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来源 Analogue Holdings Limited 安乐工程2023年上半年纯利增加301.4%至2.375亿港元 蓄势待发把握后疫情时代的庞大机遇

通过创新及「迈向国际」愿景促进可持续发展

香港, 2023年8月25日 - (亚太商讯) - 香港领先的机电工程服务供应商之一安乐工程集团有限公司（「安乐工程」或「公司」，连同附属公司统称「集团」）（股份代号：1977）今天公布截至2023年6月30日止六个月（「回顾期内」）的中期业绩，其中纯利大幅增长并录得高手头合约价值。



摘要

-- 手头合约总值高达122.760亿港元

-- 毛利率上升至16.0%

-- 本公司拥有人应占综合溢利较去年同期增加301.4%至2.375亿港元

-- 董事会已决议派付中期股息每股8.52港仙，维持50%派息比率



回顾期内，集团收益为28.411亿港元，毛利为4.538亿港元，而毛利率则上升至16.0%。本公司拥有人应占溢利为2.375亿港元。若撇除一间本公司于中国内地联营公司私人配售完成后的摊薄收益1.241亿港元，本公司拥有人应占综合溢利为1.134亿港元。董事会已决议派付中期股息每股8.52港仙，派息比率为50%。



集团于2023年6月30日的手头合约总值高达122.760亿港元，为核心业务的未来发展奠定稳固基础。回顾期内，集团继续积极参与投标活动，合共投出570份单项价值逾100万港元的标书或报价。



安乐工程集团有限公司主席潘乐陶博士表示：「尽管全球宏观经济逆风持续，防疫措施放宽为市场带来一线曙光。踏入后疫情时代，市场气氛逐渐由忧虑转变为审慎乐观。集团将继续透过多元化的业务营运、市场领先地位及技术优势，致力加强经常性收益来源。凭借我们的『新科技』、『新市场』及『新业务模式』三大策略支柱，继续巩固集团的行业地位，我们已准备就绪，把握不同市场的崭新机遇。」



截至2023年6月30日，屋宇装备工程业务的手头合约价值61.503亿港元。回顾期内获授的新合约总值为24.605亿港元。屋宇装备工程业务持续交付项目订单，收益录得17.480亿港元。其中，集团于回顾期内取得多份新的维修保养合约，范畴涵盖基础设施营运、数据中心及房屋项目，总值5.486亿港元，较去年同期上升313.1%，加强经常性收益来源。凭借其行业领先地位及昭著声誉，集团的数据中心团队表现卓越，获得多个合共价值超过6.087亿港元的标志项目，较2022年同期增加98.2%。集团亦为香港一间大型数据中心服务供应商开展多个大型数据中心项目。凭借在澳门多个大型项目中担当重要角色，集团目前正在当地执行一项大型酒店开发项目的重要合约。随着香港政府表示致力促进城市可持续发展，加大房屋与基建方面的投资，并宣布计划兴建30,000个简约公屋，集团将继续运用新技术以把握涌现的市场机遇。



环境工程业务的手头合约价值45.989亿港元，其中取得七份新合约或重大更改施工订单，突显我们在优质供水、污水及固体废物基础设施项目管理服务方面的专业知识。回顾期内，该业务的收益为6.225亿港元，较去年同期上升24.6%。集团除了为污水处理厂推行多项创新方案，以延长这些项目的服务周期及确保处理厂能提供最佳服务，集团的环境工程团队亦提供工程、采购及施工和一站式解决方案，以提高集团竞争力。凭借上述竞争优势，集团参与了相关的机电工程营运及维修保养项目，以加强净水、污水及固体废物管理。值得留意的是，集团内部开发的一体化磁介质高效沉淀池于环境运动委员会举办的「香港绿色创新大奖」中获得「优异奖」，印证集团致力创新的承诺。该系统是利用最新建筑技术建造而成的一体化污水处理系统，奖项反映集团对绿色创新的贡献，能为环境和小区带来实际裨益。



