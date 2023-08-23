绿竹生物公布2023年中期业绩



香港, 2023年8月23日 - (亚太商讯) - 北京绿竹生物技术股份有限公司 (「绿竹生物」或「公司」；股份代号：02480) 今天公布截至2023年6月30日止六个月(「期内」) 之中期业绩。



绿竹生物是一家致力于开发创新型人用疫苗及治疗性生物制剂的生物科技公司，产品以预防及控制传染病以及治疗癌症及自身免疫性疾病。截至2023年6月30日，公司的产品管线包括三款临床阶段的在研产品，其中一款为核心产品LZ901（重组带状疱疹疫苗），以及四款临床前阶段的在研产品，并且有与核心产品相关的两项研发专利及七项待批准申请。



期内，公司完成在港股主板上市，本次上市净所得融资款项约2.416亿港币。截至2023年6月30日，公司作为一家未实现商业化的生物科技公司，实现其他收入约为人民币（下同）5.3百万元；研发投入约33.2百万元。期内亏损及全面开支总额同比减少约88%，从亏损约6.52亿元降至亏损约0.794亿元，主要是由于涉及的股份已于2022年6月按公允价值从金融负债重新分类为权益，因此不存在按公平值计入损益的金融负债公平值亏损。



绿竹生物执行董事、总经理、首席科学家孔健先生表示：「自2001年成立以来，公司专注于人类医学领域，凭借对免疫学及蛋白质工程的理解，建立了创新的精准蛋白工程平台，用于开发效率优良、高纯度及稳定性有所改善的重组疫苗及抗体在研产品。经过多年的努力，公司的三个在研产品已进入临床阶段，其中核心产品LZ901预计将于2023年第三季度在中国启动Ⅲ期临床试验，并于2025年第四季度实现商业化。随着我们的商业化布局开始进入日程，相信公司的能力和商业价值将得到更为直接的呈现。」



强大技术平台 支持多产品管线研发



绿竹生物经过二十年的研发和引进技术，己经建立了创新的精准蛋白工程平台，为药物开发的全周期赋能，这为公司开发在研人类疫苗、单克隆抗体在研产品和双特异性抗体在研产品奠定了坚实的基础。



集团用于疫苗开发的创新抗原呈递技术，从提高目标抗原的免疫原性的概念出发，然后在保留天然抗原的主要结构的同时，简化重组病毒疫苗抗原的设计，以提高免疫原性，改善安全性和患者的接种体验。集团利用自主开发的下一代双特异性抗体开发平台Fabite®，借助内部生物制品制造基础设施及实力，建立了多元化及先进的产品管线，涵盖在研人类疫苗、单克隆抗体在研产品和双特异性抗体在研产品。



LZ901作为公司自主研发的在研重组带状疱疹疫苗及核心产品，是全球首款具有四聚体分子结构的带状疱疹疫苗，也已在中美两国开展临床试验。LZ901在临床前研究和中国Ⅰ/Ⅱ期临床试验中表现出高免疫原性、有效性和安全性，同时诱导出特异性体液和细胞免疫。公司计划将于2023年第三季度开展的LZ901的Ⅲ期临床试验将受试者入组范围扩大至40岁及以上的成年人，并于2024年下半年提交生物制品许可申请（「BLA」），并在2025年第四季度实现产品商业化。



未来及展望



集团计划实施以下战略来实现的目标与愿景：

-- 积极促进本集团管线在研药物的临床开发，包括LZ901、K3及K193；

-- 迅速推进本集团其他临床前在研产品的开发，包括重组水痘疫苗、重组狂犬病疫苗、K333及K1932；

-- 扩大本集团产能以满足不断增长的市场需求；

-- 制定战略计划，促进国内外的商业化进程；及

-- 通过独立开发及╱或合作扩大本集团的产品管线



业绩公告显示，绿竹生物在不同领域的在研药物均有序推进。



尤其是集团自主研发的重组人抗肿瘤坏死因子（「TNF」）-α单克隆抗体注射剂在研产品K3，是阿达木单抗的生物类似药，集团计划于2024年第一季度在中国启动K3的Ⅲ期临床试验、于2024年第四季度完成Ⅲ期临床试验，并于2024年第四季度或2025年第一季度向国家药监局提交BLA。本集团预计K3于2025年下半年获得国家药监局的BLA批准并在2025年第四季度实现产品商业化，从而扩展中国的阿达木单抗生物类似药市场。



K193是集团自主研发的用于治疗B细胞白血病和淋巴瘤的双特异性抗体注射液（B淋巴细胞抗原CD19（「CD19」）－分化群3（「CD3」））在研产品。公司预计于2024年第一季度完成Ⅰ期临床试验，并计划于2024年第二季度启动Ⅱ期临床试验。



这一系列的布局，意味着绿竹生物将进一步加强管线的商务拓展业务和生产业务，提速管线商业化进程，绿竹生物的社会化价值和商业化价值将迅速得到提升。





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部门 制药及生物技术, 健康与医药

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