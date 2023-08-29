Tuesday, 29 August 2023, 08:53 HKT/SGT Share: 哈尔滨银行发布2023年中期业绩 资产规模持续扩大 净利润同比增长19.1%

香港, 2023年8月29日 - (亚太商讯) - 2023年上半年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，哈尔滨银行全面学习贯彻党的二十大精神，认真执行国家经济金融政策，深入落实服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革「三大任务」，全面加快改革、创新、发展和风险防范化解，全力支持经济回升向好，提振市场信心。据哈尔滨银行（6138.HK）8月28日发布的2023年中期业绩报告显示，其资产总额为人民币7,872.203亿元，实现净利润逾人民币7亿元，归母净利润人民币5.887亿元，均达两位数增幅，「规模、质量、效益」企稳向好的经营态势进一步巩固。



关键指标均衡增长 盈利能力稳步回升

2023年上半年，哈尔滨银行稳健经营，各项业务协同发展，盈利能力持续稳步回升，值得关注。截至2023年6月30日，集团资产总额为人民币7,872.203亿元，较上年末增加人民币744.872亿元，增幅10.5%；客户贷款及垫款余额为人民币3,087.117亿元，较上年末增加人民币242.968亿元，增幅8.5%；客户存款总额为人民币6,386.100亿元，较上年末增加人民币807.842亿元，增幅14.5%。集团实现净利润为人民币7.004亿元，同比增幅19.1%；实现归属于母公司股东的净利润为人民币5.887亿元，同比增幅19.0%，较去年全年增加0.339亿元。



截至2023年6月30日，集团平均总资产回报率为0.19%，平均权益回报率为0.82%，同比分别增长0.01个百分点和0.38个百分点。集团不良贷款余额为人民币90.192亿元，不良贷款率为2.92%，较上年末微升0.03个百分点。拨备覆盖率为187.45%，较上年末增加5.91个百分点；贷款减值损失准备率为5.48%，较上年末上升0.23个百分点，风险抵补能力保持稳定。核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.89%、12.75%、13.97%，较上年末分别上升0.25个百分点、2.06个百分点、2.06个百分点。



全力支持经济回升向好 促进提振消费信心

相关数据显示，2023年上半年，黑龙江省推动各项政策措施落地见效，农业生产稳中有升，服务业和消费市场恢复较快，地区生产总值人民币6,604.8亿元，同比增长4.7%。哈尔滨银行围绕国家、省市「十四五」规划，聚焦黑龙江省建设「六个龙江」、推进「八大振兴」和哈尔滨市打造「七大都市」，加快回归本土本源、专注主责主业，针对黑龙江省以及哈尔滨市重点产业、重点项目工作部署，出台百项措施，持续支持黑龙江省制造业转型升级，重点加大中长期制造业贷款投放力度；配合地方政府加大对基础设施建设项目支持力度，通过积极推进黑龙江省重点项目、哈尔滨市重点产业项目列表等系列政策措施执行落地，强化对民营企业、小微企业的金融支持。截至2023年6月30日，黑龙江地区的贷款余额为1,776.614亿元，较上年末增长212.204亿元，在全行贷款余额占比较上年末增长2.6个百分点。



报告期内，哈尔滨银行零售信贷业务以数字化普惠金融为核心，坚持围绕批量化、场景化、线上化，聚焦小微、农户、消费三大客群，强化大数据应用，精准定位细分市场，加速产品创新，提升金融信贷对实体经济的服务水平，全力支持经济回升向好，促进提振消费信心。截至2023年6月30日，个人贷款余额为人民币1,206.049亿元，较上年末增加2.8%，占全行贷款余额39.1%，其中个人消费贷款余额为人民币797.565亿元，较上年末增长2.1%，占全行个人贷款余额66.1%。



2023年上半年，哈尔滨银行的稳健经营和创新发展进一步获得市场认可。先后荣获《金融时报》「2022中国金融机构金牌榜•金龙奖：年度最佳服务乡村振兴银行」、普益标准「第三届金誉奖：卓越财富管理城市商业银行、卓越转型发展银行」等荣誉。「统一智能风控平台」荣获中国数智金融年会「年度大数据产品创新奖」；「美好生活账户」产品荣获2023年度《亚洲银行家》「中国奖项计划：区域金融最佳存款产品」等。截至2023年6月30日，哈尔滨银行在英国《银行家》(The Banker)「2023年全球银行1000强」榜单中位列第183位，按利润增幅排名中国银行机构第四；在英国品牌咨询公司Brand Finance「2023年全球银行品牌价值500强」榜单中位列第264位；在中国银行业协会「2023年中国银行业100强」榜单位列第41位。





话题 Press release summary



部门 Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

