远大住工公布2023年中期业绩 PC构件及EPC业务新签合同额均同比增超50%

香港, 2023年8月31日 - (亚太商讯) - 长沙远大住宅工业集团股份有限公司(“远大住工”或“公司”,连同其附属公司统称为“集团”,股份代号:2163. HK)董事会欣然宣布截至2023年6月30日止六个月(“报告期内”)的未经审核综合中期业绩。



二零二三年上半年,集团积极推动数智建造迭代转型,持续提升组织管理绩效,整体经营运行呈回稳向好趋势,已逐渐摆脱行业下行带来的影响,主营PC构件制造业务及EPC业务均实现突破性增长。



报告期内,集团收入达人民币939.2百万元,毛利较去年同期增长15.7%至人民币211.6百万元。其中,PC构件制造业务收入达人民币817.1百万元,模块化集成产品制造业务收入达人民币29.8百万元,新增数字化EPC业务收入达人民币91.7百万元。集团经营活动产生的现金净流量较去年同期增长77.1%至人民币315.3百万元,集团采取多种措施积极促进回款。此外,各业务板块的新签合同额亦同比实现较好增长。其中,PC构件制造业务实现新签合同额人民币1,480.3百万元,同比增长53.0%。数字化EPC业务实现新签合同额人民币225.2百万元,同比增长50.1%。模块化集成产品制造业务实现新签合同额同比增长9.6%至人民币144.6百万元。



业务方面,集团主抓PC业务保持快速增长,巩固PC市场份额第一地位的核心目标。同时,集团亦积极布局创新业务数字化EPC和模块化建筑构建第二增长曲线,加快开拓海外市场,提升集团营收。数字化EPC业务已基本完成EPC-CPS1.0版本开发,并成功通过8个数字化EPC项目实践应用。集团亦深化数字化迭代能力,已实现东方学院北校区学生宿舍二期项目合同金额超亿元复购项目。其中,北京中医药大学东方学院二期作为复购项目,仅用时72天即完成建筑总面积达到43821.04平方米、共计4栋、1086间学生公寓的精装交付。对比一期项目的精准复盘,集团实现结算低于预算的回升:构件生产质量和效率大幅提升,吊装效率提升32%,正负零以上施工效率提升36%,直接成本同比下降5.45%。同时,集团相继实现湖南常德经开区医疗器械园项目和长沙派意特项目、湖北黄岗伊利项目、海南儋州项目以及广东广能项目的落地,促进低碳节能绿色建筑,进一步提升建筑品质。



模块化建筑业务致力于瞄准“二老”即“老乡”和“老外”,和“两园”即“产业园”和“校园”市场。报告期内,远大魔方推出新中式魔方别墅产品-盛世华庭和博雅系列,从功能使用及外观设计上更贴合乡村使用。此外,集团积极开拓海外市场,目前已与美国、新西兰、土耳其等多国签订合作备忘录及战略协议,就项目展开深度合作。“两园”方面,集团开展校企合作,不断为两园市场提供高性价比、高质价比公寓产品,备受市场认可。



展望未来,在政策扶持及行业回暖的趋势带动下,集团将继续发挥在产能与技术上的多重优势,保证PC业务稳健发展,同时着眼于“数字化+AI”的发展趋势,加强技术研发与数字化制造的重点布局,积极融入新一轮城市更新,以建筑数字科技赋能产业价值链路转型升级,实现更大程度的提质、降本、增效,实现整体精益增长的长远目标。同时,集团将以EPC创新业务为突破,持续加速转型与成果落地转化,坚定不移紧扣计划目标,全力以赴实现高质量正向增长,不断提升业绩表现,为股东带来长期稳定回报。



关于远大住宅工业集团股份有限公司

长沙远大住宅工业集团股份有限公司(“远大住工”)是中国装配式建筑行业中首家完整运用全流程数字资讯化体系,也是首家拥有专属知识产权的全产业链技术体系的企业,提供全球化、规模化、专业化及智能化的装配式建筑制造与服务。2019年11月在香港联交所主板上市,成为装配式建筑行业香港IPO第一股。远大住工拥有完全自主知识产权的8代装配式建筑技术体系,落地近百个装备式建造基地,完成超过2亿平米的市场实践,致力于采用工匠精神为客户打磨出更优质的产品,提供更专业的服务。远大住工连续三年蝉联“装配式PC构件全球市占率与排名第一位”,在2018-2022年中国房地产业协会及中国房地产测评中心举办的中国房地产开发企业500强首选品牌评选中,公司在装配式施工类连续5年“首选品牌”中排名第一。



