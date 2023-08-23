Tuesday, 22 August 2023, 19:55 HKT/SGT Share: 亨得利2023年上半年亏损按年收窄91.3% 国际大宗商品贸易业务平稳向上

香港, 2023年8月22日 - (亚太商讯) - 亨得利 (3389) 公布2023年上半年业绩。期内，集团收入录得675,621,000（人民币，下同），按年上升20.9%；高端消费配套业务等收入为316,992,000元，按年上升13.3%；国际大宗商品贸易收入358,629,000元，按年上升44.4%。上半年，集团亏损录得较大幅度的收窄，亏损额为8,799,000元（二零二二年六月三十日止六个月：亏损27,912,000元），较去年同期下降68.5%；而股东应占亏损为1,985,000元（二零二二年六月三十日止六个月：亏损22,929,000元），较去年同期下降91.3%。亏损得以收窄的主要由于毛利的改善及钟表业务终止导致库存拨备及钟表业务运营费用大幅下降等。



回顾期内，中国内地经济逐步常态化。因应矿砂价格的上升，集团的国际大宗商品贸易业务平稳向上，其销售额及利润较去年同期均有较好的提升。回顾期内，全球干散货航运市场呈震荡走势，集团始终保持谨慎、稳健的经营策略，坚持以客户为中心，在深耕传统运输航线外，首次开辟哥伦比亚至韩国煤炭运输航线，为集团带来正面回报。上半年，海运业务收入与利润均取得了较好的成绩。



回顾期内，高端消费配套业务持续受经济压力影响，但本集团以稳健为根本，采取多种措施应对风险，取得了较为明显的成效。回顾期内，高端消费配套业务的整体收入仍有较好的增长。唯因新项目拓展及人工成本等费用有较大幅度增加等，净利润受到较大的影响。



下半年，亨得利仍将继续坚持「行稳致远、持续经营」之原则，背靠中国内地稳定的经济发展环境，稳步发展。集团将紧贴市场，在新的发展方向指导下，不断完善业务模式。集团将继续国际贸易的进程，并不断扩充与加强与国际贸易密切相关的国际海运业务，努力成长，冀在不远的将来成为国际海运供应链中较强的一员，实现企业发展的新突破。



集团亦仍将顺应市场需求，面向中国内地及国际双市场，不断提升商业空间一体化服务水平；调整高端名表配套产品的生产，同时展开有限多元化的业务进程，继续深入将高端消费配套生产渗透到珠宝、化妆品及手机等其他高端生活品领域，将商业空间美化服务扩充至生活空间美化服务领域等，继而成为高端消费配套生态链中不可或缺的一个独立环节。





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