截至2023年6月30日，资讯、通讯及屋宇科技（「ICBT」）业务的手头合约价值9.408亿港元。受稳定的项目订单带动，该业务的收益较去年同期增加2.5%至3.109亿港元。集团致力推动香港转型为「智慧城市」和「智慧经济」，所提供的绿色及智慧屋宇管理方案结合各种资讯及通讯科技，包括人工智能驱动的数码分身技术、能源及管理技术、环境、社会及管治（「ESG」）指标、室内环境质素管理、机械人解决方案及智慧灯柱。集团的尖端技术继续在香港著名商业区引起关注。其综合屋宇管理系统（「BMS」）、物联网（「IoT」）、超低电压（「ELV」），以及资讯及通讯技术（「ICT」）系统已获一幢位于铜锣湾在建的世界级智能写字楼及商业大楼所选用。集团的其他成就包括获得香港一所大学授予第二个项目，负责提供以物联网为基础的智慧宿舍方案；获大围其中一个最大型购物中心选用集团的影像分析技术，以及获西九龙站地区其中一个最大型写字楼及零售开发项目选用集团的屋宇管理系统，彰显集团为客户提供创新解决方案的承诺。鉴于市场对该等专业解决方案的需求不断增加，集团将继续运用数码技术，加强维修保养服务的能力。



升降机及自动梯业务的手头合约价值上升13.7%至5.860亿港元，主要溢利来自商业大厦及政府楼宇的维修保养合约。集团旗下升降机、自动梯及自动人行道国际品牌Anlev Elevator Group（「Anlev」）服务亚洲、美洲及欧洲数以百万计用户。透过其全球扩张计划，Anlev获得来自加拿大综合用途住宅楼宇、墨西哥大众运输、新加坡私人住宅、香港优质政府办公室的策略性订单，以至中国内地的订单。集团全资附属公司Anlev (UK) Limited亦落实位于英国曼彻斯特的标志性优质住宅项目订单。集团正努力物色具有协同效益的合适业务伙伴关系，以拓展业务版图及建立新收益来源，进一步扩大我们在英国市场的影响力，并为客户提供更全面的服务。Anlev亦将于美国、欧洲、中东及东南亚物色新经销商，开展全球扩张计划。



「我们凭借核心业务的稳固基础，致力提升业务之间的协同效益，以加强盈利能力及提升效率。」潘博士表示。「为推动增长，我们于回顾期内成立了新的业务发展部门—智能数据自动化，以大力支持我们的核心业务，探索数码化业务发展的机遇。凭借我们在推动创新及支持企业实现其环境可持续发展目标的雄厚实力，我们将继续扬帆启航，保持行业领先地位。」



从集团2023年强劲的投标活动可见，市场需求持续殷切，加上集团不同业务分部迎来增长机遇，集团预期来年的业务前景乐观。香港政府在创新及可持续发展方面的措施为集团带来蓬勃商机，集团凭借内部研发团队开发的专有技术，通过建设符合能源效益的大厦、提高营运效率的数码化方案、提升医疗保健及其他服务的质素等，让客户以至社会多方面受惠。凭借集团成功把握新业务机遇及持续赢得投标合约，集团在业内保持竞争力，同时得以增加收益、扩大客户群及市场影响力。



潘博士总结：「展望未来，建造业议会的最新预测令业内人士鼓舞。其中，香港建造业的整体工程量未来十年预计每年达约3,000亿港元水平。我们认为上述因素，加上恢复通关，将为集团带来更多机遇，为此我们已做好充分准备，推动业务的有机增长。全球日益关注环保议题亦带来另一重要机遇。作为集团『迈向国际』及业务扩展计划的一部分，我们将把握该等商机，继续为持份者创造共享价值。」



有关集团2023年度中期业绩详情，请参阅已呈交香港联合交易所有限公司的公告。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0825/2023082500843_c.pdf



关于安乐工程集团有限公司

安乐工程集团有限公司成立于1977年，总部设于香港，为领先的机电工程服务供应商，业务遍及澳门、中国内地、美国及英国。本集团为不同行业，包括公共和私营的客户提供跨专业、综合性的机电工程和技术服务，涵盖屋宇装备工程、环境工程、资讯、通讯及屋宇科技（「ICBT」），以及升降机及自动梯等四大业务板块。



本集团同时制造及向全球销售Anlev升降机及自动梯，并与美国纽约最大独立升降机及自动梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）达成伙伴关系。本集团的联营公司南京佳力图机房环境技术股份有限公司（603912.SS）专门制造精密空调设备。





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