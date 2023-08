珠江船务公布2023年中期业绩 公司权益持有人应占溢利按年上升6.3%至5,838.7万港元

香港, 2023年8月24日 - (亚太商讯) - 珠江船务企业(股份)有限公司(「珠江船务」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:560.HK)欣然宣布其截至2023年6月30日止六个月(「期内」)的综合中期业绩。期内,面对复杂多变的市场环境和趋于下滑的业务需求,集团的港口航运物流业务受到一定程度的影响,但受益于粤港澳有序恢复正常通关,集团多条跨境水上客运航线陆续迎来复航,数条筹备已久的新航线亦顺利开通,客运板块业务逐步复苏,集团业务整体维持稳健发展。



2023年上半年,集团录得综合营业额12.3亿港元(2022年上半年:16.0亿港元),期内溢利较上年同期上升1.0%至6,229.5万港元(2022年上半年:6,169.0万港元),公司权益持有人应占溢利较上年同期上升6.3%至5,838.7万港元(2022年上半年:5,494.4万港元)。



深化物流战略升级 港口航运物流业务稳步发展

集团持续优化战略布局规划,充分利用在粤港澳大湾区内的港口联动布局优势,促进多元业务协同发展,当中工程物流、电商和空运物流业务成功实现新突破。期内,货物运输业务方面,集团集装箱运输量同比上升0.2%至64.6万TEU,散货运输量实现20.2万吨,集装箱陆路拖运量实现9.0万TEU。货物处理及仓储业务方面,集装箱装卸量实现52.7万TEU,散货装卸量实现322.2万吨。期内,珠江中转物流有限公司(「珠江中转」)及时调整经营策略,降低营运成本,积极开拓多元化业务,提升市场竞争力。珠江中转以屯门仓码为基地,扩大屯门仓库的恒温仓面积并顺利投产,继续深挖组装合成建筑组件的运输业务,亦中标香港国际机场第二跑道翻新工程部分供砂项目。同时,珠江中转积极开拓空运业务,成功开拓跨境铁路包列运输业务,顺利实现东南亚航线业务增长,积极筹备越南物流网点建设工作。期内,各下属公司努力攻坚克难,采取多项措施提升货物处理及仓储业务收益,多个片区经营效益稳步提升。



跨境客运板块表现回暖 持续优化机场战略

自2023年1月8日起,集团的跨境水路客运航线有序恢复运营,跨境客运业务量较去年同期大幅上升,但与疫情之前的水平还有一段距离。期内珠江客运有限公司(「珠江客运」)的客运代理总量及码头服务客量分别录得1,825.3%及1,158.3%的增长至647,000人次及423,000人次。期内投入运营的跨境水路客运航线已达十条,其中包括新开通的「深圳机场码头-香港中港城」、「广州琶洲-香港中港城」和「广州琶洲-香港国际机场」三条航线。集团持续深化与航空公司、旅游公司等业界合作,务求加强业务营销推广实现跨境客运业务有序恢复,部分航线载客率已恢复至疫情前水平。珠江客运围绕机场战略不断加大机场项目布局和业务延伸,逐步增强竞争优势。



本地业务高速拓展 服务屡获表扬

本地渡轮方面,随着香港与内地人员往来全面恢复,集团期内本地渡轮客运量同比上升23.4%至6,333,000人次。水上文旅业务方面,东方之珠游船有限公司通过不断创新产品和优化服务,市场培育效果逐步显现。期内,累计客流量同比大幅上升261.4%至21,000人次。此外,「东方之珠」号游船高质量地完成国家高级官员的接待任务,获得香港发展局专函表扬。燃料供应业务方面,新港石油有限公司港石油有限公司持续推动业务转型,实现柴油和机油销售量「双增长」,并成功中标香港特区政府船舶水上加油项目,顺利与润滑油供应链代理达成项目合作。



展望

下半年,随着通关后跨境人员和货物流转趋于正常,香港特区政府将进一步采取措施刺激本地经济和改善民生,而大湾区比较优势亦将充分发挥。集团将通过紧紧把握国家「十四五」规划、粤港澳大湾区建设和「一带一路」倡议带来的战略机遇,立足本港民生,整合湾区资源,谋划东盟布局,并从以下大方向推动企业高质量发展:



一是推动主业一体化,提升运营管理力─专业化做精粤港跨境水上客运板块,稳步推进跨境客运一体化运营;长效化做实本港渡轮及文旅板块,打造韧性更强、协同性更高的客运专业化运营平台。积极构筑港口运营、综合物流、仓储物流、工程物流以及新业态拓展等五大平台,加强内外部物流资源的统筹和协同,强化港航联动,巩固资源优势,深挖市场潜力,打造活性更高、竞争力更强的物流专业化运营平台。



二是打造物流战略优势,提升市场影响力─充分发挥专业化工程物流基地平台优势,积极参与香港「北部都会区」和「交椅洲人工岛」项目建设,大力拓展工程物流和建材供应业务。统筹布局综合性仓储基地,大力发展空运物流、供应链物流、冷链物流和免税仓储等现代物流业务,推动仓储物流业务向高端产业链延伸发展。加快落实在东盟区域增设物流业务网点,抢占新兴市场份额,创造「一带一路」新的利润增长点。



三是推进水上客运转型,提升企业续航力─重点培育核心航线,全力打造琶洲、深圳、中山等干线网络,争取代理更多优质航线。深度融入香港国际机场业务圈,在优化机场客运航线的同时,积极竞投更多香港国际机场的优质服务项目,不断完善「海陆空联运」服务链条,力争成为香港国际机场综合服务供货商。



四是强化本港业务拓展,提升区域辐射力─积极把握中标香港特区政府水上船舶加油项目契机,以高质量做好政府船舶加油服务为基础,进一步扩大市场份额。持续深挖本地渡轮市场潜力,不断提升业务控制力和行业影响力,进一步巩固渡轮业务优势,深化与跨境客运、燃料供应等集团业务合作,降本增效提升协同效益。着力发展「东方之珠」维港游项目,多渠道加大品牌宣传力度,全方位提升客运文旅业务资源使用率,拓展广告冠名、二次消费、增值服务等业务渠道,不断做强水上文旅产业。



关于珠江船务企业(股份)有限公司

珠江船务为珠江船务企业(集团)有限公司控股的香港上市公司,隶属于广东省港航集团有限公司旗下,管理世界最大的高速客船队和粤港澳水上客运网络,以香港为基地,覆盖粤港澳大湾区多个城市,包括广州、深圳、顺德、中山、东莞和澳门等;珠江船务营运香港本地渡轮,提供港内及离岛共五条主要渡轮航线的服务;同时发展维港游水上文旅项目。珠江船务亦是珠江三角洲最大的内河口岸码头和物流营运商之一,以香港为营运中心,网络覆盖珠江三角洲多个城市,包括肇庆、清远、佛山、广州、江门等,提供包括内河码头营运、综合物流、国际货运及供应链解决方案等业务。



有关更多资料,请浏览:https://www.cksd.com/





话题 Press release summary



部门 Transport & Logistics, 海洋/近海

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network