Friday, 25 August 2023, 10:46 HKT/SGT Share:

来源 H World Group 华住公布Q2及中期财务业绩报告 Q2营业额同比增长72% 华住中国新签约酒店超1,000家

香港, 2023年8月25日 - (亚太商讯) - 华住集团有限公司(“华住”或“集团”,纳斯达克股份代号:HTHT,联交所股份代号:1179.HK)公布截至2023年6月30日止第二季度及上半年的未经审核财务业绩。



于2023年上半年,集团收入为人民币100亿元(相当于14亿美元),较2022年同期增长65.1%。其中,华住中国收入同比增长67.7%至人民币79亿元,DH收入同比增长55.9%至人民币21亿元。



于2023年第二季度,集团酒店营业额同比增长72.0%至人民币203亿元。不计入DH,2023年第二季度的酒店营业额同比增长78.1%。集团收入同比增长63.5%至人民币55亿元(相当于762百万美元),华住中国的收入同比增长76.6%至人民币43亿元,主要是由于旅游需求的强劲复苏,以及集团持续的产品升级及地区总部的经营优化。集团及华住中国收入增长均优于先前所公布的增长指引。DH的收入为人民币12亿元,同比增长28.4%,环比增长33.5%。同比增长主要由于业务持续复苏,而环比增长主要由于季节性因素所致。归属于集团的净利润为人民币10亿元(相当于138百万美元),相比之下2022年同期归属于集团的净亏损为人民币350百万元。EBITDA(非公认会计准则)为人民币17亿元(相当于234百万美元),相比之下2022年第二季度为负人民币213百万元,而上一季度为人民币16亿元。



截至2023年6月30日,华住全球范围的在营酒店网络共有8,750家酒店及844,417间客房,包括DH的128家酒店。其中华住中国有8,622家在营酒店及818,245间在营酒店客房。于2023年第二季度,华住中国新签约酒店超1,000家,创历史新高。日均房价(“ADR”)为人民币305元,相比之下2022年第二季度为人民币218元、上一季度为人民币277元及2019年第二季度为人民币236元,所有在营华住中国酒店的入住率(“OCC”)为81.8%,同比增长17.2p.p.,综合平均可出租客房收入(“RevPAR”)为人民币250元,已恢复至2019年第二季度水平的121%。按每月数据细分,2023年4月、5月及6月的RevPAR已分别恢复至2019年相应月份水平的127%、115%及123%。DH的ADR增长至117欧元,所有在营DH酒店的OCC同比增长7.3p.p.至67.1%,RevPAR为78欧元。



华住首席执行官金辉表示:“强劲的复苏继续主要受到第二季度日均房价增长的推动,这反映了产品组合变化及产品升级,以及区域分公司设立后的进一步市场渗透和协同作用。我们加盟商的信心水平持续提升,带动季内签约的新酒店数字创出历史新高。在海外业务方面,我们的DH业务持续复苏,业务环比改善,EBITDA于第二季度已转为正数。”



作为中国连锁酒店行业的领先者及全球发展最快的酒店集团之一,华住通过持续性的品牌及服务升级获取RevPAR增长动力,助力集团迅速从不确定的环境中得以恢复并保持高速增长态势。通过以经济型及中档品牌为核心,服务大众市场,并不断发展中高档品牌,进一步实现高质量品牌发展愿景。同时,集团亦注重数字化发展为增长注入动力,以实现更高质量、更高效率、更稳定的运营模式,增强消费粘性。在美国《HOTELS》杂志最新公布的2022年度“全球酒店集团200强”榜单中,华住位列第六,亦反映出集团发展迅速,综合竞争实力不断增强。未来,集团将继续坚持可持续的高质量发展路径,持续提升业绩表现,为股东带来长期稳定回报。



关于华住集团有限公司:

华住集团有限公司源于中国,是全球酒店行业的主要经营者。华住的品牌包括海友酒店、怡莱酒店、汉庭酒店、全季酒店、星程酒店、桔子酒店、桔子水晶酒店、漫心酒店、美仑酒店、禧玥酒店、花间堂、你好酒店、CitiGO Hotel、施柏阁、美仑美奂酒店、Jaz in the City、IntercityHotel、Zleep Hotels、施柏阁大观及宋品酒店。此外,华住还拥有在大中华地区作为美居、宜必思及宜必思尚品主要加盟商的权利,以及美爵酒店与诺富特酒店的合作开发权。



华住的业务包括租赁及自有、管理加盟以及特许经营模式。在租赁及自有模式下,华住直接经营通常位于租赁或自有物业的酒店。在管理加盟模式下,华住通过华住派驻现场的酒店经理来管理管理加盟酒店,且华住向加盟商收费。在特许经营模式下,华住为特许经营酒店提供培训、预订及支援服务并向加盟商收费,但不会派驻现场酒店经理。华住在其所有酒店均采用统一标准及平台。



有关更多资料,请访问华住的网站: https://ir.hworld.com。





话题 Press release summary



部门 酒店

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



H World Group July 26, 2023 09:52 HKT/SGT 华住公布Q2经营初步业绩 RevPAR恢复至2019年的121% 更多新闻 >>