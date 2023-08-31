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来源 Tianyun International Holding Limited 天韵国际控股有限公司公布2023年中期业绩 收益稳步提升 半年纯利超越人民币1.4亿元

成功推出全新『享派』鲜果运动饮品系列 持续引领行业高质量发展

香港, 2023年8月31日 - (亚太商讯) - 中国领先品牌加工水果产品及饮料销售及生产商天韵国际控股有限公司（「天韵国际」及其附属公司统称「集团」，股份代号 : 6836.HK）公布截至2023年6月30 日止六个月（「回顾期」）之中期业绩。



于回顾期内，集团整体业务稳健，继续专注于创造价值、提升风险管控能力，提高营运效率，以强化集团收益及盈利能力，准确把握市场购买力逐步恢复所带来的商机，扩展销售网络，加强研发、为既有产品注入创新元素，冀为市场带来更丰富、更健康的水果产品及特色饮料。



集团于2023年上半年销售成绩稳中有进，录得收益约人民币3.6亿元及纯利约人民币1.43亿元，毛利率提升至28.1%。于回顾期内，集团业绩稳步提升，整体财政状况稳健，于研发创新、产品组合、自家品牌建设、营运能力及企业管治等方面进行全方位提升，推动企业的可持续增长。



肩负社会责任企业 引领行业高质量发展

集团的绿色产品、人才、企业管治以及绿色低碳发展方向皆遵循可持续发展的ESG理念，以实际行动积极引领行业高质量发展，配合中国实现『双碳』目标，履行企业社会责任。期内，集团主席兼行政总裁杨自远先生，荣登福布斯中国「2023大湾区ESG企业家30评选」。我们将ESG元素全面纳入企业营运和业务发展，与持份者共同努力，实现企业的ESG发展目标。



自家品牌屡获好评 新饮料产品发布活动空前成功

随着大众健康意识日益增强，运动饮料市场需求日益上升，集团成功研发水果粒维生素运动饮料及水果酵素运动饮料，为消费者提供营养补充和维持身体健康的优质运动饮料产品。集团于今年5月成功举办「全新『享派』鲜果运动饮品系列大中华地区发布会暨饮品体验活动」，活动获多位重量级嘉宾和体坛巨星支持，是集团将优质、健康的运动饮品带到中国运动饮料市场的重要一步。



集团成功推出的全新「享派」鲜果运动饮品系列，对「享派」产品在风味、口感、包装等进行全面升级，成为市场首创的水果粒型运动饮料产品，产品以现代营养学及运动医学理论作依据，为饮用者提供营养补充及维持身体健康等多种功效，将会引领国内鲜果运动饮料产品的新风潮，彰显集团在技术创新的优秀表现。



作为连续获得国家高新技术称号的企业，集团积极开拓新产品线及丰富的产品组合，提升食品生产工艺水平，向国内外消费者提供优质、多元化的产品，实现业务增长。集团的一系列自家品牌产品成功在市场上获得良好的口碑，成绩令人振奋。为应对不断变化的市场需求，集团旗下的自家品牌继续提升其品牌形象，提高产品质量、升级产品包装、注入更多时尚及休闲元素，务求为消费者带来更多元化、更紧贴潮流的包装及去季节化产品，积极丰富产品系列。此外，集团乘势深耕优化营销布局，通过不同形式的宣传活动及各类展会加强与消费者互动，提升自家品牌的形象，推动产品销售。



积极部署扩大产能 成功推出全新饮品系列

为满足持续提升的市场需求，集团已积极部署扩大产能，当中位于山东的生产基地正不断升级生产设施，提升自动化程度。新建成的5号及6号生产车间已逐步投入生产，将有望显著提升集团产能。另外，集团位于红河州弥勒绿色食品加工园内的云南生产基地，将于2023年年底前开始局部投入使用。预计云南生产基地建成投产后，将与山东生产基地形成协同效应，对集团的热带、亚热带及温带加工水果产品和特色饮料生产与销售带来显著的提升。



回顾期内，我们已开发及正在开发多种新的加工水果产品及特色饮料，以满足及迎合不同消费群体尤其是年轻消费者的口味及需求，多款新产品正进入生产和销售的筹备阶段，预计将于短期内推出市场。



集团主席兼行政总裁杨自远先生表示：「我们希望天韵国际的全新『享派』鲜果运动饮品系列，能够打造出真正具有国际影响力的民族运动饮料品牌，给市场带来鲜明特色的优质产品和具中国特色的品牌形象，让更多消费者认识、了解及喜爱『享派』这个国潮品牌。」



「同时，我们一直积极寻求战略合作的机会，期待与知名品牌、热门电商平台和网络红人营销等渠道及平台合作，通过多元化的营销活动以共同开拓自家品牌产品的销售渠道，提高品牌知名度，打造具有潜力的在线及线下销售网络，并积极推动运动及健康饮食文化，进一步扩大集团收入来源，发掘新的市场契机，强化集团的整体竞争力。」



「展望未来，集团将继续投入产品研发及创新，把握不断变化的特色饮料市场需求，为消费者带来多元化的健康特色饮料及休闲食品，力争成为国际化领先的食品饮料企业，以回馈社会及消费者对集团的支持与信任。」



关于天韵国际控股有限公司 (股份代号﹕6836.HK)

天韵国际控股有限公司（「本公司」集团「统称（及其附属公司）」主要从事(i)生产及销售包装于金属罐、塑料杯、玻璃瓶及铝箔袋的加工水果产品、(ii)生产及销售饮料产品及(iii)新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌「缤果时代」、「天同时代」和「果小懒」及原厂委托制造代工销售的方式出售。特色饮料产品以自家品牌「享派Shiok Party」及「妖果季」出售。



集团致力于为客户提供健康安全的产品，作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一，时刻紧贴严 格的国际生产标准，并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A)、IFS 食品（高级）、FDA、HALAL、SC、KOSHER、ISO9001、ISO45001、ISO14001，SMETA等认证，集团还通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。 同时，在国内，集团作为「同线、同标、同质」工程出口食品企业，供应国内市场和供应国际市场的产品达到相同的质量水平。



集团在2017年分别被国际知名财经杂志《福布斯》评选为福布斯中国百强潜力上市公司及荣获「2017年度临沂市市长质量奖」荣誉。集团全新自有研发的纯水果休闲食品在2018年也荣获国家级的「发明专利证书」。于2019年及2022年，集团连续两次荣获国家级的《高新技术企业证书》。于2020年，集团连续第四年入选中国品牌价值评价榜单。于 2023 年，集团主席兼行政总裁荣登福布斯中国「2023 大湾区 ESG 企业家 30 评选。



欲了解更多集团详情，请浏览集团网站 www.tianyuninternational.com





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