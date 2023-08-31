海通恒信中报揭晓：发展形势向好 内生增长势能强劲

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|Thursday, 31 August 2023, 14:28 HKT/SGT
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香港, 2023年8月31日 - (亚太商讯) - 8月30日，海通恒信（01905.HK）发布中期业绩。2023年上半年，在宏观经济增速放缓，融资租赁行业整体收缩的情况下，海通恒信激流勇进，依然实现了经营业绩的稳健增长，释放出更大的发展潜力。
截至2023年6月30日止六个月，海通恒信实现收入总额人民币42.86亿元，同比增长4.7%；实现期间溢利人民币8.08亿元，同比增长5.6%。
加快调优资产结构 资产规模逆势增长
当前，随着中国融资租赁行业监管趋严，行业正处于加速出清的关键时期，整体上依然处于收缩态势。数据显示，2023年上半年，全国融资租赁合同余额较2022年底下降1.44%。不过，随着产业结构的不但升级，以及双循环发展战略的逐步实施，绿色低碳、高端装备、科技创新等产业保持强劲的发展动力，为融资租赁行业带来新的发展契机。
海通恒信顺应行业发展趋势，根据国家产业政策导向，近年来主动调整业务结构，大力开拓高端装备制造、绿色租赁、数字经济等战略新兴领域业务，不断优化资产配置，资产规模稳健增长。截至2023年6月30日，公司资产总额达到人民币1,287.99亿元，较上年末增长3.4%。同时，不良资产率为1.09%，低于商业银行1.68%的不良贷款率，资产质量继续保持在优良水平。不良资产拨备覆盖率为253.37%，高于商业银行206.1%的拨备覆盖率，风险整体可控。
具体来看，海通恒信上半年加大在先进制造领域和绿色租赁领域的扶持力度，高端装备制造业务投放占比超过31%，较去年底约20%的投放占比有较大幅度提升；绿色租赁业务上半年投放超人民币72亿元，投放占比由2022年的近20%增长至今年上半年的超23%，继续保持稳定增长。
资产负债端同步发力 盈利能力有效提升
在资产端，随着资产布局的持续优化，高收益资产占比稳步提升，海通恒信的资产收益率继续改善。2023年上半年，海通恒信生息资产平均收益率为6.71%，加权平均净资产回报率8.85%。
在负债端，一方面通过拓宽多元化的融资渠道，积极探索创新工具，引导更多的优质资金支持公司业务发展。上半年成功发行全国首单“绿色资产+低碳转型挂钩”资产支持证券、融资租赁行业首单“数字经济”科技创新小公募公司债以及融资租赁行业首单“长江经济带”主题ABS，在创新融资方面做出行业表率。
另一方面，通过优化负债结构、提升资金使用效率，实现资产负债的良性循环。“双管齐下”之下，海通恒信的融资成本有效降低。2023年上半年，公司计息负债平均付息率为3.65%，较上年同期下降0.17个百分点。
从行业发展趋势看，目前我国融资租赁在全球所占份额持续提升，为亚洲最大、全球第二大的融资租赁市场，而渗透率却不足10%。随着行业集中度的提高以及金融租赁公司进一步回归租赁本源，融资租赁行业渗透率中长期预计将持续提升。海通恒信专注主责主业，不断优化资产结构、创新业务模式，夯实资产质量，积极推动公司产业化发展进程。未来有望充分受益于产业转型升级所带来的发展机遇，实现业绩的长期内生增长。
话题 Press release summary
部门 金融
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