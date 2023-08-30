王朝酒业2023年上半年收入增长27%至1.282亿港元



香港, 2023年8月29日 - (亚太商讯) - 中国优质葡萄酒生产商王朝酒业集团有限公司（「王朝」或「集团」）（股份代号：00828）今日公布截至2023年6月30日止未经审核之中期业绩。



期内，国内消费场景正常化及去年年底取消疫情控制措施后消费者信心恢复，令集团产品销售复苏，尤其是中端葡萄酒产品。因此2023年上半年集团收入较上年同期增加27%至1.282亿港元，本公司所有者应占溢利维持在10.7百万港元。期内由于材料成本及交付费用增加，毛利率由去年同期的40%下降至37%。



受惠于全国消费场景如全国宴会及聚会的恢复，期内红葡萄酒产品销售增长良好，追平白葡萄酒产品销售水平，两者均为集团收入主要贡献来源，并同样占集团回顾期内收入约48%。期内，红葡萄酒产品和白葡萄酒产品的毛利率分别为31%及45%（二零二二年：分别为35%及44%）。



集团以「王朝」品牌产销超过100 种葡萄酒产品，并积极求新，打造拳头产品，聚焦「5+4+N」产品战略，即5大主线系列，包括：干化系列、七年藏系列、梅鹿辄系列、经典系列及畅销系列，覆盖全主流价位段；4大优势品类，包括: 干红葡萄酒、干白葡萄酒、白兰地及起泡酒，增加市场的纵向占有率；N 项需求定制产品，以满足中国不同类型消费群体的多元化需求。



随着国潮的崛起，集团为了进一步加强王朝品牌的认知度并吸引追求国货及国潮的主流消费群体，推出「国潮风」系列的中高端新产品——「王朝癸卯兔年生肖纪念干红葡萄酒」，将高端质量与中国生肖文化相融合，以引起中国消费者内心文化自信的共鸣。同时，为了满足不同消费习惯的群体需求，集团还推出了价格范围在100元至500元之间的王朝年华系列产品。除推出新产品外，集团还凭借自家领先的技术传承，对金王朝产品的工艺、包装设计等进行了全面改进。



另一方面，集团亦透过于中国的现有分销网络，销售来自法国酒庄葡萄酒及其他外国进口品牌葡萄酒，以带入传统「旧世界」及「新世界」品种，迎合偏爱外国高档葡萄酒口味的消费群。



集团的整体业务潜力受惠在线平台而提升，电商团队一方面于京东商城、天猫商城及拼多多等传统电商平台全面运营在线商店销售产品，另一方面，通过东方甄选app、RED（小红书app）、Kuai（快手app）及TikTok（抖音app）此类新零售平台，全面创新品牌、品类、业务体系、流程和模式，促进集团的自主品牌传播，提高集团面向年轻消费者的产品的有效市场渗透率。同时，团队亦积极培养电商直播人才，进一步扩大其销售渠道及建立新客户群。由于集团在网上销售渠道改善上持续投入资源，并优化在线商店界面。期内，电子商务销售额大幅增长，其销售额已达到2022年全年的相同水平。



生产优质葡萄酒主要取决于充足而优质的葡萄或葡萄汁的供应。目前，集团有十多个长期的主要葡萄汁供货商，主要位于天津、河北、宁夏及新疆等地区。为确保拥有可靠的优质葡萄及葡萄汁供应，集团继续与种植葡萄的业务伙伴积极合作，并于葡萄园配备先进技术以保证质量。期内，集团通过于宁夏及新疆当地成立附属公司加强产业布局，采购该等地区的顶级葡萄园的优质葡萄及葡萄汁，以增加产品供应量。



王朝主席万守朋先生总结︰「展望2023年下半年，王朝将启动建设位于宁夏贺兰山东麓附近的一期名为天夏酒庄的项目。天夏酒庄将预备发展成一座集压榨、发酵、处理、化验及研发于一体的酒庄，年生产及加工能力目标为5,000吨，有望成为集团新的业务增长点，有助于王朝葡萄酒的区域布局。董事会目前对二零二三年下半年的业务保持审慎乐观，将继续聚焦产品质量，重塑消费场景，努力引导市场消费，将王朝打造成为中国葡萄酒的代表品牌，将其葡萄酒打造成为标志性产品。」



关于王朝酒业集团有限公司

王朝酒业集团有限公司于2005年1月26日在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号00828。成立于1980年，王朝为中国优质葡萄酒生产商，主要生产及销售「王朝」商标的葡萄酒产品，是中国第一家中外合资的酿酒企业，主要股东包括天津食品集团有限公司及法国葡萄酒巨头人头马集团。集团产销葡萄酒产品系列超过100种，及引入进口葡萄酒产品，为国内各消费层提供高质素及物超所值的葡萄酒。





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