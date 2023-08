Thursday, 31 August 2023, 13:52 HKT/SGT Share: 四环医药(0460.HK)发布2023年中期业绩 收益为人民币1,055.7 百万元 医美分部实现收益人民币194.0百万元 重回高增长

大手笔研发开支持续 有效推动多项研发成果落地

香港, 2023年8月31日 - (亚太商讯) - 四环医药控股集团有限公司(港交所股份代号:0460)(「四环医药」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」)宣布其截至2023年6月30日止(「期内」)之中期业绩。2023年上半年,全球经济仍然充满挑战,集团始终坚定落实「创新药+医美」的双轮驱动战略,在期内录得总收益约人民币1,055.7百万元,实现经营溢利约为人民币146.2百万元。



其中,医美分部实现收入同比上升约96.8%至约人民币194.0百万元,实现分部经营溢利人民币62.9百万元,同比增长51.2%,主要是得益于集团旗下医美平台渼颜空间成功通过3.0版本的销售升级并取得阶段性的成功。



期内总体研发开支人民币294.0百万元,同比下降35.7%。主要由于集团自主研发的多个产品(包括创新药、生物药及仿制药)的三期临床试验已陆续完成,并预期将于2023年年底陆续获批上市;加上惠升生物的多个研发项目已陆续完成并已报产所致。公司的研发高投入进入拐点。



集团始终维持稳健的财务状况,期内现金及现金等价物加理财产品合计约人民币4,510.0百万元,运营现金流亦持续保持净现金流入的状态,达人民币28.3百万元;银行借款与权益比率为28.9%,持续维持低位。



医美营销3.0业务升级发展 销售回升成冀成为新增长动能



2023年开年以来,集团医美平台渼颜空间凭借着所推进的3.0营销版本的业务升级发展,及2022年下半年坚定落地的渠道库存清理工作,成功实现轻装上阵。期内,渼颜空间通过「直营+代理」的营销策略的优化,加大对头部医疗美容机构的服务能力,并通过多项高质量的市场推广活动,精准覆盖医美行业医生、运营、咨询、市场、管理人员等多层级人员。通过对产品端、医学端、运营端等多个维度加强与医美机构的深度业务合作,开启医美精细化运营3.0时代。随着2023年内地疫情管控的全面放开及消费需求的逐步回暖,期内,集团的医美业务板块的升级发展已取得阶段性的成功,销售收入实现大幅回升,已然成为集团收入增长的第二曲线。



目前,渼颜空间在内地已落成两个生产基地,总面积达16,000平方米,当前规划了9条生产 线,具有完善的质量管理体系,并对产品的全生命周期实施有效风险管理。渼颜空间的销售团队多数来自跨国医美及医药企业,并与数十家代理商紧密合作,截至2023年8月15日,销售网络已覆盖全国337个城市及超过4,000家医疗美容机构,对头部500医美机构的覆盖率达100%。此外,集团于今年初成功完成与49家医美连锁集团及32家区域核心单体大机构的年度战略合作协议的签署,这些战略合作协议共计覆盖了全国722 家大中型医美医院及医美连锁机构。



创新转型成果落地 轩竹惠升多个产品有积极进展



期内,聚焦于肿瘤药的创新药领军企业轩竹生物在多个产品研发方面取得突破性进展。惠升生物多个重磅产品快速推进研发及新药上市申请进程,进一步奠定其在糖尿病及并发症领域实现全产品覆盖的领先地位。创新药及其他业务板块内的各平台稳步前进,加快落实其优质产品管线的研发进展及商业化进程, 进一步落实集团的创新转型目标的实现,全速推进向创新生物制药企业的升级与发展。



期内,轩竹生物共有3款在研创新产品获得IND 批件并将陆续启动临床研究,包括XZP-KM501(HER2双抗ADC)、XZP-KM602(免疫CD80融合蛋白)及XZP-6877(DNA-PK类化疗增敏药物),三款产品均为全球范围内无同类产品上市的领先型创新药;用于治疗ALK阳性晚期非小细胞肺癌初治患者XZP-3621临床III期研究顺利进行,数据显示将在第四季度达到期中默认临床终点,未来产品获批上市确定性增加。



惠升生物目前为内地为数不多的实现糖尿病及并发症领域全产品覆盖的公司。从产品管线布局来看,涵盖了二代、三代、新型胰岛素(覆盖基础、预混及速效产品)、各类口服降糖药及并发症药物;从创新方面看,公司不仅在最新一代的新型胰岛素类似物德谷胰岛素等多个核心品类的研发进展中处于领跑位置,同时还针对GLP-1激动剂、SGLT-2抑制剂等多个新靶点进行了完整布局。



惠升生物快速推进产品研发进展及商业化进程。期内,共有3款并发症化药仿制药获国家药监局批准上市,包括甲钴胺片、硫辛酸注射液、磷酸西格列汀片,标志着惠升从研发步入商业化发展的新里程。共有11款产品的上市申请获得国家药监局受理并在稳步推进中。此外,共有4款产品处于临床中后期,预计今年下半年公司将申报Pre-NDA,另有1款产品IND申请已获批。此外,公司还有10余款药物处于临床前研究阶段,其中包括自主研发的一款合成的双激动剂产品HSP012C、GLP-1创新药、胰岛素类似物等。



为了确保获批产品的成功上市,惠升生物针对公司的产品管线进行实地调研及制定产品组合的销售策略,已着手组建营销核心基础团队,涵盖市场、销售、营销运营等职能,并同步开展产品上市前的市场准备工作。



