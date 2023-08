Thursday, 31 August 2023, 19:57 HKT/SGT Share: 联想控股公布2023年中期业绩 创新投入积蓄高质量发展动能

香港, 2023年8月31日 - (亚太商讯) - 2023年8月31日,联想控股股份有限公司(3396.HK)公布截至2023年6月30日止6个月(「报告期」)未经审计的简明综合中期业绩。2023年上半年,中国经济总体回升向好,高质量发展扎实推进,但同时,国际环境依旧复杂多变,给企业经营与发展带来挑战。联想控股坚守「产业报国」初心,深化落实「产业运营,科技创新」的长期发展战略核心,展现出平稳穿越周期的韧性与耐力,同时积极履行企业社会责任,服务国家总体发展大局。报告期内,公司实现收入人民币2012.9亿元,归属于本公司权益持有人净利润人民币6.7亿元。



持续加大科创投入 夯实长远发展基石

2023上半年,联想控股持续加大科技创新投入,为公司高质量发展提供支撑,报告期内,研发投入人民币70.9亿元。旗下联想集团全球专利及专利申请数已积累超3.8万件,并将在未来三年追加投资人民币70亿元,以加速部署人工智能技术和应用。联泓新科持续提升自主研发创新能力,共申请专利305项,拥有授权专利231项。富瀚微不断巩固技术基础,共获得各类知识产权272项。此外,联控体系内基金继续在新一代信息技术、芯片、人工智能、新能源、新材料等国家战略性产业上积极布局,上半年累计投资科技企业约50家。特别是在人工智能领域,联控已建立一定先发优势和布局生态,累计投资超200家企业,涉及底层硬件、数据、算力、算法、应用等各方面,如智谱AI、寒武纪科技、达观数据等。



积极发挥链主作用 稳步提升产业链竞争力

基于在助力科技成果产业化方面积累的丰富经验,联想控股充分发挥链主作用,积极助力中小企业成长,全力提升产业链、供应链现代化水平和竞争力。联想集团9次入选Gartner全球供应链25强,是排名最高的中国企业,同时蝉联该榜亚太区第一,其产业链已培育出国家级专精特新企业45家、单项冠军企业15家以及单项产品冠军7家。同时,联控体系内基金持续加强对专精特新和单项冠军企业的支持培育力度,以君联资本为例,已投出15家制造业单项冠军、15家国家级企业技术中心。整个联控体系累计投出国家级专精特新企业120家。



秉持绿色发展理念 践行企业社会责任

联想控股长年聚焦乡村振兴、科技创新、弘扬正气等重点领域,积极践行企业社会责任。同时,公司在体系内持续推动绿色实践,把握绿色机遇。联想集团聚焦打造「零碳」制造,承诺将于2050年达成整体价值链温室气体净零排放,并为业界打造了科学可复制的零碳制造智能解决方案;作为国家级「绿色工厂」,联泓新科率先实现EVA光伏胶膜料的国产替代;正奇控股设立正奇光能科技,拓展绿色发展领域;旗下基金持续关注绿色赛道,在双碳科技和绿色投资方向投资超过50家企业。



未来,联想控股将继续坚持科技创新引领高质量发展,积极优化资源布局,在国家鼓励及倡导的战略方向上寻求新机遇,持续推动企业社会责任深化落实,以长期主义心态为中国式现代化建设贡献力量。





