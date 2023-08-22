Tuesday, 22 August 2023, 22:06 HKT/SGT Share:

来源 QFPay HK 电子支付服务商QFPay HK同时于线上及线下支持PayMe for Business 助商户直接注册简化流程 提升营业效率及收款能力

香港, 2023年8月22日 - (亚太商讯) - 电子支付愈趋普及，为迎合市场趋势，商户纷纷加强提供电子支付的服务，而PayMe 可谓其中一个最热门选项之一。电子支付服务商QFPay HK （钱方香港） 继早年为商户引进汇丰旗下的PayMe for Business作收款选项之一，今年再进一步成为首批电子支付服务商，同时支持线上及线下商户直接透过QFPay HK平台注册使用PayMe for Business，大幅减省商户申请程序。QFPay HK为商户聚合各大电子支付平台，于同一商户对账平台内一并处理不同账目，取缔以往额外的结算工序，直接提升业务效益。有关服务现已开通，各商户可随时登记及注册使用。

QFPay HK联合始创人兼总经理梁生光（Will Leung）

QFPay HK x PayMe for Business 一站式对账平台

一站式快速申请省却步骤直接使用

QFPay HK（钱方香港）一向了解市场需求，为方便用家，早于2021年时已早着先机，连接汇丰的全方位数码收款方案 —「智丰收」，并引进汇丰旗下PayMe for Business作为QFPay HK提供的众多收款方式之一，为超过10,000个商户提供更多元化和贴近市场需要的选择。



今年，QFPay HK将服务升级，无论线上或线下商户，只要透过QFPay HK平台注册，可一站式申请使用PayMe for Business及其他电子支付，无需先行开立汇丰商业户口，大幅减省商户繁复的申请程序及手续，令市场上更多商户可以接入PayMe for Business，同时方便商户及顾客，直接提升业务效益。



革命性业务优化方案 一站式对账平台结算

此外，为令实体店商户收款时更便利，QFPay HK已将PayMe for Business合成在其收款应用程序（APP）及支付网关（Payment Gateway），以提高营运效率；这亦令网店商户更容易在技术上经QFPay HK的插件（Plug-in）及API来接入PayMe for Business。



此项全新功能令QFPay HK为商户带来革命性的业务优化方案。商户只须透过QFPay HK，便能一站式聚合各电子支付平台，同时在同一对账平台内处理不同账目，取缔额外结算工序，为商户提供突破性的对账便利。



首批服务商同时支持线上及线下商户 获官方许可及肯定

QFPay HK联合始创人兼总经理梁生光（Will Leung）表示：「智能科技的进步驱使营商环境走向数码化，顾客亦追求更方便快捷的支付方式。为了解决商户和用家的实际需求，公司一直观察线上线下商户在使用电子支付平台时面对的障碍，持续开拓为商户提供更便利、安全及快捷的支付服务，以支持中小企应对瞬息万变的数码化挑战。QFPay HK成为首批同时为线上及线下商户提供PayMe for Business的电子支付服务商。」



汇丰PayMe主管钟柏德（Brad Jones）表示：「PayMe凭借简单易用的付款功能，吸引超过300万个人用户使用，同时致力将PayMe for Business商户连系至这个广大用户群，为他们拓阔商机。我们很高兴与QFPay HK深化合作，简化PayMe for Business的注册过程，务求更多线上线下商户都可以接触使用PayMe的消费者。」



间接助商户加快资金流 提升业务发展潜力

QFPay HK表示，金管局于去年10月24日推出了 「商业数据通」Commercial Data Interchange （CDI），容许银行可在商户许可的情况下，向QFPay HK获取交易数据，透过数据分享大幅简化及加快融资审批程序，协助企业及中小企业务持续发展。这项优化措施亦间接令商户的营销数据更为完整，有机会提高商户的融资能力，协助商户增加资金流及业务发展潜力。同时，亦预料这项优化方案可以为QFPay HK增加10%的商户加盟旗下，带来按年6%的营业额增长，并展望未来将会继续拓展及优化不同功能，令更多商户受惠。



关于QFPay HK

QFPay HK（钱方香港）成立于2015年，主力发展电子支付平台，至今已整合超过15款支付方法，包含信用卡 （Visa, MasterCard, UnionPay） 及各种二维码钱包（PayMe for Business, Alipay, WeChat Pay, 转数快, 云闪付等），直至2023年服务超过一万个商户，在电子消费券带动下业务更节节上升。QFPay HK近年积极为中小企推出不同的融资产品，开拓电子商贸解决方案服务扩展多元化业务，锐意为中小企提供一站式金流管理服务。



PayMe 储值支付工具牌照号码︰SVFB002



新闻稿由Wasabi Creation代QFPay HK发出。传媒联络：

Mr. Dicky Li 电话：2811 4900 / 9137 7299 电邮：dicky@wasabic.com.hk

Ms. Nicole Chau 电话：2811 4900 / 9363 9448 电邮：nicole@wasabic.com.hk





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