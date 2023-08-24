英皇钟表珠宝2023年中期净利润倍增至1.86亿港元 中国内地市场表现亮丽



香港, 2023年8月24日 - (亚太商讯) - 欧洲制钟表及高级珠宝之零售商翘楚－英皇钟表珠宝有限公司(「本集团」或「英皇钟表珠宝」)(股份编号：887)欣然公布其截至2023年6月30日止六个月(「本期间」)令人鼓舞之中期业绩。



业绩摘要

-- 总收入跃升41.6%：本集团取得令人满意的业绩，总收入跃升至23.30亿港元(2022年：16.46亿港元)，毛利增加38.1%至7.25亿港元(2022年：5.25亿港元)



-- 中国内地及香港之收入增幅分别为64.8%及49.7%：中国内地市场增长强劲，收入达7.12亿港元(2022年：4.32亿港元)，占总收入的30.6%(2022年：26.2%)；由于旅游业复苏及奢侈品消费势头恢复，来自香港市场的收入增加至11.53亿港元(2022年：7.70亿港元)，占总收入的49.5%(2022年：46.8%)



-- 珠宝及钟表分部的销售收入增幅分别为86.3%及31.9%：珠宝及钟表分部的销售收入分别增加至5.44亿港元(2022年：2.92亿港元)及17.86亿港元(2022年：13.54亿港元)，分别占总收入的23.3%(2022年：17.7%)及76.7%(2022年：82.3%)



-- 净利润翻倍：由于收入跃升加上本集团受惠于营运杠杆效益，本集团净利润大幅上升116.3%至1.86亿港元(2022年：8,600万港元)，而每股基本盈利增加至2.74港仙(2022年：1.27港仙)



-- 净现金状况：于2023年6月30日，本集团之银行结余及手头现金增加至8.43亿港元(2022年12月31日：6.64亿港元)，且本集团没有任何银行借贷



-- 派发中期股息：董事会已宣派中期股息每股0.76港仙(2022年：0.38港仙)



英皇钟表珠宝主席杨諾思女士表示︰「香港、澳门与中国内地之间的边境于2023年初的重新开放已推动了整体流动性及业务活动的复苏；该地区内的旅游业及零售业因而重拾增长势头，对本集团业务表现产生正面影响。」



英皇钟表珠宝行政总裁吴冠强先生表示︰「我们视中国内地及香港市场为发展重点，并将继续扩展这两个市场的版图。与此同时，考虑到宏观经济的不利因素，本集团于扩展的过程中将采取审慎态度并继续严格控制营运成本，务求于不稳定时期维持营运效率及提高盈利能力。」



于2023年6月30日，本集团于香港、澳门、中国内地、新加坡及马来西亚营运共91间店铺。于本期间，本集团于香港开设了一间珠宝店，并于中国内地开设了两间珠宝店。随着店铺网络进一步扩张，本集团将继续聚焦于香港住宅区及中国内地的主要城市。



关于英皇钟表珠宝有限公司

作为零售商翘楚，英皇钟表珠宝(887.HK)自1942年在香港开业至今已有超过80年悠久历史，业务包括销售享誉国际之欧洲制腕表及旗下「英皇珠宝」品牌之高级珠宝首饰。凭借其代理齐全的钟表品牌、独特的市场推广策略以及遍布香港、澳门、中国内地、新加坡及马来西亚黄金地段的广泛零售网络，英皇钟表珠宝在全球各地中高收入人士的目标顾客群中已建立稳固的品牌形象。于香港投资者关系协会颁发的2023年香港投资者关系大奖中，英皇钟表珠宝荣获「最佳投资者关系公司—小型股」及「最佳投资者关系素材—小型股」。有关详细资料，请浏览其网站︰www.EmperorWatchJewellery.com。



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