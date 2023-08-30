Tuesday, 29 August 2023, 21:39 HKT/SGT Share: 碧瑶绿色2023年中期经调整溢利*大增3.5倍 连续3次发盈喜 手头合约激增 创集团历史新高

香港, 2023年8月29日 - (亚太商讯) - 碧瑶绿色集团有限公司（“碧瑶”或“集团”；股份编号：01397.HK）欣然宣布截至2023年6月30日止六个月（“期内”）之未经审核之中期业绩。期内，集团收益为约11.1亿港元，较去年增加约55.0%，主要由于集团清洁、废物处理及回收业务增长所致。期内溢利约为21.7百万港元，较去年同期增加约27.0%。经调整溢利*为21.3百万港元，较去年同期增长约352.0%，整体毛利率为约7.8%。



业务回顾及展望



2023年上半年，集团成功获得共20.4亿港元新合约，成功将本集团的手头合约由2022年12月31日约35.9亿港元激增约27.0%至约45.6亿港元（截至2023年6月30日），创集团历史新高，为2023年下半年及日后年度，迎来可观的收益增长。



清洁作为集团核心业务继续于期内录得可观增长，收益相比去年同期增加72.8%达至近8.61亿港元，占集团总收益约77.8%。期内，集团赢得多张清洁服务新合约，总值约17.8亿港元。集团街道清洁服务版图覆盖全香港共八区（荃湾区、旺角区、沙田区、元朗区、西区、东区、深水埗区及大埔区），服务人口约300万，标志碧瑶于香港清洁服务市场的领导地位。集团的清洁业务遍及机场、体育场馆、医院、公园、街市、学校、屋苑及私人机构等众多不同场景，彰显集团强大执行能力。



废物管理及回收方面，集团期内为五区提供废物收集服务，包括荃湾区、黄大仙区、旺角区、湾仔区及东区，服务人口约160万。集团作为政府环境保护署（“环保署”）服务承办商，为香港处理约5,000个回收点（包括塑胶、玻璃樽、金属及废纸），并为环保署的“塑胶回收先导计划”服务合约，于香港东区、观塘区及中西区提供塑胶收集服务。碧瑶亦为香港众多环保署辖下的“绿在区区”回收环保站、智能塑胶樽回收机及不同机构，提供回收服务。另外，碧瑶分别为港岛、新界及离岛提供玻璃容器收集及处理服务。



期内，集团为政府提供智能回收机及一个大数据分析平台取得骄人进展。智能回收机现已遍及香港不同角落，每日24小时为市民提供便捷的回收体验并有助提升香港整体回收量。政府现正积极考虑增加智能回收机的数目，以配合“都市固体废物收费计划”于明年四月推出后，市民对回收产生的庞大需求。



集团于期内获得政府食物环境卫生署批出一份合约，以飞时测距及物联网技术驱动的系统，为香港超过800个公共厕所、旱厕及公共浴室提供人流点算服务，协助政府监测人流并优化服务水平。



集团去年获得环保署首份使用生物科技（黑水虻）转化技术解决香港鸡粪问题的合约，项目经已投产。集团正积极研究将应用拓展至解决厨余问题，捕捉巨大商机。



厨余收集服务方面，集团为九龙区及新界西提供可回收厨余收集服务。迄今环保署共批出四份同类型合约，集团中标两份，可见集团在香港厨余收集服务市场的领导地位。



园艺方面，集团期内获得市政局百周年纪念花园的一份专业移树工程合约。除此之外，集团亦为香港科技大学、香港科学园、政府及众多私营客户包括商场、酒店及大型私人住宅，提供园艺服务。虫害管理业务方面，集团期内中标多个大专院校的虫害管理服务合同，包括香港大学、香港科技大学及岭南大学等。



与此同时，自去年推出ESG+以来，碧瑶协助不同上市公司客户推动“环境、社会、管治”政策，让客户使用集团的可持续环境服务外，亦同时支持绿色采购，实现循环经济。



碧瑶主席吴永康先生指：“现时手头合约中预计约11.5亿港元收入或于2023年下半年入账，连同2023年上半年收入约11.1亿港元，此金额已高于2022年全年收入（约17.9亿港元），足见碧瑶增长迅速。



展望未来，随着‘都市固体废物收费计划’及‘塑胶饮料容器生产者责任计划’相继实施，预期回收市场将于3年内增长2至3倍，将直接拉动碧瑶回收量，预期届时回收业务将成为集团其中一个增长点。经过近年的策略部署，集团绿色科技业务快速创造佳绩。碧瑶持续提供各项智慧城市、物联网、大数据、人工智能及生物科技解决方案，预计绿色科技业务将成为集团未来增长引擎之一。政府近年积极推动北部都会区及明日大屿建设，为集团带来重大商机。集团亦将持续运用多项创新及数码化技术提升、优化现有服务、提升生产力，进一步扩大集团各业务的市场占有率。同时亦积极探索香港及以外地区合适的并购、合营、或新业务项目，加速增长，为股东带来可观及长远回报。”



* 溢利，不包括政府补贴及资助



有关集团2023年度中期业绩公告详情，请浏览以下网址：

http://www.baguio.com.hk/zh-HK/Investor%20Relations/Announcements%20and%20Notices



碧瑶绿色集团简介：

碧瑶绿色集团（股份编号：01397.HK）成立于1980年，为香港最大的综合环境服务集团之一，提供环卫保洁、资源回收、循环再造、废物管理、绿色科技、有机肥料及动物饲料生产、园艺绿化工程及害虫防治等。本集团为不同领域的客户提供服务，包括政府部门、各大机构及跨国企业。本集团努力不懈地提升环境、社会及管治(ESG)的表现，以推进本集团的可持续发展，以实现将香港推动成为更清洁、更绿色、更健康城市的愿景。





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部门 环境, ESG

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