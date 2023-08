Tuesday, 22 August 2023, 10:07 HKT/SGT Share: 福寿园上半年在服务延展、科技引领、文化创新等领域多点发力,派发中期股息每股9.06港仙 科技引领殡葬服务 向人性化及高质量发展

香港, 2023年8月22日 - (亚太商讯) - 中国领先的殡葬服务提供商 -- 福寿园 (1448.HK) 日期公布截至2023年上半年业绩。随着国内经济社会全面恢复常态化运行,宏观政策显效发力,国民经济回升向好,高质量发展稳步推进。2023年上半年,集团继续聚焦在新时代、新环境下可持续快速发展,从市场和产品的双重维度探索。集团于上半年取得了可观的增长,总收益达人民币1,524.5百万元,较上年同期增长约68.2%。其中,经营性墓穴销售服务收益较去年同期增加84.3%至人民币11.8亿元,销售数量增加60.5%至9,787座,主要是回顾期内被累积和递延的殡葬消费需求得以快速释放,客户来园量大幅上升。殡仪服务收益增加36.2%至人民币223.9百万元,殡仪服务量增加20.2%。公司拥有人应占溢利及全面收入达人民币464.7百万元,较上年同期增长约78.0%。董事会拟向股东派发2023年中期股息每股9.06港仙,符合本集团所承诺的派息政策,以以答谢股东一直以来的支持和肯定。



回顾期内,集团在公益事业、科技创新、品牌发展方面的表现获得各方认可,获得中国经济媒体融合发展高峰论坛「年度优秀公益传播案例」、「公益之申 — 年度十佳公益项目」、第四届品牌创新发展大会「杰出数字化创新企业」、国际绿色零碳节「2023绿色可持续发展贡献奖」等荣誉。凭借30年来在品牌建设方面的创新成果,福寿园获得业界充份肯定。经相关部门及媒体推荐,在2023年8月,集团参加2023品牌强国(昆明)国际高峰论坛暨中国创新品牌500强发布会,与腾讯、阿里巴巴等企业共同入围「2023中国创新品牌500强」,此次是福寿园第二次参加品牌价值评价,集团品牌价值获评价119.78亿元,创新指数达428.57分,排名第239位。



创新研发「3JI」迭代产品 强化数字科技战略转型

集团持续于云纪念、数字陵园、数字资产等方面不断强化实践探索,致力于成为真正服务于精神传承的生命科技服务提供商。



基于上海福寿园「慧心谷」产品的成功落地实践,以及对其景观与生命服务新理念的深层次研究与思考,集团创新研发了「3JI」迭代产品。「3JI」创新迭代产品中包含一场让参加者留下深刻印象的葬礼仪式,拥有沉浸式数字礼厅、270度环屏、全息投影或者是草坪音乐会等场景体验。在记载方面,「3JI」创新迭代产品还包含生命回忆录、数字家谱、在线纪念馆等服务,保存个人生命中的重要资料、照片、视频等数字化资产,让家族历史和精神财富得以传承延续。



集团亦不断强化数字、科技赋能于园区管理,提高资源利用率、保护生态多样性,确保生态和谐。为落实国家双碳战略,践行企业及行业责任,上海福寿园将对于采购的墓石产品开展「碳足迹」评测,希望通过评测每座墓所产生的碳排放,推测整个集团及整个行业每年墓石产品的碳排放值,从而减少能耗、提升能源利用效率,促进企业可持续发展。



EPC模式越发成熟 项目收购稳步推进

公司全资子公司天泉佳境EPC模式的推行不仅在施工效率和水平上有所提升,更已实现对集团外项目的输出服务。天泉佳境的设计业务充分对接市场,特别是政府主导的殡葬设施建设,上半年已中标多个大中型合同,并有多个项目在紧密跟踪。



集团继续布局重点区域和重点城市,通过并购优质资产、以混改项目和合作项目为创新点,寻求可复制模式的快速发展。回顾期内,集团收购了延安洪福公墓有限公司100%的股权。集团亦与沈阳福园实业集团有限公司达成并签署了合作协议,双方将在沈阳市共同设立合资公司,开展殡仪服务相关业务。



生前契约签约再创新高 环保火化机自主创新走出国门

集团着力构建生命服务生态圈价值智能化创造能力和资源综合利用能力,将科技产品的服务范围继续扩大,在线+线下服务体系更加深入扎实,用户服务颗粒度更细。在底层,搭建完成上海福寿园VR环境体系,为进一步开拓在线服务提供基础支持;在应用层,完成数字人技术落地,通过二维和三维两种展示方式,复原人物形象,并通过AI训练知识库,完成自由交流。同时沉浸式礼葬系统已经完成市场化改造,开始持续服务不同用户;在云端,今年清明期间,云上纪念的用户留存率、活跃度和付费率持续上升。



生前契约服务能帮助集团提早锁定客户,为殡仪和墓园带来稳定的客户储备。随着疫情管控全面放开,生前契约业务签约量再创新高。回顾期内,累计签订9,272份合约,较上年同期增长18.4%(2022年上半年:7,834份合约)。



环保火化机业务方面,集团在回顾期内成功研发了新型火化机JS3-Ⅱ,其遗体火化时间大大降低,预计投入使用后可节约能耗10%以上。集团亦制造了可协同降温、脱酸、除尘的尾气净化设备,预计整体成本可降低15%以上。



展望未来,集团将努力探索行业发展新模式,以互联网科技承载记忆与情感,以智能、高效、环保、温暖的服务体系为目标,为行业注入新的内涵,持续引领行业变革和服务水平提升。集团将通过互联网+科技,串联殡葬业务场景,赋能传统殡葬行业,以提供高质量的生命服务和科技人文纪念服务为出发点,致力成为殡葬及生命科技服务提供商。集团将继续坚持扩张型战略目标,寻找合适发展机会,积极对外拓展并扩大产业链布局,整合高度分散的中国殡葬行业资源,努力扩大市场份额以满足更多老百姓对高质量殡葬服务的需求。集团努力推进已签约项目的落地,凭借对殡葬业务的先进理念和专门知识,整合新收购业务,将其提升至集团的标准。



同时,集团还将推动火化机业务迅速成长为集团的重要业务板块,通过大力推行以生前契约为核心的生前事业及与地方政府合作的创新思维,增加殡仪服务在集团的业务占比及扩大设计服务业务的规模并将推进与互联网结合以增加服务的内容与可及性、并筹划殡葬用品业务。



福寿园国际集团有限公司董事局主席兼执行董事白晓江先生表示:「现时,福寿园的发展已进入全新阶段,从殡葬服务商升级为生命科技服务提供商。福寿园将继续聚焦在新时代、新环境下可持续快速发展,从市场和产品的双重维度探索,在服务延展、科技引领、文化创新等领域多点发力,着力满足客户多元化、差异化,特别是精神层面的消费需求。在积极推进各项业务发展的同时,我们将注重短期利益和长期价值的平衡,以更平稳及可持续的步伐把握集团业务的发展,致力于经营好福寿园这个承载记忆与情感的生命场所,以最好的业绩持续回报所有股东。」





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network