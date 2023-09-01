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来源 VC Holdings Limited 汇盈控股公布2023年中期业绩 数码资产业务录得令人鼓舞的增长

提升资产管理及保险经纪业务领域之核心实力

香港, 2023年8月31日 - (亚太商讯) - 香港完善及一站式金融服务机构汇盈控股有限公司（「汇盈控股」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0821.HK）欣然宣布其截至2023年6月30日止六个月（「报告期内」）之未经审计的中期业绩。集团于报告期内拓展其资产管理及保险经纪业务，致力提升其于行业的核心实力，同时亦于数码资产业务方面录得令人鼓舞的增长。



于报告期内，集团之综合收益按年上升约10%至约3,940万港元（2022年上半年：约3,570万港元），主要归功于数码资产业务之销售及推广的增长，以及其保险经纪及资产管理业务正式开业。尽管集团的经营稳健并推出了创新发展项目，惟经纪佣金却因香港资本市场衰退而显著下降。股票市场环境波动且疲软，拖累集团的主营业务发展，导致集团财务资产之已变现和未变现亏损净额增加；加上其他因素包括应收账款及其他应收账款之减值亏损有所增加、确认以股本形式支付之购股权开支，以及于报告期内并无录得收购财务资产的收益，集团录得股东应占综合亏损约1.341亿港元（2022年上半年：股东应占综合亏损约6,180万港元）。每股基本亏损为5.43港仙（2022年上半年：2.97港仙）。



汇盈控股有限公司主席兼执行董事符耀文先生表示：「2023年上半年，全球经济受到严重压力，主要受累于2019冠状病毒病（「COVID-19」或「疫情」）影响挥之不去、俄乌冲突持续不断、以及发达国家及发展中国家之通胀飙升。此等问题使投资者信心下降，导致金融市场和集团表现大幅波动。鉴于市场不稳，集团大力加强业务多元性，并在市场不确定形势下，为收益增长创造新动力，并降低经营风险。」



业务回顾

金融服务业务

于报告期内，由于集团锐意实现业务多元化，传统经纪及融资业务占其总收益之贡献占比下降至约80.0%。集团继续透过汇盈证券有限公司（「汇盈证券」）提供本地及海外证券交易、衍生工具及其他结构性产品买卖、配售、包销及保证金融资服务，并继续透过汇盈财务有限公司（「汇盈财务」）提供融资服务。集团提供企业融资顾问服务，包括透过汇盈融资有限公司（「汇盈融资」）提供并购顾问服务，以及透过汇盈秘书服务有限公司（「汇盈秘书服务」）提供公司秘书服务。



于报告期内，资产管理及保险经纪分部取得重大业务发展，并开始产生可观收益。集团于2023年4月完成收购汇盈国际资产管理有限公司（前称「安里资产管理有限公司」），从而可根据证券及期货条例提供第9类（提供资产管理）受规管服务。经营收入来自提供资产管理服务所赚取之管理费及表现费。收购完成后，集团成功扩大其客户基础，加强其资产管理业务，并提高服务质素。有关收购亦提升集团在资产管理市场之核心实力，使资产管理业务成为集团增长最快之业务之一。集团亦透过Experts Management Limited提供保险经纪服务，该公司持有保险经纪公司牌照，并获准从事长期保险业务。



自营买卖业务

2023年上半年，全球资本市场依然动荡不稳。截至2023年6月30日，集团持有价值约2.197亿港元之持作买卖财务资产（包括香港上市股本证券）。于报告期内，集团持有之股票主要集中于信息科技及能源板块。



数码资产业务

于报告期内，该业务分部实现了稳健发展及显著收益增长，当中销售及推广工作均取得可观进展，反映集团于此领域之长期努力已初见成效。随着集团构建专业之销售及推广团队以开拓其销售渠道，集团之商品成交总金额－向客户销售虚拟资产之销售额总和－按年增加约44%至2023年上半年约人民币1.470亿元。



展望

展望未来，信贷条件收紧、美国家庭储蓄减少以及疫情后中国经济复苏速度逊于预期，仍可能构成全球经济复苏缓慢之主要忧虑。然而，香港经济改善预计将提振本地需求，同时香港政府将加强本地资本市场互联互通机制，为企业及投资者提供更多机会，促进经济活动稳定复苏。



为加速发展金融服务业务，集团将增拨资源加强其资产管理及保险经纪业务之发展，冀于不久将来，此等业务能为集团带来丰厚利润。随着香港与中国内地边境重开，集团之高级管理团队将更频繁拜访中国内地之潜在投资者及业务伙伴，探索业务合作机会。此外，集团亦有意借助汇盈国际资产管理有限公司及Anli Investment Fund SPC之品牌、声誉及管理专长，扩大其客户基础，提高其资产管理服务质素，以增强其核心产业优势。



符先生总结：「我们将继续致力实现业务多元化并审慎探索新机遇，为收益增长创造新动力，并减低经营风险，从而在瞬息万变的营商环境下保持竞争力。于报告期内，资产管理及保险经纪业务实现了强劲的业务增长，而此等业务将继续成为我们业务可持续发展战略之重点。凭借我们丰富的经验及广泛的金融产品及服务组合，我们将继续提升盈利能力，长远为股东及投资者创造回报。」



有关汇盈控股有限公司

汇盈控股有限公司（股份代号：0821.HK）于2001年在香港联合交易所有限公司创业板上市，并于2008年成功由创业板转至主板，为大中华地区顶尖的金融服务集团，主要从事提供优质的金融服务及产品，专业领域涵盖(i)提供金融服务，包括证券、期权经纪及交易业务、融资服务、企业融资及其他顾问服务、资产管理及保险经纪业务；(ii)自营买卖业务；及(iii)数码资产销售及推广业务。



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