来源 IGG Inc IGG集团月流水逾5亿港元,重塑辉煌;新游及APP业务增长迅猛,开启盈利新篇章

香港, 2023年8月24日 - (亚太商讯) - 全球领先的手机游戏及移动应用开发商及营运商IGG Inc(“IGG”,或“集团”,股份代号:799.HK)欣然宣佈集团截至2023年6月30日止之未经审计半年度综合业绩。



IGG 集团 2023 年中期业绩摘要及下半年展望:

-- 2023年上半年,集团经典游戏《王国纪元》上线七馀年,收入稳健, 上半年为集团贡献逾16亿港元收入。与此同时,集团收穫两款策略类重磅游戏--《Doomsday: Last Survivors》与《Viking Rise》,期内月流水双双突破7,000万港元。近期,《Doomsday: Last Survivors》表现持续向好,七月流水突破8,200万港元,再创新高。与此同时,集团APP业务(1)进入高速成长期,月流水从年初的1,200多万港元跃升至六月5,700多万港元,七月突破6,300万港元。两款新游戏及APP业务自二季度起为集团缔造了35%的收入贡献,驱动集团上半年收入同比实现增长,环比增长19%至25亿港元。集团于六月开始已回复盈利, 七月流水更重返5亿港元,游戏与APP业务多元发展,开启新篇章。



-- 上半年,IGG持续整合优化资源,积极应用AIGC(2)技术,集团研发及行政费用同比缩减30%,降本增效显著。期内,新游戏《Doomsday: Last Survivors》与《Viking Rise》处于集中推广期,主营业务虽阶段性亏损3.6亿港元,实为集团持续成长铺垫与投入,并于六月份已实现盈利。投资业务方面,投资项目陆续进入收穫期,当期减损大幅减少,步入盈利。综上,集团于期内录得亏损合计约3.6亿港元。展望未来,随著两款重磅新游及APP业务之拓展成长,集团对业绩前景充满信心。



2023 年上半年, 集团在研发上的多年投入迎来两款重磅策略新游--《Doomsday: Last Survivors》与《Viking Rise》,短短数月流水双双突破7,000万港元,成为集团增长新动力。集团经典游戏《王国纪元》上线七馀年, 收入稳健,上半年为集团贡献逾16亿港元收入。与此同时,集团APP业务经过十馀年的耕耘,今年进入高速成长期,月流水从年初的1,200多万港元跃升至六月5,700多万港元。两款新游戏及APP业务自二季度起为集团缔造了35%的收入贡献,驱动集团上半年收入同比实现增长,环比增长19%至25亿港元。集团于六月开始已回复盈利,七月流水更重返5亿港元,游戏与APP业务多元发展,开启新篇章。收入区域分佈方面,来自亚洲、欧洲及北美市场的收入分别佔集团收入的44%、26%及25%。期内,集团持续整合优化资源,并在AIGC技术的加持下,研发及行政费用同比缩减30%。上半年,两款新游戏处于集中推广期, 主营业务虽阶段性亏损3.6亿港元,实为集团持续成长铺垫与投入,并于六月份已实现盈利。投资业务方面,投资项目陆续进入收穫期,当期减损大幅减少, 步入盈利。综上, 集团于期内录得亏损合计约3.6亿港元。截至2023年6月30 日,本集团以23种不同语言版本向全球发行手游产品,拥有来自于全球200多个国家和地区的总用户数逾16亿,月活跃用户逾3,800万(3)。



本集团金牌手游《王国纪元》作为首款汇集跨平台、多语种、全球玩家即时互动等极具创新玩法的经典游戏,上线多年,仍深受玩家喜爱,并持续贡献稳健收益。得益于全球化战略的长期践行,以及多元精细的推广策略,经典游戏《王国纪元》迎来第七年,上半年度仍持续为集团贡献逾16亿港元收入,成为策略游戏长生命週期典范。截至2023年6月30日,全球注册用户达6.4亿,月活跃用户近1,000万。集团将继续推出创新玩法及多元推广策略,延续游戏强韧的生命力。



上半年,凭藉IGG在策略游戏赛道十馀年的耕耘与积累,集团推出的两款策略大作--《Doomsday: Last Survivors》与《Viking Rise》,游戏一上线便尽显锋芒。《Doomsday: Last Survivors》于2021年推出后,经过一年多的打磨优化,凭藉其鲜明的末日生存题材画风、“即时”和“战略”玩法的深度融合, 赢得2,200万玩家的喜爱。集团从今年三月份开始集中推广,游戏七月流水已突破8,200万港元。近期,集团将为游戏推出全新的公会对战之生存竞赛玩法,让玩家在游戏内畅享公会间即时组队、即时对战的乐趣,流水新高可期。



另一款重磅策略游戏《Viking Rise》,从测试期间便已展现出爆款潜质。从与策略玩法高度契合的维京题材,到精细化维京社群运营,让《Viking Rise》一上线便获得苹果与谷歌的全球推荐,横扫全球60多个国家/地区策略游戏下载榜第一(4),填补策略游戏市场“维京”题材空缺。《Viking Rise》从四月中开始推广一个多月时间,五月流水已突破7,000万港元。近日,游戏内推出玩家期待已久的跨服对战玩法-“混沌国度”。同时,游戏也将于近期迎来全新跨服公会战玩法—“遗迹之战”,带给玩家多样化的战斗体验。



APP业务方面,经过十年的打磨和耕耘,今年进入高速成长期。上半年,集团APP业务月流水从年初的1,200多万港元,跃升至六月5,700多万港元,七月突破6,300万港元,成果丰硕。截至2023年6月30日,APP业务注册用户逾3亿, 月活跃用户近2,000万。集团将持续推广,打造多元化产品矩阵,发挥APP业务平台化效应,推动收入再上新台阶。



当前,AIGC技术蔚为趋势,席捲各行各业,为移动互联网行业亦带来变革式之影响。IGG积极拥抱AIGC技术并在研发与运营层面充分应用,在语言翻译、AI 美术作画及客服等多个业务层面深度融入,大幅提升集团研运效率,实现降本增效。



展望未来,随著两款重磅新游及APP业务之拓展成长,集团对业绩前景充满信心。秉承“与时俱进,不忘初心”的企业文化,IGG将不断深化为全球市场的研发及运营,砥砺奋进,破浪向前,继续为移动互联网世界打造匠心之作。



关于 IGG Inc

IGG 集团创立于 2006 年,是一家全球领先的手机游戏及移动应用开发商及营运商,总部设在新加坡,于美国、中国、加拿大、日本、韩国、泰国、菲律宾、印尼、巴西、土耳其、意大利及西班牙等地区设有分支机构。IGG 爲世界各地的用户提供多语言、多类型的精品游戏。除 Apple、Google 和 Meta 等主要合作伙伴外,集团已与全球逾百家国际平台、广告商及供应商伙伴佈建长期合作关係。IGG 最受欢迎的游戏包括《王国纪元》、《城堡争霸》、《Doomsday: Last Survivors》、《Viking Rise》、《时光公主》等。



(1) 集团应用类 APP 及移动广告聚合平台业务(简称“APP 业务”)

(2) 人工智能生成内容(简称“AIGC”)

(3) 集团总用户数及月活跃用户数包含游戏产品及移动应用产品用户

(4) 排名数据来源:第三方权威机构 data.ai





