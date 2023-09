Monday, 4 September 2023, 14:34 HKT/SGT Share: 海通恒信披露中期业绩:持续深化转型升级 产业化发展稳步推进

香港, 2023年9月4日 - (亚太商讯) - 据经济通报道,随着融资行业监管趋严,融资租赁行业由过去的野蛮生长转向规范发展的新阶段。推进业务转型升级,已成为融资租赁企业发展大势所趋。海通恒信(01905.HK)基于对整个融资租赁行业转型的理解,围绕着主业转型升级需求,主动调整业务结构,大力开拓国家战略新兴产业,不断优化资产配置,经营业绩持续稳健增长,资产规模进一步提升。



8月30日,海通恒信公布2023年中期业绩。上半年,公司实现收入总额42.86亿元(人民币,下同),较上年同期增长4.7%。其中,融资租赁业务收入达到36.13亿元,同比增长12.3%。实现期间溢利8.08亿元,较上年同期增长5.6%。截至2023年6月30日,资产总额达到1,287.99亿元,较上年末增长3.4%;权益总额达到194.63亿元,较上年末增长3.4%。



践行“一大一小”客户发展战略 生息资产规模同比增长11%

在融资租赁行业回归发展本源的转型升级期,海通恒信围绕金融服务实体经济的主线,把握中国经济转型的发展机遇,积极践行“一大一小”的客户发展战略,为大中型企业客户、小微企业及个人等广泛客户提供定制化的服务。2023年上半年,公司共实现业务投放人民币306.7亿元。



在大客户、大项目持续开拓方面,海通恒信紧抓国家产业升级、“十四五”规划、绿色转型发展带来的机遇,加大对高端装备制造、绿色租赁、数字经济等战略新兴领域的业务投放。在先进制造领域,公司积极助力优质制造业客户的复苏和发展,持续输送“金融活水”,重点服务专精特新“小巨人”企业,相关高端装备制造业务上半年投放超98亿元。在绿色租赁方面,围绕ESG建设目标和资产配置策略,在光伏储能、绿色出行、节能环保等绿色租赁领域新增投放超72亿元。



在小微企业及个人客户方面,海通恒信积极响应国家扶持中小微企业和支持实体经济的号召,深入服务实体经济,提升金融科技赋能普惠金融服务质效,助力中小微企业稳健发展。同时,公司还通过数字化手段,不断提升对小微企业和零售客户租赁物的实时监控和主动风险管理能力,提升服务质效。



通过有效的资产配置,截至2023年6月30日,海通恒信生息资产平均余额1,078.64亿元,较去年同期的971.42亿元增长了11.04%。按行业划分,先进制造、城市公用、能源环保行业生息资产余额占据前三名,合计占比达55.8%。



夯实负债端竞争优势 债务结构持续改善

面对复杂的国内外金融环境,海通恒信通过持续开拓多元化且稳定融资渠道、创新融资工具,在直接融资市场和间接融资市场均取得良好进展,债务结构持续改善,资金成本稳步下降。2023年上半年,公司计息负债平均付息率3.65%,较上年同期下降0.17个百分点。



在直接融资市场,海通恒信通过发行债券、资产证券化等丰富产品,已经形成了融资产品的多元化、产品期限的均衡化、融资市场的分散化的新局面,从而确保公司具备持续、有力的成本竞争优势。在间接融资市场,海通恒信在现有融资渠道的基础上,持续深化与银行渠道的合作关系,与72家金融机构建立授信关系,累计获得授信额度约为人民币1,163亿元。



截至2023年6月30日,海通恒信计息负债平均余额达946.90亿元,较2022年同期的866.20亿元增幅达9.32%,有力地支持了公司的业务扩展。此外,得益于资产负债结构的优化以及融资渠道的拓宽,海通恒信2023年上半年净利息收益率上升至3.51%,较上年同期增加0.04个百分点。



在立足租赁本源的基础上,未来,海通恒信将一如既往地坚持“一体两翼”、“一大一小”的发展战略,紧跟国家产业政策导向,把握传统产业升级、数字经济发展、绿色转型发展的机遇,持续优化资产结构,有效夯实资产质量,推动公司产业化发展与提质增效齐头并进。





