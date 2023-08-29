Monday, 28 August 2023, 14:28 HKT/SGT Share:

来源 Zhaojin Mining 招金矿业上半年归母净利润翻倍，下半年将全力增产、增储、增效

香港, 2023年8月28日 - (亚太商讯) - 2023年上半年，面对严峻复杂的内外部发展环境以及金价高位运行的历史机遇，招金矿业 (1818.HK) 不断提升风险预判能力，适时把握市场机遇，有效化解各种风险和挑战，取得了来之不易的发展成绩。2023年上半年，招金矿业实现营业收入约人民币34.47亿元，较去年同期总体保持平稳；净利润增长约74.13%至约人民币365,360,000元，母公司股东应占溢利增长约134.61%至约人民币252,858,000 元，母公司普通股股东应占每股基本及摊薄盈利增长约33.33%至约人民币0.04 元。



生产经营态势良好，稳住安全生产基本盘

2023年上半年，招金矿业生产经营持续向好，共完成黄金总产量约为11,768.81千克（约378,375.76盎司），其中矿产金8,419.27千克（约270,685.69盎司）。同时，招金矿业不断强化探矿增储工作，夯实生产根基，上半年，共完成地质探矿投资人民币0.54亿元，探矿新增金金属量13.92吨、铜金属量573 吨。在抓好量的同时，招金矿业更追求质的提升，加强生产技术现场管理，持续优化工艺流程，严格工艺参数标准，入选品位较年计划增长0.06克/吨，选矿回收率较年计划提高0.95%，主要技术经济指标的持续优化对产量形成有效支撑。



面对全国安全生产形势严峻、极端天气诱发灾害风险等多重复杂因素，招金矿业严格开展矿山安全生产综合整治和重大事故隐患专项排查整治行动，2023年上半年，共投入安措资金人民币9,093万元，以全员责任落实、重大风险管控、安全培训创新、信息化管理平台建设、「四化」建设等为主要工作内容，确保了安全生产形势平稳。



「双重点」项目稳步推进，挖掘后劲增长潜力盘

项目是生产和业绩增量的保障。招金矿业以「双重点」项目为引领，强化项目建设和科技创新两项重点工作。2023年上半年，瑞海矿业采选工程、金亭岭矿业草沟头矿区改扩建工程等重点项目全部启动，在国家制造业创新中心建设、重点科研项目实施及验收、科技政策争取及管理等方面取得佳绩，新增认定和复审通过高新技术企业3家；获批省级专精特新中小企业2家；实施技术创新项目27项，新申请专利67项，授权专利44项，荣获省部级科技进步奖6项。



矿产资源是矿山企业的生命线。招金矿业在保生产前提下，不断强化探矿增储工作，夯实生产根基。上半年，共完成地质探矿投资人民币0.54亿元，探矿新增金金属量13.92吨、铜金属量573吨。值得一提的是，公司主力矿山夏甸金矿深部钻孔见矿，指示了深部第二矿体富集带的存在；肃北金鹰空白区钻孔陆续见矿，品位及厚度达到理想效果。



招金矿业主动把握国内外宏观政策及行业机遇，稳步推进对外开发工作，依托新组建的投资事业部，考察储备了新疆、甘肃、青海等地一批重点矿山项目，以低于市场估值的价格成功竞拍甘肃北山金矿，该项目保有资源储量17.26吨、平均品位10.58克/吨，开发前景良好。



全力增产、增储、增效，践行ESG理念实现和谐发展

展望2023年下半年，招金矿业半年报表示，将紧紧围绕各项任务目标，深化「五优竞赛」，盯紧质量、产量、储量三个关键的发展支撑，推动公司全力增产、增储、增效，积极践行ESG理念实现和谐发展。



在金价预期增长的利好下，招金矿业将强化行情抓取、波段操作和风险控制三大能力，科学组织产销，确保销售增利平稳落袋，实现增产创利。对此，招金矿业将重点围绕入选品位、回收率等关键生产指标，强化过程控制和作业管理，全力实施品位保卫战、指标攻坚战。加大考核调度的密度和力度，对骨干矿山黄金产量进行日调度、月考核，确保下半年产量目标顺利完成。



在全球黄金产业深度调整的背景下，招金矿业将牢牢把握资源这一生命线，加强资源占有，实现转化落地。在重点实施铜辉矿业、夏甸金矿和甘肃北山、肃北金鹰、丰宁金龙、招金白云等重点矿山探矿找矿工程，推进「探转采、采转建」，保障生产接续和产能增长的同时，加快推进前期国内外对外开发项目的转化落地，把项目优势转化为发展优势。



同时，招金矿业也将加快推进双重点项目建设步伐，集中优势力量，实现快速见效。一是抓好瑞海矿业和金亭岭草沟头矿区项目建设两大会战，确保按期完成投达产任务；二是集中优势持续攻关十大科研技术项目，加快科研成果转化；三是谋划夏甸金矿、大尹格庄金矿等骨干矿山深部开拓及尾矿综合利用项目，实现本集团打基础、利长远的发展大计。



公司治理方面，招金矿业将在下半年加强「三会」合规运作，提升信息披露管理水平，强化与投资者互动交流，让投资者和市场更加深入地了解公司的发展规划，增进投资者了解和认同，以此提振投资者持股信心。积极践行ESG理念实现和谐发展，开展企业文化和民心工程建设，持续创建以“政府满意、员工满意、股东满意、社会满意”为内涵的 “四方满意型”企业，致力于实现追求经济效益与可持续发展的有机结合。





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