来源 Plus Group Holdings Inc. 普乐师集团控股有限公司(2486.HK)公布2023年中期业绩 营收业绩持续上扬 深化推进业务布局

香港, 2023年8月31日 - (亚太商讯) - 普乐师(「普乐师」或「公司」;股份代码:2486.HK)公布本公司截至2023年6月30日止半年度(「报告期」)未经审计中期简明综合业绩。



财务摘要

截至2023年6月30日止:

-- 营业收入约为 422.1百万元(人民币,下同),同比增长55.8%。

-- 2023上半年归属于母公司所有者的净利润约为24.5百万元

-- 2023年上半年度的毛利率约为18.5%



营收稳步提升 主营业务表现出色

2023年上半年,普乐师整体营收稳中有升,主要由于客户普遍随着自身业务发展和业绩目标加强导致了对数字化营销进一步迭代的需求,也加强了对数字化营销业务的部署。其中,虽然部分中小管道商因消费大环境的影响降低了对订阅业务投放的积极性,但仍不影响公司整体营收稳步提升的大势。



报告期内,定制营销解决方案方面,该业务实现收入约人民币326.3百万元,较2022年同期相比大幅增长约70.6%。在任务与营销人员匹配服务方面,该业务实现收入约人民币66.2百万元,较2022年同期相比大幅增长约79.6%。



业务布局加速 持续拓宽终端覆盖面

截至2023年6月30日,普乐师业务终端已覆盖全国共34个省份和直辖市中的31个省份和直辖市,共计368个城市,覆盖业务门店则累计达到约4,478,000家,较22年同期相比增长约10.7%。此外,公司的业务触点亦已覆盖全国共34个省份和直辖市中的31个省份和直辖市,共计235个城市,业务触点累计数为约486,000个,较22年同期相比增长约14.4%,而业务触点平均活跃月度人数也从22年同期的约23,000人/次提升至约30,000人/次,同比增长30.4%。



深挖客户价值 升级数字化平台

在2023年下半年,普乐师将重点专注以下几个大方向。首先,不断深挖头部品牌和大管道客户的服务潜力以延伸服务链路,持续深耕其余品牌和中小管道客户的服务市场以巩固服务体量,同时不间断优化公司现有业务服务的布局,提升覆盖全品牌和全管道客户业务服务市场占有率。



其次,逐步加强公司的核心技术能力和基础研究开发,不断升级现有数字化平台的赋能能力,保持对平台新功能和技术的开发研究,全力提升数字化动销的服务效率。



最后,普乐师将继续寻求战略投资、收购及重大合作的机会,尽公司所能优化和整合行业业务全链路,夯实业务发展的载体和基石。



普乐师集团控股有限公司

普乐师是知名销售及营销服务供货商,主要专注于向主要在线下零售店(如超市、百货公司及户外促销活动)开展业务的头部FMCG(即快速消费品)品牌商及经销商提供实地销售及营销解决方案。



自2004年成立起,普乐师致力于向客户提供切合其企业需求的全面销售及营销服务。普乐师向分散在中国不同地理位置的不同规模的客户提供服务,以支持其销售及营销活动。



