,我们已经为使用安全而强大的承重天花板插座进行插拔式安装提出了强制性要求的有力案例。我们已经收集了大量有关使用现有布线方法的照明设备和吊扇的事件数据。这些数据包括大量的危险事件,包括与电线有关的火灾导致的死亡或受伤、从梯子摔下、灯具或吊扇掉落至人员身上,包括年幼的儿童等其他事件。使用这种安全而强大的插拔式安装方法,许多这些事故本可以避免。现在是时候用反映今天先进但具有诉讼风险的世界的安全而强大的方法来取代现有的布线安装方法了。”



SKYX的主要代码团队成员、前美国照明协会(ALA)总裁兼首席执行官埃里克·雅各布森(Eric Jacobson)表示:“我非常有信心,我们向NEC提交的申请具有所有必要的安全数据和信息,支持我们的强制性安全标准化批准案例。作为我们申请的一部分,我们打算与所有制造商共享我们的产品以获益。作为一个世界领先的国家,是时候让我们的消费者、电工、修理工和业主更安全、更先进,摆脱旧的危险布线安装方法,转向更安全和更快捷的插拔式安装方法了。”



关于 SKYX Platforms Corp.(纳斯达克股票代码:SKYX)



由于电力是每个家庭和建筑的标准,我们的使命是让家庭和建筑成为安全先进和智能的标准。SKYX Platforms Corp.(纳斯达克股票代码:SKYX)拥有一系列极具颠覆性的先进安全智能平台技术,拥有 72 多项美国和全球专利以及正在申请的专利。公司拥有64家照明和家居装饰网站。我们的技术强调高品质和易用性,同时显着提高家庭和建筑物的安全性和生活方式。我们相信,我们的产品是美国乃至全球家庭和其他建筑物中每个房间的必需品。如需更多信息,请访问我们的网站 https://skyplug.com或在 LinkedIn 上关注我们。



前瞻性陈述



本新闻稿中的某些声明并非基于历史事实,而是前瞻性陈述。这些陈述可通过使用前瞻性术语来识别,例如"旨在"、"预计"、"相信"、"能够"、"可能"、"继续"、"估计"、"期望"、"评估"、"预测"、"指导"、"打算"、"可能"、"也许"、"目标"、"正在进行中"、"展望"、"计划"、"定位"、"潜力"、"预测"、"可能的"、"项目"、"寻求"、"应该"、"目标"、"视角"、"将会"或"将"等词汇,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词。



这些陈述反映了公司对未来事件的合理判断,并受到风险、不确定性和其他因素的影响,其中许多结果难以预测且可能超出我们的控制范围,这可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果或结果有实质性的不同。



这些前瞻性声明包括公司的任何产品成为新标准的任何声明。公司向国家电气规范(NEC)提交强制性安全标准化申请不保证在任何特定时间段内或根本会获得批准。NEC对于公司的天花板承重安全插拔式插座/插座的通用名称的批准,包括WSCR(Weight-Supporting Ceiling Receptacle)用于其通用天花板插座和WSAF(Weight-Supporting Attachment Fitting)用于其天花板插头,以及美国国家标准化协会(ANSI)和国家电气制造协会(NEMA)对公司的天花板承重插座/插座的标准化投票,并不保证获得国家消防协会(NFPA)国家电气规范委员会(该委员会包括多个制定规范的小组和一个技术协调委员会,负责制定国家电气规范(NEC))或任何其他行业或监管组织的批准,也不能保证公司的任何产品将在任何司法管辖区内成为NEC法规的强制性要求,或者公司的任何现有或未来产品或技术将在任何特定时间段内或根本会被任何州、国家或市政府采用。不能保证公司的任何现有或未来产品或技术将获得市场接受,或者它们将在任何特定时间段内或根本会被任何州、国家或市政府采用。



我们对我们产品的可寻址市场的估计可能被证明是不正确的。我们产品的预期需求可能与实际需求有实质性的不同。此类风险和不确定性包括与公司成功推出、商业化、开发附加功能以及实现其智能产品和技术市场认可(包括开始预售)、推动Sky智能平台在家庭、建筑物、游轮和社区的应用以及酒店、建筑师和设计师的采用能力、市场份额捕捉能力、执行任何销售和许可机会的能力、实现SkyPlug的强制性法规地位所带来的风险,以及与兼并和收购相关的风险等。还包括在公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险和不确定性,包括其10-K和10-Q表格的定期报告。任何前瞻性陈述仅以本新闻发布日期为准,公司不承担更新或修订任何前瞻性陈述的义务,除非根据美国联邦证券法律规定需要。



