实现扭亏为盈 光大控股公布2023年中期业绩

香港, 2023年8月25日 - (亚太商讯) - 于2023年8月25日,中国光大控股有限公司(“光大控股”,股份代号:165.HK)公布截至2023年6月30日止6个月(“报告期”)之中期业绩。



2023年中期业绩表现要点

-- 收入总额为港币15.40亿元,整体经营业绩企稳回升

-- 归属于本公司股东之盈利为港币3.13亿元,实现扭亏为盈

-- 持续募资,旗下基金资产管理总规模(AUM)约港币1,548亿元

-- 多元化退出,合计项目退出实现资金回笼港币32.44亿元

-- 流动性充裕,拥有现金及现金等价物约港币104.06亿元,可使用但未提取的银行授信额度约港币102.22亿元

-- 维持派息,中期股息每股港币0.15元



2023年上半年,面对复杂多变的全球金融环境挑战,光大控股稳步调整经营策略,引领公司加快转型发展。受益于资本市场回暖,基金管理业务业绩改善,投资收益大幅改善,带动公司整体经营业绩企稳回升。报告期内,光大控股实现收入总额为港币15.40亿元,归属于本公司股东之盈利为港币3.13亿元,较去年同期显著提升,实现扭亏为盈。



报告期内,光大控股持续募资,实现新增募资金额港币13.02亿元,旗下基金资产管理总规模(AUM)为港币1,548亿元,在管基金产品78只;以多种形式退出项目取得良好收益,合计项目退出实现资金回笼港币32.44亿元。



秉承与股东分享经营成果的发展理念,董事会宣派2023年中期股息为每股港币0.15元(2022年中期股息:每股港币0.15元)。



2023年中期经营要点



一、基金管理业务



2023年上半年,光大控股在募投管退各环节加强管理,强化内部管控,持续提升风险防范能力,向高质量发展逐步转型,在基金管理领域保持中国领先机构的市场地位。



募资工作稳步推进。在行业募资难的大背景下,新设宜兴光控母基金,实现新增募资金额港币13.02亿元,重点布局节能环保、集成电路、新能源等产业,服务长三角区域经济发展。



审慎把握投资机会。报告期内光大控股保持审慎态度,投资了包括原基品德、瑞风生物等重点项目。



退出取得良好收益。光大控股合计项目退出实现资金回笼港币32.44亿元,退出了包括翱捷科技、歌德盈香、三人行传媒、Ambrx、瑞慈医疗等重点项目,对比成本整体实现收益约港币12.32亿元,为光大控股贡献较好投资回报及现金回流。



二、重要投资企业



中飞租赁稳步发展。中飞租赁机队规模189架,较2022年底增加13架,其中自有机队162架,管理机队27架。中飞租赁自有及代管飞机租赁予20个国家及地区的42家航空公司。



光大养老不断提升竞争力。不断优化机构、社区、居家三级联动模式,提升医养结合、保养结合、服养结合能力,拥有机构和社区服务站点数190个,覆盖全国50余个城市,形成以京津冀、长三角、成渝经济圈为核心的布局,管理床位总数约3.2万张。



特斯联获得行业高度认可。特斯联积极推动市场拓展,聚焦高增长业务机会,全面提升公司综合实力。期内,联合香港科技大学(广州)共同打造“数字世界”联合研究中心,推进人工智能物联网(AIoT)领域重大科研项目攻关与落地应用。获评亿欧发布的“2023年度AIGC应用场景创新TOP50”等多项荣誉,获得行业认可。



三、资源储备丰富



流动性储备充裕。截至2023年6月底,光大控股拥有现金及现金等价物约港币104.06亿元,可使用但未提取的银行授信额度约港币102.22亿元,流动性保持充裕。



提升科创资源覆盖深度。光大香港创新中心孵化器新引进企业6家,实现首家境外企业入驻,提前超额完成目标。



服务重点区域发展。深度布局京津冀、长三角、粤港澳大湾区,加大对实体经济的投资力度,支持和服务国家重大战略,积极服务国内国际“双循环”。



四、环境、社会及管治工作持续提升



积极履行社会责任。助力“百万青年看祖国·千名博士神州行活动”启航;参与香港特区“共创明Teen”青少年发展计划等活动,推广艺术文化形式,拓展香港青少年视野。



持续完善ESG管理体系。单独成册发行ESG报告,披露有关责任投资、TCFD信息,密切跟踪行业变化,MSCI ESG评分实现了持续提升,最新得分为5.2分。



持续完善公司管理体系。持续完善基金设立、管理等制度建设,持续推动依法合规经营;应对外部风险事件,加强风险预警及排查;组织私募基金行业新规等培训,提升业务开展合法合规意识。



展望2023下半年,随着宏观政策持续协同发力,经济延续复苏态势,发展韧性和潜力巨大。光大控股将坚持稳字当头的主基调,坚持以推动高质量发展为基础,质量第一、效益优先,不断提升私募股权投资管理的核心竞争力。



募资方面,围绕优势行业,打造基金产品,为公司资产管理规模增长和提高营收奠定坚实基础。投资方面,布局专精行业,重点围绕科技创新、专精特新、消费及绿色环保等领域,精选严投。持续强化投后管理,确保投资项目“看得清、管得住、有回报”,前瞻性地做好风险防控。退出方面,以并购、转让及IPO相结合的方式,配合专业化的市场分析,加快项目精准退出度,实现资金回笼。



光大控股执行董事兼总裁张明翱表示:“2023年上半年,中国经济平稳复苏,回升向好态势显著。光大控股坚定发展信心,稳步调整经营策略,加快转型发展,整体经营业绩企稳回升,成功实现扭亏为盈。接下来,光大控股将全力聚焦私募股权投资管理主业,坚定长期投资的战略定力,发挥专业优势,坚持服务国家战略,服务香港和大湾区发展,坚持服务实体经济,做好重大风险防范和化解工作。把握中国经济复苏基本面,紧抓产业政策调整机遇期,积极推动业务转型,优化‘募投管退’全链条股权投资体系,实现跨境资管主业高质量发展,以期为股东及投资者们带来长期可持续性的增长回报。”