惠升生物是集团用了近九年时间精心孵化的生物制药平台,瞄准了中国潜力巨大的糖尿病及并发症市场。期内,惠升生物已成功完成股改,正式更名为惠升生物制药股份有限公司,为公司未来独立在资本市场的发展做好计划和准备。



大手笔研发开支持续 促进企业价值的提升



值得注意的是,集团持续进行大额研发投入,打造超过百款医美及生物制药产品管线,快速推动产品管线的研发进展,加快产品产业化速度,逐步实现价值放大。期内,集团的产品研发管线的数量和质量都得到大幅提升,从而有力地促进集团旗下创新药平台的企业价值、融资能力和企业知名度获得大幅提升。其中,轩竹生物已成功完成A轮及B轮共计人民币15.7亿元的融资后,投后估值达到人民币70亿元;惠升生物在成功完成A轮及A+轮共计人民币10.8亿元的融资后,投后估值达到人民币55.8亿元。集团旗下数个子公司的成功股权融资都充分展现了资本市场对集团旗下创新药平台的研发能力、产品管线、管理团队、未来产业化及商业化能力的全方位认可,也从侧面证实了集团生物制药板块的产品管线的高价值。



仿制药业务取得多项重大进展 优化整合后持续稳健向前

2023年,集团加快落实对仿制药业务进行优化整合,平衡好仿制药「现金牛」业务的发展和稳定,并加快落实部分未达经营预期或不符合长期战略发展目标的仿制药及其他非核心传统医药或大健康类业务和资产的分拆和剥离。



期内,集团已在仿制药业务上取得多项重大进展,其中包括:重点产品克林澳凭借其过千例的循证医学结果成功从重点监控目录中移出、两款非PVC粉液双室袋产品及咪达唑仑口颊黏膜溶液获纳入2022年国家医保目录,及集团研发的多款仿制药均于期内获国家药监局颁发的药品注册批件,产品成功上市后都将对集团的制药业务收入增长带来有力支持。



未来展望

随着集团对仿制药业务内各项积极进展,相信这些新产品的获批上市都将会为集团保持稳健的现金流带来强而有力的支撑。同时,伴随着集团后续将部分盈利能力持续走低、受政策影响较大的部分传统仿制药业务及大健康业务成功分拆出售后,集团得以进一步将管理重心及公司资源聚焦在具有较高增长性和较高利润率的医美板块,及具有价值高增长性的生物医药板块,集团相信,随着「创新药+医美」的双轮驱动战略的落地,资源使用效率的提高,财务利空因素逐步出清,公司的整体盈利结构将得以有效地改善和提升,助力实现股东价值最大化。



四环医药控股集团主席兼执行董事车冯升医生表示:「2023年,本集团将始终坚持、彻底贯彻并加速『创新药+医美』双轮驱动战略,将管理重心聚焦在高增长医美领域及高价值创新药及生物制药领域,对仿制药业务进行优化整合,尽快剥离业绩不达预期的部分仿制药业务及其他非核心大健康业务。



我们相信,加快落地向医美及创新生物药业务创新转型,持续对仿制药业务进行优化整合等战略举措,本集团的资源分配效率及中长期财务水平将进一步得到提升,本公司的整体价值及未来抗行业周期风险能力也能得到大幅提升。」



展望2023,在医美业务上,集团将持续落实医美营销3.0版本的落地,夯实产品销售成果,并持续扩大在医美领域的产品和销售网络布局,积极在境内外寻找优质目标进行并购整合或产品代理引进,并加快推进医美新产品的研发、注册和上市,快速实现医美业务的升级发展,成功实现规模与质量的同步升级,打造集团现金流新引擎,保障收入规模、盈利、团队、销售网络覆盖实现同步增长,持续向「成为内地实现爱美人士全生命周期需求全产品覆盖的领先医美企业」的战略目标迈进。



在制药业务上,集团将进一步夯实向创新生物药企业转型升级的成果,快速推进创新生物药产品管线研发进展,加快产品注册上市及商业化进程,并逐步落地研发业务子板块的独立分拆上市,确保其业务的快速发展并兑现其高估值。



仿制药业务上,集团将持续进行调整,保障「现金牛」业务的稳健发展,并逐步剥离不达预期的仿制药、原料药及其他非核心大健康业务,转化为现金,并用于集团未来的业务营运、收并购或派息。



集团相信,通过对双组织架构战略的实施,将管理重心聚焦在高增长医美领域及高价值创新药及生物制药领域,进一步对医美业务发展的管理聚焦和业务扩大,并激励和鼓励生物制药板块的发展壮大及独立融资,将持续巩固扩大集团向中国领先医美及生物制药公司战略转型的成果。四环医药将通过持续地、高效率地推行「创新药+医美」的双轮驱动战略,来促进企业价值的进一步释放,并实现打造中国领先医美和生物制药领军企业的战略目标,也为一直以来坚定相信和支持集团的各位股东及投资者带来更多更好的投资回报。



四环医药控股集团有限公司

四环医药控股集团有限公司(「四环医药」或「公司」,连同其附属公司为「集团」)(港交所股份代号:0460)创立于2001年,2010年于香港联合交易所有限公司主板上市,是一家以创新为引领,坚持创新驱动,拥有独立领先的自主生产、研发技术平台,具备丰富的全球化产品管线和成熟卓越销售体系的国际化医美及生物制药企业。四环医药聚焦医美、肿瘤、代谢、糖尿病、心脑血管、现代中药及工业大麻等高增长治疗领域,一直秉承「坚持全速推进四环医美及生物制药双轮驱动战略」的整体战略目标来打造中国领先的医美和生物医药领军企业。



如欲获得更多四环医药资料,请浏览公司网站 https://www.sihuanpharm.com/





话题 Press release summary



部门 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network