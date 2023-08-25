Friday, 25 August 2023, 21:56 HKT/SGT Share: 能链智电拟全资收购瑞典电动汽车充电解决方案提供商Charge Amps

香港, 2023年8月25日 - (亚太商讯) - 北京时间8月22日，中国充电服务第一股能链智电（NASDAQ：NAAS）在盘前发布公告，拟以6640万美元全资收购瑞典电动汽车充电服务解决方案提供商Charge Amps，目前已经完成协议签署。

Charge Amps的家庭充电服务

Charge Amps成立于2012年，总部位于瑞典斯德哥尔摩，为家庭、商业地产、办公及其他目的地公共充电提供自主研发的充电桩产品及充电运营综合解决方案，在整个瑞典充电桩市场销售额中，该公司占比达22%。Charge Amps在挪威、芬兰、荷兰、英国、西班牙、德国等欧洲13个国家建立了52家分销商的销售渠道网络，2020年到2022年，营收年复合增长率超过80%。其核心充电桩产品由瑞典超跑汽车品牌科尼赛克前设计师Joachim Nordwall主导设计，在欧洲、美国、韩国、中国拥有37件专利申请，包括外观设计、可视化连接技术、充电插接技术等。它还是一家环保企业，所有充电桩产品制造原料均为可持续和回收材料。



Charge Amps核心团队在清洁能源、系统开发、电子设计、电气制造等领域具备丰富国际化经验，其CEO Olle Tholander拥有20多年的全球商业管理经验，曾在Climeon、爱立信等国际公司担任高管职位。主要管理团队成员来自于爱立信、艾默生、斯堪的亚电子、瑞士亚斯康等国际公司，为企业的持续快速发展奠定基础。



通过此次并购，能链智电将深入欧洲充电服务市场，借助Charge Amps领先的市场地位、技术创新能力与市场渠道能力，开展欧洲本地化服务，并实现与Charge Amps在充电桩的自主研发、生产制造、市场营销以及充电服务解决方案等领域的业务协同与资源整合，为开展更大范围的全球化业务布局提供重要锚点与实践经验。



能链智电联合创始人、总裁兼CFO吴雪庐表示：“我们很高兴Charge Amps品牌和团队能够加入能链智电，这是我们拓展国际市场的重要里程碑。我们对电动汽车在欧洲市场的普及前景和整体充电服务能力充满信心。我们有信心与 Charge Amps 团队合作，进一步巩固其在电动汽车充电领域的领先地位。我们还将通过Charge Amps 渠道推出更多产品。我坚信此次收购将为我们的股东带来更多价值。”



Charge Amps首席执行官Olle Tholander表示：“目前全球投资者对我们的市场，特别是 Charge Amps 表现出了浓厚的兴趣。近年来，我们一直努力为公司的长期战略和增长计划确定最佳解决方案。我们相信 NaaS 拥有专业知识和财务实力来支持它。 Charge Amps 将继续以同样的品牌在欧洲发展，并将扩大产品范围，以加速公司的扩张。借助NaaS扩展的产品组合，Charge Amps不仅能够为用户带来更具竞争力和针对性的解决方案，还能加速向电气化生活的过渡，打开通往更智能生态系统的大门。”



欧洲是全球第二大新能源汽车市场，与中国、美国共同占据全球90%以上的新能源汽车市场份额。根据国际能源署（IEA）数据，欧洲新能源汽车销量由2016年的21.2万辆增至2022年的260万辆，年复合增长率高达52.44%。销量高速增长驱动保有量提升，截至2022年，欧洲新能源汽车保有量达762万辆。然而，欧洲公共充电桩保有量仅从2016年的11.61万个增加至2022年的47.47万个，年复合增长率26.44%，公共充电桩建设力度远低于新能源汽车增速。公共车桩比高达16:1，存在较大的充电桩缺口，海外加速建设充电桩迫在眉睫。



中国作为全球新能源汽车市场最大的国家，已建成世界上数量最多、分布最广的充电基础设施网络。能链智电始于中国市场，于2022年6月13日登陆纳斯达克，为新能源全产业链提供一站式服务，包括充电站选址咨询、软硬件采购、EPC工程、运营运维、储能、光伏、虚拟电厂、自动充电机器人等，通过数字技术和人工智能提升产业效率。2022年能链智电全年充电量达27.5亿度，占中国公用充电量的20%。截至2023年3月31日，能链智电已覆盖5.5万座充电站、连接57.5万把充电枪。



此前，基于在中国新能源充电服务市场的成功实践，能链智电开启全球化战略布局，致力将中国充电服务行业解决方案带到全球。欧洲方面，能链智电在荷兰设立了欧洲总部，为当地合作伙伴提供完善的充电产品和解决方案。



全球新能源浪潮来袭，国际能源署（IEA）发布的《全球电动汽车展望2023》显示，预计2030年，全球电动汽车的销量将超过7000万辆，保有量将达到3.8亿辆，全球年度新车渗透率有望触及60%。随着需求、政策、技术推动产业进入增长周期，中国新能源产业链出海有望迎来发展机遇。





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