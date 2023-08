新希望服务公布2023年中期业绩

香港, 2023年8月29日 - (亚太商讯) - 少有的兼具物业服务、商业运营和生活服务的综合服务企业——新希望服务控股有限公司(简称「新希望服务」或「公司」,股份代号:3658.HK)公布截至2023年6月30日止六个月(「报告期内」) 之中期业绩。



2023上半年,新希望服务坚持区域深耕策略,实现业绩高质量增长。报告期内,公司收入录得人民币约6.0亿元,较2022年同期增长17.1%;毛利为人民币约2.26亿元,毛利率37.7%,归母净利润率继续保持中高位水平至18.3%。期内,公司强化运营及精益管理,使得公司权益股东应占溢利同比增长9.6%至人民币约1.09亿元,每股基本盈利0.13元。董事会建议宣派中期股息每股0.073港元,派息比率达50%。截至报告期末,公司经营活动产生的现金流净额较去年同期增加209.1%至约人民币0.51亿元,现金流充裕,经营稳健。



坚持区域深耕,聚焦高能级城市

截至2023年6月30日,新希望服务在管项目205个,在管面积约2,907.6万平方米,较2022年同期增长约31.6%;签约项目245个,签约面积为3,793.0万平方米,较2022年同期增长约22.5%。这其中,得益于新希望五新实业的稳健发展,为公司的规模增长提供了确定性支持。报告期内,新希望五新实业在全国11个城市成功交付22个项目,共计16,641套住房,其中提前交付超过4,000套。



除此之外,上半年公司加大对西南和华东区域的深耕力度,实现收入与规模双增长。其中,西南和华东区域营业收入分别同比增长17.5%及21.5%,西南和华东区域合计收入占总收入的84.7%;在管面积分别同比增长至1,598.6万平方米及927.80万平方米。由此可见,区域密度优势已持续显现,且此模式亦能减少管理成本、提升经营效率。另外,公司91.5%的物业管理项目位于中国一线、新一线及二线城市,且95.9%的物业管理收入来自于此,进一步验证公司深耕高能级城市战略之优势。



加强市拓能力,强化战略合作

公司在报告期内坚持「质量」和「规模」兼顾的外部拓展策略,通过招投标、合资、战略合作等多种渠道市场拓展。在战略合作层面,公司与成都经开园区投资、武侯国投、成都人居商管等国资平台建立了合作关系,并于上半年在战略合作框架内成立2家合资公司、签约15个项目。



同时,公司的市场化外拓能力得到了进一步验证。在新增的在管面积中,超过416.6万平方米来自独立第三方,占总新增面积约59.7%。在新增的合约面积中,超过627.5万平方米来自独立第三方,占总新增面积的约90.0%。新拓项目如无锡嘉洲花园、成都领域等高端住宅项目,温州瑞安市第五人民医院、昆明骨科医院等医疗物业项目,以及成都C8数字经济产业园、成都茶百道产业园、成都中宝宝马4S店、南宁唯品会物流园等,开启了特色产业园服务的新篇章。



商业轻资产运营拓局,生活服务稳健增长

上半年,公司围绕资产增值保值的战略方向,加大对存量客户的业务拓展。报告期内,公司商业运营项目较去年同期新增三个,包括明宇金融广场、明宇大厦等,商业运营收入及毛利润较去年同期分别增长26.9%及25.2%,综合出租率及单位面积租金等均有所增长。



同时,公司依托世界500强企业——新希望集团的强大产业链资源,通过其自身的触客属性,与集团其他业务板块相链接,提供「物业+团餐、物业+零售、物业+集采」在内的全生命周期生活服务体系,在不断提高客户高满意的基础上保持较高的项目续约率,实现生活服务板块上半年收入人民币1.35亿元,同比增长17.3%。其中,团餐及零售收入5,094万元,较去年同期增长19.0%.



凭借稳健的发展、行业领先的综合实力和品牌影响力,公司获得亿翰智库颁布的「2023年中国物业服务上市企业」第22名;于中指院颁布的「中国物业百强企业」中位列第25名; 并首次获得亿翰智库颁布的「亿翰物业服务ESG评级A级」。



展望未来,新希望服务将持续践行「民生新服始于烟火成都」的战略,在有产业支撑和人口引入的一线、新一线和二线城市进行深层布局,进一步巩固公司之深耕优势及品牌影响力;公司将持续通过招投标、合资、战略合作等方式加强规模拓展;坚持深度链接新希望集围产业链,以民生服务综合解决方案,为客户在「资产保值增值」和「生活安心美好」两方面创造价值,为股东带来更长远的回报。



新希望服务控股有限公司(股份代号:3658.HK)

新希望服务控股有限公司作为提供综合物业管理的民生服务运营商,深耕中国都市圈和城市群,是成都物企代表,西部物业服务市场领先企业。因背靠世界500强企业新希望集团,具有得天独厚的品牌优势与民生产业供应链优势,重点围绕「资产增值保值」与「生活安心美好」,为不同业态提供物业服务、生活服务及商业运营服务,也因此获得持续高质量增长,并在亿翰智库颁布的「2023年中国物业服务上市企业」及中指院颁布的「2023中国物业百强企业」中分别位列22名及25名,且首次获得亿翰智库颁布的「亿翰物业服务ESG评级A级」。



新闻垂询

纵横财经公关顾问有限公司

李欣 / 刘黎逍

电话: 2114 4320 / 2114 4170

电邮: yan.li@sprg.com.hk / grace.liu@sprg.com.hk

网页: www.sprg.com.hk





