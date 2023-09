Friday, 1 September 2023, 11:01 HKT/SGT Share: 光大环境2023年中期业绩公布 新增规模居首 龙头地位巩固

香港, 2023年9月1日 - (亚太商讯) - 中国环保行业龙头光大环境(257.HK)日前公布2023年度上半年业绩(含附属公司),鉴于中国正处于经济恢复和产业升级的关键时期,光大环境顺应行业调整趋势,在聚焦固废、泛水和清洁能源三大核心领域的同时,积极延伸和完善相关产业链布局,业绩显示,固本拓新、协同增效和轻重并举的市场策略皆取得实效,公司持续稳踞行业龙头地位。



截至2023年6月30日,光大环境业务分布已拓展至国内26个省(市)、自治区及特别行政区,足迹遍及220多个市县区,海外市场布局德国、波兰、越南和毛里求斯;投资落实的环保项目共578个,总投资约人民币1,580.44亿元;另承接环境修复、垃圾分类、工程总包(“EPC”)、委托运营、设备供货、技术服务等多项轻资产项目和服务。光大环境作为全球最大的垃圾发电投资运营商,旗下环保能源及绿色环保板块合共落实垃圾发电项目188个(含1个委托运营项目及1个“工程设计— 采购 — 施工 — 运营”(“EPCO”)项目),设计日处理生活垃圾15.72万吨。



固本拓新,新增规模遥遥领先

在传统业务领域,光大环境持续于垃圾发电、污水处理、生物质综合利用等领域取得新项目。根据业绩公告,2023年上半年,公司共投资落实25个新项目并签署1份现有项目的补充协议,总投资约人民币31.22亿元,涉及垃圾发电及其协同业务、市政污水及工业废水处理、生物质综合利用、光伏发电等领域。其中,公司核心主营业务环保能源投资并取得17个新项目,涵盖垃圾发电、餐厨及厨余垃圾处理、环卫一体化、医废处理等,总投资约人民币17.22亿元,新增设计规模(含委托运营处理规模)为日处理生活垃圾2,000吨,日处理餐厨及厨余垃圾775吨,年供应蒸汽468,340吨,成绩瞩目亮眼。



此外,公司在县域市场也积极落实新业务,例如环保能源板块落实贵州大方垃圾发电项目、环保水务板块布局山东聊城莘县工业废水厂网一体化业务等,进一步打开县域环保市场空间。



协同增效,实现多项目签约落地

2023年上半年,光大环境在协同业务发展方面取得实绩实效,环保能源板块依托垃圾发电业务优势,先后签署落实多个餐厨及厨余垃圾处理、粪便处理、炉渣处理、供热、环卫一体化等垃圾发电协同类项目,巩固集团于当地市场的垃圾发电产业链布局。



业绩公告显示,截至2023年6月30日,公司环保能源垃圾发电协同项目中,有74个项目已投运(设计处理规模为每年390.70万吨),17个项目在建中(设计处理规模为每年103.08万吨)。



轻重并举,业务突破喜讯连连

轻资产业务方面,公司首次以EPCO模式一次性落实多个环保项目,包括四川宜宾第二生活垃圾焚烧发电项目(一期)设计施工总承包项目、江苏淮安涟水县空港产业园工业废水处理厂及江阴高新区污水处理厂一期一阶段等轻资产项目,这些项目的落地进一步拓宽了公司的轻资产业务范畴。



2023年上半年,光大环境抓住国家加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的政策方向,专门针对农村及县域的小吨位垃圾焚烧炉,通过装备制造板块完成小型生活垃圾焚烧炉的样机试制。凭借这项技术研发,公司成功签署了四川马尔康锅炉岛及烟气净化项目,首次向外部客户提供自主研发的小吨位生活垃圾机械炉排炉,实现了集团拓展县域小吨位垃圾处理市场的战略谋划及技术装备成果转化。



回顾期内,光大环境还先后与江西、湖南、湖北、海南、山东、江苏等多个省份以及中国中铁、中国电建、盈峰环境、哈电集团等60多个地方政府、企业单位等积极开展交流会晤,深化战略合作,探讨合作机遇,共促长足发展。





