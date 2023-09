Monday, 4 September 2023, 11:09 HKT/SGT Share: 光大环境科技创新深入赋能 发展引擎作用渐显

香港, 2023年9月4日 - (亚太商讯) - 日前,亚洲环保龙头企业光大环境(集团)有限公司(257.HK)公布2023年度中期业绩(含附属公司),公告显示,光大环境在转型升级的关键时期,坚定推进企业型科技向科技型企业转变,持续强化创新引领,激活发展引擎,成功实现多项成果转化,赋能公司数智高质量发展。



专利与奖项斩获丰硕,科技成果转化亮点纷呈



光大环境紧跟国家战略方向及环保领域的技术发展趋势,于新能源、三农、循环经济、碳中和、新科技等方面开展行业前沿研究与跟踪。根据业绩公告,2023年上半年,公司新增获得授权专利122项(包括实用新型专利98项、发明专利16项、软件专利3项、外观设计专利5项),截至2023年6月30日,公司累计获得授权专利1,778项,累计发表重要技术论文87篇,在授权专利和科研奖项方面硕果累累。



依托光大环境的科技研发创新引擎、核心技术创新及成果转化平台研究院,公司一方面聚焦生活垃圾处理、各类危固废处理、农林生物质利用、水环境治理、大数据及智能控制等重点领域,发力环保工艺技术难点攻关,另一方面持续加强科技成果的转化及应用。



2023年上半年,光大环境面向传统业务及新业务领域的主要科技研发工作取得多项进展及成果,包括(但不限于)垃圾焚烧发电厂节能增效技术研究形成多项技术方案并在苏州垃圾发电项目应用;自动燃烧控制(ACC)及自动频率控制(AFC)技术应用于公司6个项目,并推进于另外30个项目进行应用;完成一套高效、安全、自动化程度高的移动式选择催化还原(SCR)再生技术方案并已进入试制阶段。科技研发硕果累累,科创赋能持续强化。



数字化建设积极推进,运营精细化管理高效提升



2023年上半年,公司依托环保能源、环保水务和绿色环保三大板块,持续通过信息化、智慧化及平台化建设,提升运营管理的精细化水平。



公告显示,环保能源持续优化相关技术工艺与管理流程,有效提升垃圾发电项目的入厂垃圾吨发电量;环保水务于全系统内持续快速推进“智慧水务”平台建设,项目主数据平台建设工作启动,数字化工具应用纵深推进,精准加药系统在各项目进入测试阶段;绿色环保试点新的危废处理工艺技术,提高项目产能利用率并且降低相关成本。



科研力度不断加大,自主研发喜获突破



回顾期内,光大环境装备制造板块坚持以市场为导向,依托以资源配置为主体的柔性团队,加强科研投入,推动创新发展,积极构建“光大智造”发展新格局。



除了湿法脱酸及水力清灰等自主研发技术顺利实现成果转化外,装备制造板块采用自主研发设计的“快装式炉排炉焚烧系统、低排放烟气处理系统、一体化集装箱渗滤液处理系统、供热或供蒸汽余热利用系统、自动燃烧控制(ACC)系统”的工艺路线,完成小型生活垃圾焚烧炉的样机试制,适合农村及县域的小吨位垃圾焚烧炉成套设备,可处理每日75至200吨不同型号、适应不同热值的垃圾,助光大环境成功获得四川马尔康锅炉岛及烟气净化项目,首次向外部客户提供自主研发的小吨位生活垃圾机械炉排炉,实现县域小型炉排市场业务拓展零的突破。



科研平台建设实现新成果



2023年上半年,光大环境继续面向自身需求、面向未来、面向市场,以科技引领创造价值,打造一流科技创新中心,为集团各项业务发展蓄势赋能,提供科技启发和技术保障。



根据业绩公告,回顾期内,公司加强科研平台建设,与首批高水平大学“强特色”建设高校之一、省内最早设置环境学科的高校—青岛理工大学联合建设“国家环境保护生活垃圾处置新污染物监测与控制工程技术中心”。凭借光大环境完整的产业链和较高的研发创新水平、青岛理工大学在科研创新、学科建设、人才培养等领域的显着成绩,两家单位强强联手、优势互补,共建省生态环境厅重点支持申报建设单位。





