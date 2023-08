Friday, 25 August 2023, 21:23 HKT/SGT Share: 祖龙娱乐发布2023年中期业绩 深入虚幻引擎5研究与人工智能技术应用,构建以用户需求为核心的推广策略及发行模式

超高水平女性向新游推动业绩发展,多样化的游戏组合打造多元化产品矩阵

香港, 2023年8月25日 - (亚太商讯) - 中国领先的移动游戏公司祖龙娱乐有限公司(「祖龙娱乐」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:9990.HK),公布截至2023年6月30日止六个月(「报告期内」)的中期业绩。



财务摘要︰

-- 2023年上半年收益为人民币402.3百万元,较截至2022年同期增长22.0%。

-- 2023年上半年于中国大陆市场产生的收益为人民币238.3百万元,占总收入的59.2%。综合游戏发行及运营收益为人民币301.2百万元,占总收入的74.9%。

-- 2023年上半年毛利为297.7百万元,较2022年同期增长22.6%,毛利率为74.0%。



营运摘要︰

-- 截至2023年6月30日,公司在逾170个地区市场推出19款精品手游,支持14种语言的多个地区版本。

2023年3月,《以闪亮之名》在中国大陆地区正式上线。游戏在中国大陆地区上线首日即登顶中国大陆地区iOS应用商店游戏免费榜榜首并连续四日霸榜,上线次日冲入中国大陆地区iOS游戏畅销榜前十名;2023年4月至6月,游戏在中国大陆地区先后开启「月下盛筵」、「海之音誓」、「夜蔷绮想」及「浮世雪舞」活动,并分别在活动首日取得大陆地区iOS游戏畅销榜第5名、第5名、第8名及第3名的成绩。



-- 为打造不同类型及多样化的游戏组合,公司预期于2023年下半年至2025年期间推出9款MMORPG、SLG、卡牌RPG、射击、策略卡牌及其他类型的游戏产品。



2023年上半年,公司录得收益人民币402.3百万元,较2022年上半年人民币329.8百万元增加22.0%,主要由于《以闪亮之名》于报告期内在中国大陆、欧美及东南亚等地区上线所致。2023年上半年收益中,于中国大陆产生的收益为人民币238.3百万元,占总收入的59.2%。综合游戏发行及运营收益为人民币301.2百万元,占总收入的74.9%。期内,公司毛利为人民币297.7百万元,毛利率为74.0%,与2022年上半年的73.6%基本相同。此外,2023年上半年的研发开支为人民币299.2百万元,较2022年同期减少18.5%,主要由于雇员福利开支及外包技术服务成本控制所致。2023年上半年的销售及营销开支为人民币164.4百万元,较2022年同期增加40.0%,主要由于报告期间与综合游戏发行及运营业务有关的推广及广告开支增加所致。期内的经调整亏损净额为人民币214.9百万元。经调整亏损净额减少主要由于《以闪亮之名》于报告期内在中国大陆、欧美及东南亚等地区上线导致收益增加,美元定期存款及银行结余产生的利息收入增加,以及研发成本控制导致相关费用降低所致。



深入虚幻引擎5研究与人工智能技术应用,构建以用户需求为核心的推广策略及发行模式



祖龙娱乐矢志成为世界顶级的游戏公司,持续开发各品类行业领先的精品游戏,为全球游戏玩家创造卓越的在线娱乐体验。目前,公司的行业人才于全国多地布局,整体的人员结构持续迭代升级,在践行降本增效的同时以开放的态度吸纳行业内高价值人才。



在技术创新方面,公司对虚幻引擎5深入研究,利用其虚拟化微多边形几何系统对高帧度游戏画面及物体的逻辑感做了大幅提高优化,同时运用该技术显著提升了美术制作和运行维护效率,走在了虚幻引擎5技术应用的前沿。此外,公司结合自身强大的技术及研发优势积极探索人工智能在游戏产品中的应用和拓展,包括将虚拟引擎5中的程序化生成场景(PCG)与人工智能相结合。



在全球化战略布局方面,公司在不同国家及地区持续输出高质量产品,对各地市场的玩家用户进行深度分析,构建以用户需求为核心更具针对性的产品推广策略及发行模式。《以闪亮之名》在全球的优秀表现,充分体现了公司对全球化战略的高度重视,也展现了祖龙娱乐在多个国家及地区市场的强大实力。此外,公司与国际知名厂商合作的顶级IP产品扩大了祖龙娱乐在全球范围的影响力,阿凡达手游《阿凡达:重返潘多拉》项目的顺利推进象征着祖龙娱乐精品化的游戏研发与运作得到了国际知名厂商的认可,并为公司进一步开拓不同国家及地区市场树立了坚定的信心。



