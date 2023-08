Monday, 28 August 2023, 15:40 HKT/SGT Share: 阳光保险2023「中考」大捷:内生增长向好 高质量发展成色尽显

香港, 2023年8月28日 - (亚太商讯) - 保险是现代金融体系的重要支柱,在国民经济中具备着举足轻重的作用,随宏观经济的不断恢复,我国保险产品消费需求逐步复苏,市场规模保持着强劲增长态势。随着7月24日中共中央政治局会议释放出的多项促进经济增长与资本市场发展政策措施陆续落地,保险板块有望充分受益于会议内容带来的负债端、资产端预期改善,进而为阳光保险(06963.HK)这样的中生代险企提供广阔的发展空间。



各项财务指标稳健增长 基本盘「稳」且「新」



8月25日,阳光保险发布2023年中期业绩。数据显示,2023年上半年,阳光保险实现总保费收入人民币678.1亿元,同比增长7.7%;内含价值人民币1049.8亿元,较上年末增长3.7%;归母净利润人民币29.0亿元,同比增长9.0%。



通过客户需求洞察、产品体系完善、服务体系构建、数字化创新等举措,阳光保险全力打造核心优势,取得了十分靓丽的成绩。在机遇与挑战并存的背景下,公司持续专注保险主业和价值发展,彰显出高质量发展的成色,基本盘不仅「稳」,而且「新」,同时还为保险行业注入了澎湃活力。



两大主业相辅相成 持续增强核心竞争力

在寿险方面,2023年上半年,阳光保险寿险业务结构持续优化,新业务价值实现较快增长。寿险总保费收入人民币458.5亿元,同比增长9.0%;新单期缴保费收入人民币139.5 亿元,同比增长53.4%;上半年新业务价值人民币26.8亿元,同比增长37.1%,多元化协同发展的经营模式进一步夯实。



在财险方面,2023年上半年,阳光保险持续深化车险智能生命表工程应用,深度融合车险经营与精算技术,提升定价准确性和资源分配科学性;同时建设非车数据生命表,持续提升业务定价及资源分配能力,盈利能力持续增强。原保险保费收入人民币219.3亿元,同比增长5.1%,业务结构进一步优化,车险与非车险业务进一步均衡发展;价值业务和战略板块实现较快增长,其中家用车保费增速9.5%,新能源车保费增速80.3%,农险保费增速42.9%,政策性健康险保费增速74.6%;强化业务管理和风险筛选,承保综合成本率98.2%,同比下降0.7个百分点。



寿险和财险两大主营业务规模化、协同发展,一方面有效提高阳光保险产品的市场占有率,增强经营抵抗风险的能力,为长远发展和业绩增长奠定良好的基础。另一方面,利于提高整体资源整合能力,完善公司的产品体系,促进自主创新能力和产品质量升级,增强公司的核心竞争力。



不仅如此,近年来,阳光保险深化落地客户战略,围绕构建面向客户的多元产品服务体系,持续推进「纵横计划」与「伙伴行动」,服务与经营能力不断提升,为寿险、财险两大业务增长注入强劲活力。



积极履行社会责任 文化基因铸就更高价值



在高速发展的同时,阳光保险积极履行社会责任,践行可持续发展。于2023年上半年,公司持续服务国家战略,支持实体经济,推动乡村振兴,为实体经济提供风险保障人民币32.6万亿元;服务共建「一带一路」,为「一带一路」项目提供风险保障人民币669.8亿元;帮扶中小微企业,为约1.5万家中小微企业提供风险保障1,269.0亿元,帮助小微企业获得融资金额人民币53.9亿元。



同时,阳光保险发挥金融科技、医疗资源优势作用,积极组织参与教育、助老、扶贫等各类公益活动。比如在全国24个省份累计援建73所博爱学校,累计培训乡村医生17,733人次,累计为37,729名员工发放父母赡养津贴。



此外,阳光保险积极推动绿色发展,实现和谐共生,2023上半年为75.4万家企业及个人提供绿色保险保障近人民币6.0万亿元,提供赔款支持超17.4亿元;持续优化可持续投资框架,强化投资过程中的ESG风险管理,截至2023年6月末,可持续投资余额超500亿元。公司履行社会责任方面的出色表现,展现「担当、进取、守信、负责」的良好社会形象,也为经济社会高质量发展贡献力量。



对阳光来说,业绩盈利与社会价值创造的持续性、稳定性来自其内在的文化基因,始终坚持务实的阳光文化让阳光成立以来就快速脱颖而出,稳扎稳打走出亮眼曲线。而这种文化的创造来自董事长张维功的坚持。



2004年,张维功辞去公职,带领创业团队开始创业,经历了220多个日夜,走遍中国17个省,商谈389家企业,他以价值观选择投资者,以完全市场化的方式创业、组建阳光财险,并在此基础上成立了阳光保险集团。这段经历形成了“敢于挑战、坚韧不拔”的创业精神,为日后阳光的发展注入了“奋斗”的强基因。



让人意想不到的是,阳光在正式开业前,专门拿出了近四个月的时间,同步研究与确定公司的文化,并确立了“五十字箴言”的阳光文化。如今,在创业精神与独到、坚实、系统、完整的阳光文化指引下,阳光的发展已成为行业内亮丽的风景线。



市场研究普遍认为,资产和负债两端同频共振,将有力拉动保险股估值修复,且随着保险业负债端持续改善,未来保险股的强势走势有望得到延续。在内部需求和外部环境的双重作用下,阳光保险积极把握中国保险行业不断变化的格局所带来的机遇,借助行业发展东风,实现了业绩及规模效应的稳定成长,全面释放滚雪球效应;且在精神内核与文化基因的加持下,可以预见,公司2023年全年业绩具有高确定性,潜力可期。





