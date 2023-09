Tuesday, 5 September 2023, 15:25 HKT/SGT Share: 达美乐中国-达势股份(1405.HK)中报看点:线上营销提升客户体验 纳入“港股通”扩大投资机会

香港, 2023年9月5日 - (亚太商讯) - 据国家统计局公布数据,2023上半年,中国国内生产总值达到人民币59.3万亿元,同比增长5.5%,其中第三产业增加值33.19万亿,同比增长6.4%。餐饮业作为我国第三产业的支柱,在2023年上半年的增加值达到了9171亿元,同比增长15.5%。消费政策的逐步显效,使得消费市场整体呈现出良好的恢复态势。



随着数字化时代的到来,越来越多的企业开始利用数据和技术手段来提升业务表现和客户体验。在这个数字化浪潮中,达势股份有限公司(下称“达势股份”或“公司”、股份代号:1405.HK)即达美乐中国通过持续的门店扩张策略和数据赋能以及线上营销,成功吸引了新顾客,并取得了显著的业绩增长。



门店扩张增加销售渠道 上半年收入增长近14亿



达势股份上半年收入增幅明显,主要得益于每家门店平均日销售额的增加以及运营门店数量的增加。2023上半年,收入为人民币13.76亿元,同比增涨了51.5%。



2022年上半年,达势股份增加了40家新店,门店总数达到508家。于2023年上半年,公司继续推进门店扩张战略,增加了84家新店,门店总数增至672家。通过扩大门店网络的方式增加了销售渠道,进而提高了总收入。



截至2023年上半年,北京和上海的销售额达到人民币7.55亿元,同比增长30.3%,这两个达势股份营运历史最长的成熟市场保持稳步增长,并为总收入做出了重要贡献;新增长市场的销售额达到人民币6.21亿元,同比增长88.7%,增长势头强劲,占总收入的比重达到45.1%。于所有新进驻的增长市场的持续成功,是达美乐比萨于中国的品牌实力及品牌发展势头的最佳证明。



广告推广持续吸引客户 会员人数达1,090万名



2023上半年,达势股份在提升收入方面采取了更加积极的广告和推广策略,通过增加广告投入来吸引更多的客户或提高销售额,录得广告及推广开支人民币81.1百万元,同比增长50.5%,略低于收入增速。1H2022及1H2023,达势股份广告及推广开支占总收入的比例保持相对稳定,意味着广告和推广活动的效果是相对有效的。



据悉,达势股份主要通过微信公众号、微博账号等社交媒体平台与广大用户分享新菜单和促销活动。通过网络宣传,建立了多个客户接触点,扩大了客户覆盖面,提高了潜在销量,并使顾客能更方便地浏览美食。



通过其自有的线上渠道(包括专有的应用程序、网站、微信小程序和微信公众号)接受外送、外带和堂食订单。线上渠道能提供直观、图像丰富的用户界面,并提供加入会员计划的专属方式。通过会员计划,顾客可以获得和使用奖励。线上订购平台的主要特点是实时透明的订单追踪,不仅可以实时追踪已离店订单,还可以追踪订单从厨房准备、烤箱烤制、骑手取餐到最终送达客户的整个过程,让顾客可以看到订单的新鲜制作过程,并及时交付给骑手,有助于提高顾客的满意度。



数字技术在吸引和保留顾客方面也起到了重要作用。数据分析和客户数据平台(CDP)为达势股份提供了关于顾客喜好的有力见解,公司可以根据这些见解为顾客提供定制的促销活动。CDP还有助于生成会员计划所需的数据洞察,从而吸引更多的顾客。截至2023年6月30日,公司会员人数已达到1,090万名。



值得一提的是,据上交所、深交所公告,沪、深港通下港股通标的名单发生调整,其中达势股份成功获纳入,并自2023年9月5日起生效。此次进入港股通,意味着达势股份将为投资者提供更多的投资机会,后续有望获得南下资金加持,带来更广泛的投资者基础和更充足的流动性, 并进一步推动其在中国市场的发展。



总体而言,随着技术的不断进步,达势股份在数字化转型和客户体验方面仍有更多的拓展空间。通过门店持续扩张以及创新和优化线上渠道、数据分析和客户互动,公司未来有望进一步扩大市场份额,吸引新顾客,实现客户满意度的节节提升,奠定中国比萨品牌的龙头地位。(来源:和讯网)





话题 Press release summary



部门 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Aug 30, 2023 10:19 HKT/SGT 达美乐中国-达势股份(01405.HK)发布亮丽2023中期业绩 新市场拓展与门店扩张结硕果