《以闪亮之名》推动业绩发展,多款经典游戏持续贡献稳定收益



《以闪亮之名》是一款以公司新一代女性制作和策划团队为核心研发的超自由时尚女性向手游,其画面精致程度、材质复杂程度均达到了移动平台上的超高水平。这款手游于2022年在中国港澳台地区、新加坡、马来西亚和日本先后上线,并于2023年3月在中国大陆地区正式上线。游戏在中国大陆地区上线首日即登顶中国大陆地区iOS应用商店游戏免费榜榜首并连续四日霸榜,上线次日冲入中国大陆地区iOS游戏畅销榜前十名;2023年4月至6月,游戏在中国大陆地区先后开启「月下盛筵」、「海之音誓」、「夜蔷绮想」及「浮世雪舞」活动,并分别在活动首日取得大陆地区iOS游戏畅销榜第5名、第5名、第8名及第3名的成绩。《以闪亮之名》定期开展游戏内活动,持续丰富游戏的可玩性,每次活动均吸引大量玩家参与并冲 进iOS游戏畅销榜前列,活动在带来收入波峰的同时还极大地增强了用户粘性。该游戏已于2023年5月10日在欧美、泰国、印度尼西亚和越南等地上线。上线首日,登顶泰国、印度尼西亚、越南的iOS应用商店游戏免费榜榜首,获得美国iOS应用商店游戏免费榜第2名。同时,公司正在积极研发游戏的PC端,使得PC端画面更精美、体验更优化,并计划于9月在中国大陆地区上线。该款游戏以超高的产品质量树立了优秀的口碑并吸引了大量的粉丝,随着多平台的拓展及新玩法的不断推出,这种良好的发展模式将势必形成健康的游戏生态,成为推动业绩发展的强大动能,为公司带来积极可观的长线收益。



《龙族幻想》是中国首款由虚幻引擎4打造的真3D次世代MMORPG手游,该游戏在中国大陆地区获得了巨大成功,并且在中国大陆以外地区有着优异的表现。通过配合周年庆、版本更新等活动,游戏的长线表现稳定。截至2023年6月30日,游戏的累计流水超过人民币43亿元,全球累计注册用户数超过4,300万人。



《鸿图之下》是公司首款由虚幻引擎4打造的SLG手游。公司持续推出更新赛季,截至 2023年6月30日,《鸿图之下》的累计流水超过人民币15亿元,累计注册用户数超过700万人。



除以上游戏外,《梦幻诛仙》、《万王之王3D》、《御剑情缘》、《六龙争霸》、《梦想新大陆》等多款在运营中的经典游戏表现相对稳定并为集团持续贡献收益。



以不同类型及多样化的游戏组合打造多元化产品矩阵



为打造不同类型及多样化的游戏组合,公司预期于2023年下半年至2025年期间推出9款MMORPG、SLG、卡牌RPG、射击、策略卡牌及其他类型的游戏产品。



《阿凡达:重返潘多拉》是公司面向全球玩家推出的一款将MMORPG与射击相融合的革新产品。游戏将玩家对战环境(PvE)与玩家对战玩家(PvP)进行了结合,玩家可自由选择职业以及单人、组队等不同战斗模式,在提升阿凡达角色等级的同时享受到畅快淋漓的射击体验。《阿凡达:重返潘多拉》通过虚幻引擎4将生机勃勃的阿凡达世界逼真地呈现出来,使玩家可以尽情探索叹为观止的潘多拉星球。目前该游戏完成了三次海外非付费测试、一次海外付费测试和两次国内技术测试,公司通过对既往测试数据的持续分析,稳步提升游戏质量。开发团队针对射击和动作玩法进行了优化,并大幅提升了画面效果、游戏性能呈现及不同硬件的兼容和运行效果。



《Madtale: Idle RPG》是一款放置卡牌RPG游戏,已于2023年7月12日于欧美及东南亚地区上线。游戏以玩家耳熟能详的童话故事作为背景,采用竖版半屏的自动战斗玩法,呈现半屏地图背景及半屏战斗场景。在卡通风格框架基础下,游戏结合了童话反转元素,极具角色沉浸感和探索性。上线首周便进入法国、德国、泰国等多国iOS应用商店游戏免费榜前10位,并且最高排在美国iOS应用商店游戏免费榜第7位。



《三国群英传:鸿鹄霸业》是一款基于三国群英传IP打造的SLG游戏,在继承了《鸿图之下》核心优势的同时丰富了差异化的玩法,以打造更加多样的战斗策略和战斗体验。



项目E是一款由虚幻引擎4打造的、根据《龙族》系列小说和动漫改编及开发的策略卡牌类游戏。游戏在还原原著设定的基础上,对角色人设和立绘进行精细制作,并设计创新玩法增添战斗体验。



项目代号:IM是一款由虚幻引擎4打造的中国风卡牌RPG手游。



日后,随着产品类型由MMORPG、SLG、女性向扩张至射击及策略卡牌等多品类和丰富多样的风格,及持续完善「研运一体」的有机模式,预期祖龙娱乐游戏的生命周期将进一步延长,这将对集团的收益作出更稳定及持续的贡献。



关于祖龙娱乐有限公司

祖龙娱乐是中国领先的移动游戏公司,经历了二十余年研发经验的沉淀,始终秉持「成为世界顶级的游戏公司,持续开发各品类行业领先的精品游戏,为全球游戏玩家创造卓越的在线娱乐体验」的愿景。截至2023年6月30日,公司在逾170个地区市场推出19款精品手游,支持14种语言的多个地区版本,产品矩阵目前包括MMORPG、SLG、女性向、射击和策略卡牌等多种品类。





