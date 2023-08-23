Tuesday, 22 August 2023, 22:00 HKT/SGT Share:

来源 Graid Technology Graid Technology宣布推出SupremeRAID(TM) 软件版本1.5，为NVMe用户提供无与伦比的性能 新软件发布充分利用PCIe Gen 5技术，使用户在保持数据完整性和安全性的同时捕获最大性能

加利福尼亚州圣克拉拉市, 2023年8月22日 - (亚太商讯) - Graid Technology公司，这家屡获殊荣的数据保护提供商，也是唯一一家开发RAID卡，为客户提供访问NVMe SSD的全面性能的开发者，今天宣布其针对SupremeRAID(TM) SR-1010和SR-1000产品的新软件发布（版本1.5）。借助PCIe Gen 5的强大功能，SupremeRAID(TM) 为客户提供了在不同RAID级别下充分利用更高带宽基础架构的性能优势，详见下方图表：



SupremeRAID(TM) 发布1.5版本（传统硬件RAID）

4K 随机读取 28 M IOPS 性能提升了 4 倍（6.9 M IOPS）

4K 随机写入 2 M IOPS 性能提升了 3倍（651 k IOPS）

1M 顺序读取 260 GBps 性能提升了 9 倍（28.2 GBps）

1M 顺序写入 100 GBps 性能提升了 9.6倍（10.4 GBps）



除了巨大的性能提升外，SupremeRAID(TM) v1.5还增加了其他功能，包括将驱动组支持从4个增加到8个，增强了AMD平台的随机I/O性能，并支持Oracle Linux。如今，SupremeRAID(TM) v1.5支持Linux，将在今年晚些时候为Windows Server提供类似的功能和更高的性能。



“过去的I/O瓶颈已经一去不复返了。我们非常高兴将SupremeRAID(TM) v1.5 for Linux推向市场。与NVMe和PCIe Gen 5基础架构相结合的客户在部署SupremeRAID(TM) 来保护其数据时将体验到无与伦比的性能，为AI/ML、物联网、视频处理和其他对性能要求高的业务应用程序提供了完美平台，”Graid Technology总裁兼首席执行官Leander Yu表示。



SupremeRAID(TM) v1.5的发布继续使Graid Technology在数据保护市场上区分于软件和硬件RAID选项。专利的越路径数据流和新的智能奇偶校验数据减少技术都为客户在各自的市场中提供了竞争优势。



不论渠道如何，SupremeRAID(TM) 软件版本v1.5都将作为免费升级提供给所有Graid Technology的客户。随着Graid Technology不断扩展其全球OEM、分销和集成伙伴关系，该公司将继续致力于与客户和合作伙伴合作，探索未来产品和软件增强的其他功能选项。



基准环境：

硬件规格：

服务器：Supermicro AS-2125HS-TNR

CPU：AMD EPYC 9654 96核处理器 x 2

内存：三星Samsung M321R2GA3BB6-CQKVS DDR5 16GB x 24

固态硬盘：Kioxia CM7 KCMY1RUG3T84 x 24

RAID控制器：SR-1010 x 1



软件环境：

操作系统：Ubuntu 20.04.4 LTS

内核：5.4.0-155-generic

基准测试工具：fio-3.16

SupremeRAID 驱动程序版本：1.5.0



关于Graid Technology公司：

总部位于加利福尼亚硅谷，台湾台北设有研发中心，我们的领导团队由一支经验丰富的专家团队组成，他们在软件定义存储（SDS）、ASIC和存储行业拥有几十年的经验。Graid Technology公司开发了世界上唯一的NVMe和NVMeoF RAID卡，可以在不牺牲系统完整性或安全性的情况下发挥PCIe 3、4和5 SSD性能的全部潜力。请访问我们的网站，或在Twitter 或 LinkedIn上与我们联系。



联系信息

Andrea Eaken

Director of Marketing, Americas & EMEA | Graid Technology

andrea.eaken@graidtech.com

949-742-9928



相关文件

SupremeRAID SR-1010 Brochure and Specs_Aug 2023.pdf https://pr.report/4AjHuM3s

SupremeRAID SR-1000 Brochure and Specs_Aug 2023.pdf https://pr.report/7Hr5cCqG



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