中旅国际2023年上半年股东应占利润达2.24亿港元，派发中期股息每股1.5港仙



香港, 2023年8月30日 - (亚太商讯) - 香港中旅国际投资有限公司（「中旅国际」或「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）（股份代号：308）今天公布截至2023年6月30日止六个月（「期内」）之中期业绩。2023年上半年，本集团综合收入为20.55亿港元，较上年同期增长132%，股东应占利润为2.24亿港元，同比扭亏为盈。经营业务应占利润为2.09亿港元，较上年同期增利4.75亿港元。



业绩摘要：

-- 2023年上半年同比扭亏为盈，综合收入为20.55亿港元，股东应占利润为2.24亿港元；

-- 投资、产品、数字化和运营四大核心竞争力持续增强，整体业绩恢复强劲，远超行业均值，沙坡头、德天及安吉等目的地收入创历史新高；

-- 财务状况稳健良好，恢复派息，负债与权益比率约为27%，现金及银行结余为26.84亿港元。



受惠于2023年上半年经济活动逐渐恢复正常，中国内地旅游重启后需求强劲，2月6日香港全面通关以来跨境旅客数量大幅提升，以及本集团战略有效实施等积极因素，期内本集团旅游景区及相关业务收入为10.66亿港元，应占利润为0.86亿港元；旅游证件及相关业务收入为2.19亿港元，应占利润为1.15万港元；酒店业务收入为3.16亿港元，应占利润为0.69亿港元；客运业务收入为4.39亿港元，应占利润为0.06亿港元，各项业务收入较上年同期分别增长了83%、443%、41%及1,622%。本集团资产负债状况维持稳健良好，2023年6月30日止现金及银行结余约26.84亿港元，负债与权益比率约为27%，维持良好投、融资能力。



董事局宣布派发截至2023年6月30日止六个月之中期股息每股1.50港仙(2022年上半年：无)，股息分派率为37%。



旅游精品层出不穷，核心区域增量突破，旅游景区收入屡创新高。沙坡头景区在网红爆款星星酒店之后再推「钻石酒店」，将于2023年下半年投入运营，完善沙漠高奢住宿产品矩阵；德天景区新地标「天空之戒」已落成，上线当日抖音话题播放量破亿，随后2次荣登新浪热搜榜。2023年上半年，沙坡头、德天及安吉等景区目的地收入较2019年同期分别增长46%、323%和37%，创历史新高。



强化战略引领，持续提升核心能力，坚持“有特色、高质量”发展。本集团以「一流旅游目的地投资与运营服务商」为战略定位，聚焦内地景区业务、在港业务两大区域，围绕自然人文景区目的地、休闲度假区目的地两条产品线，着力提升投资、产品、数字化、运营四大能力，以实现在全国打造有品牌和影响力的世界级旅游目的地项目、落地休闲度假区项目、实现规模效益双增长及建立行业领先地位的目标。在海南、四川、云南等地积极布局优质资源，构建一流旅游目的地集群；继续高标准建设、高质量落地沙坡头钻石酒店、泸沽湖酒店、安吉和桃花源亲子农场等标杆精品产品；通过标准化、数字化转型，提升运营能力、赋能业务发展，提高经营利润率。



收购优质项目，获取战略性资源，提高品牌影响力，形成新的利润增长点。期内，本公司与常德市城市发展集团有限公司设立合资公司，本公司占股34%，开发常德市5A级景区桃花源桃喜探索营项目，并有序整合开发常德市其他优质旅游资源；围绕日趋热门的新疆天山旅游环线落地「库尔德宁营地」，是本集团从输出管理切入投资的又一次成功尝试；本公司与香港置地集团、西岸集团达成一致，将共同开发上海黄浦江第一条跨江缆车项目，有望成为黄浦江上又一具有世界影响力的旅游地标，在核心区域频繁落子标杆项目，彰显本集团把握行业复苏机遇、乘势而上的决心。本公司也将因应跨境客运业务需求择机收购跨境客运公司，打造粤港澳大湾区跨境客运交通平台；本公司积极开拓海外市场布局，与振华工程有限公司合资开发的马尔代夫安度假村项目正在稳步推进建设开发工作。



积极盘活优化存量资产，提高经营效率，释放资产价值。本公司于红磡的协记三仓土地，获政府批准变更为酒店用途后，土地价值及发展潜力大幅提升，改建的一栋28层商业酒店预期于2024年初开业。本公司位于深圳宝安的「中旅大厦项目」正处于主体建设期，各项开发工作正有序展开。同时，本集团正在洽谈收购位于香港湾仔骆克道42-50号及分域街8-12号的一项物业；本集团仍在评估该收购事项，尚未就该收购事项签订最终或具有约束力的协议。



在国际环境错综复杂、世界经济增长乏力的背景下，随着新冠疫情管控措施放开，中国经济于今年初开始反弹，并在第二季持续向好。展望2023年下半年，本集团将继续监察全球政治及经济环境，审慎解读和应对市场，扎实开展各项工作，改善资产结构，继续拓展新资源、打造标杆产品，透过追求具潜力的长期发展机遇及把握战略投资，继续致力为股东实现可持续增长及更佳回报。



关于香港中旅国际投资有限公司

本集团围绕「一流旅游目的地投资与运营服务商」的战略定位，以旅游目的地开发为重点，致力于掌控核心资源和一体化打造。本集团的主要业务包括投资与经营旅游景区及相关业务（主题公园、自然人文景区、休闲度假景区及旅游景区配套服务）、旅游证件及相关业务、酒店业务、客运业务等。





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