来源 VCREDIT Holdings Limited 维信金科2023中期实现了业务量强劲增长 在不稳定的市场环境下仍实现经调整净利润人民币303.5百万元

董事会宣派中期息每股15港仙

香港, 2023年8月25日 - (亚太商讯) - 中国领先的独立在线消费金融服务提供商维信金科控股有限公司(「维信金科」或「集团」;股票编号:2003.HK)公布截至2023年6月30日止六个月(「期内」)未经审核之中期业绩。



期内,集团继续优化创新业务策略及模式,提高技术水平, 继续专注服务更优质的借款人。总收入录得人民币1,917.6百万元,而经调整净利润录得人民币303.5百万元。董事会建议派发中期股息每股股份15港仙。



2023年上半年,集团取得符合预期的稳健经营表现,并实现业务量强劲增长。此外,集团亦对风险管理模式持续进行优化,以应对市场和用户行为变化,并继续有序地在业务资产端转向更优质借款人。2023年上半年实现放贷量达到人民币362亿元,较2022年6月30日止六个月增长46.9%,并较2022年12月31日止六个月增长31.4%。集团的未偿还贷款余额于2023年6月30日录得人民币314亿元,较2022年12月31日的人民币251亿元增加25.1%。



持续增加研发投入,科技赋能业务全流程

人工智能浪潮席卷而来,正在塑造及加速数字化经济时代的消费金融数字化转型。集团主动迎接时代趋势,对核心业务系统进行革命性的迭代升级,2023年上半年正式上线了维信核心业务系统(「VCREDIT operating system」)新生代平台,精简业务模块,优化系统架构,大幅提高研发效率。同时,借助人工智能大语言模型,集团已推出AI智能线上客服机器人,不断提升用户需求回应的及时性及流程操作的便捷性,持续优化用户的交互体验。



采取获得并留住优质客户,切实保障消费者权益

集团不断拓展优质获客渠道,已与知名内容平台、照片编辑应用、互联网物流平台等渠道达成合作协定。通过丰富用户行为分析模型,细分用户画像,进一步实现优质客户的更精准推送。2023年上半年,集团累计注册人数较2022年下半年增加7.1%。对于存量客户,集团引入用户意愿度模型以继续改善用户体验,提升品牌认知度及用户忠诚度。2023年上半年,复贷客户贡献了82.1%的贷款量。



集团进行多项具有深远影响的模型升级和复杂测试,主动进行贷后风险策略调整、客户触达方式优化和信贷资料「断直连」,以提升客户品质与服务体验,切实保障使用者隐私和资讯安全,实现了前瞻性合规改造,有助平衡短期风险和长期收入。



持续加强机构合作进一步扩大轻资产化和布局多元化业务

截至2023年6月底,集团已与96家外部资金合作伙伴建立有效合作关系,包括21家全国性股份制商业银行、消费金融公司和信托基金,这些合作关系助力集团形成丰富多元的融资库,以支撑其向目标迈进。在此基础上,迭加第三方担保公司及资产管理公司为集团提供融资灵活性及资金保护,集团得以更着重推行纯贷款撮合模式,持续转向轻资产化模式。



除发展国内现有的消费金融业务,集团亦根据自身的战略采取重要措施,将业务拓展到不同行业和地区,建立多元化运营模式。2023年上半年,集团在香港区域推出更为本土化的消费金融品牌「CreFIT」,以提供消费金融产品。此外,集团亦于期内同意收购Banco Português de Gestão,S.A( 其为一家在葡萄牙银行注册的信贷机构),得以进军葡萄牙及欧洲市场。



展望

宏观环境不断演变,促使集团迅速有效作出回应以保持竞争力。为促进集团消费金融业务的进一步增长及满足高品质客户的财务需求,集团将努力优化业务策略及提升其技术能力。除发展集团国内现有的消费金融业务外,集团亦将在香港、东南亚及欧洲等其他司法权区寻求投资或合作相关、互补产业的机会,以扩大及多元发展其的业务。集团将继续按一致性原则审阅潜在业务前景,并于机会出现时作出适当投资。



此外,集团拟继续实施一系列的策略以维持其在业内的增长,包括优化和拓宽其信贷解决方案,为客户提供更好的服务,以提升品牌知名度及客户的忠诚度和信誉度;不断研发人工智能等技术,提高风险管理能力;加强与持牌金融机构合作伙伴及其他业务合作伙伴的长期合作关系;确保集团的业务符合监管尺度,实现满足合规要求的可持续发展;审阅及评估潜在业务前景,投资、协作或收购在中国及其他司法权区的相关或互补产业;建立充满活力的企业价值观和文化,培养内部人才。



有关维信金科控股有限公司

维信金科控股有限公司(「维信金科」;股票编号:2003.HK)是中国领先的独立线上消费金融服务提供商,拥有超过十年的行业经验。集团主要向未得到传统金融机构充分服务的优质及近乎优质借款人提供纯线上消费产品,产品的资金全来自持牌金融机构,有关融资结构有能力提供消费信贷服务予全中国客户。同时,维信金科为合作持牌金融机构提供各种风险裁量程度的解决方案及灵活的利润分享机制,以加强资金的可扩展性和可持续性。网址:https://www.vcredit.com/



