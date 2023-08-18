业聚医疗2023财年中期纯利翻三倍至25.2百万美元 总收入增18.2%至8,140万美元



香港, 2023年8月17日 - (亚太商讯) - 专营经皮冠状动脉介入治疗（PCI）及经皮腔内血管成形术（PTA）手术介入器械的全球主要医疗器械制造商业聚医疗集团控股有限公司（「业聚医疗」或「集团」；股份代号：6929）今天宣布其截至2023年6月30日止六个月的中期业绩，收入及纯利均录得增长。



业绩亮点：

-- 收入增长18.2%至81.4百万美元，而撇除汇率影响的收入增速达23.5%

-- 纯利按年上升213.3%至25.2百万美元，纯利率为30.9%；经调整利润（非香港财务报告准则计量指标）(1) 增长105.6%至约25.4百万美元

-- 总销量增加20.8%至约725,000件

-- 集团在全球拥有超过210项授权专利及公布专利申请

-- 集团已为旗下产品Scoreflex TRIO球囊扩张导管及EZGuide延长导管取得CE认证，并按医疗器械条例（MDR）完成Sapphire PTCA（经皮冠状动脉腔内成形术）系列产品的CE认证更新

-- 深圳生产基地扩建后，球囊及支架产品的总年产能分别提升至约180万件及60,000件

-- 集团的杭州富春湾新城生产基地预计于2023年底动工，投产后年产能将新增240万件产品

-- 集团将考虑派发末期股息，与股东分享成果



截至2023年6月30日止六个月（「报告期」），集团收入增加18.2%至81.4百万美元。总销量亦较去年同期增长20.8%至约725,000件。毛利上升22.1%至约58.3百万美元，毛利率为71.6%。公司拥有人应占利润增长213.3%至25.2百万美元，纯利率达30.9%。经调整利润（非香港财务报告准则计量指标) (1) 按年增长105.6%至约25.4百万美元。每股基本盈利为3.04美仙（2022年上半年：1.39美仙），而每股摊薄盈利则为3.03美仙（2022年上半年：1.20美仙）。于2023年6月30日，集团财务状况稳健，现金及银行结余约达239.0百万美元（2022年12月31日：229.1百万美元）。



业聚医疗董事长、执行董事兼行政总裁钱永勋先生表示：「虽然欧美央行因通胀持续高企而收紧货币政策，拖累环球经济表现，但凭借集团顶尖人才对创新的坚持，以及始终秉持『诚信、激情、创新及绩效』的核心价值，引领业聚医疗维持增长动力及取得卓越表现。随着集团拓展业务，致力扩大分销网络、增强研发实力、丰富产品线及扩大产能，我们相信这些努力不仅能丰富集团的产品组合及推动业务表现，更可惠及全球患者。」



主要市场的需求保持强劲

报告期内，美国市场的收入按年增长61.6%，其中刻痕球囊在当地的销量更增加一倍。受惠于引入新一代产品，以及对相关治疗的需求增加，其他市场包括来自日本、亚太区、欧洲、中东及非洲及中国的收入（撇除外汇影响）分别按年增长27.0%、23.9%、14.2%及8.2%。而集团拥有覆盖全球逾70个国家及地区的广泛销售网络、以及由147名分布于10个国家或地区的销售及营销人员和217家分销商组成的专业团队，加上积极举行市场营销活动，亦有助推动各地的销售增长。例如，集团举办了三场实地的医生交流计划（PEP），邀请日本、新加坡和澳洲的知名医生，向越南及马来西亚当地的医生分享他们在PCI/PTA手术方面的专业知识及经验。此外，集团也在全球举办或参与约30次研讨会、研习会、会议或小组讨论会。这些活动增加了集团在目标市场的曝光率。



杰出研发能力及卓越产品获世界认可

截至2023年6月30日，业聚医疗在全球主要司法管辖区拥有超过210项授权专利及公布专利申请，其中在美国和中国境内分别拥有超过30项及55项授权专利，彰显集团对创新的承诺。报告期内，集团的新一代产品不仅扩大了集团的市场份额，更在多个重点司法管辖区获得认证和认可。随着欧洲医疗器械指令（MDD）过渡至更严谨的医疗器械条例（MDR）制度，集团取得Scoreflex TRIO球囊扩张导管的MDR认证，并在MDR下完成Sapphire PTCA系列产品的CE标志更新。此外，集团亦取得EZGuide延长导管的CE标志、Sapphire神经球囊的国家药监局批准及Teleport XT微导管的PMDA批准。同时，集团的在研产品亦取得进展，包括于2023年4月在中国开展Scoreflex TRIO的临床试验，亦向FDA提交了Teleport XT微导管的注册申请。



集团在使用新材料方面亦继续取得突破。例如，即将推出巿场的两款冠状动脉产品Sapphire Ultra及Sapphire Ultra NC将采用最新的原材料技术，在保持优良产品性能的同时降低成本。该等产品预计将于2023年底获得FDA的批准。价格较相宜的球囊将让集团能打入更多价格较低的发展中国家，使该地患者能更容易采用这项拯救生命的技术。



钱先生补充：「我们的合资企业ON P&F继续透过不断创新，重新定义了结构性心脏病产品的格局。我们积极推广首款商业化产品TricValve，为这款产品向国家药监局提交了临床研究方案，再加上全面的结构性心脏病介入器械产品管线，我们有信心能巩固市场上的领导地位，并为大家创造更健康的未来。」



扩大生产设施支持不断增长的需求

业聚医疗在中国及荷兰设有生产基地，并于中国及美国设有研发中心。集团一直致力扩大产能，迎合巿场对集团产品快速增长的需求。报告期内，集团在深圳厂房安装了新的生产机器，并将若干生产流程转移至深圳福永的新租赁厂房进行。该新生产基地已通过ISO及国家药监局检验，并已获加入ISO 13485认证及中国生产许可证。该厂房建成后，集团球囊产品及支架产品的总年产能预计将分别提升至约180万件及60,000件。



在中长期产能规划方面，集团已与杭州富春湾新城管理委员会就投资建设血管内介入医疗器械研发及生产基地签订商业协议。随后于2023年6月，集团以作价约人民币10.5百万元，收购杭州富阳一幅接近20,000平方米的地块。集团计划在该地块上建设建筑面积约60,000平方米的先进研发及生产设施。在获得相关建筑许可后，预计将于2023年底开始动工。该设施建成后，预计集团的年产能将额外增加约240万件产品。



展望2023年下半年，业聚医疗有信心透过市场渗透及扩张，加上提升效率，维持收入及纯利的稳定增长。美国市场预期将在集团的增长策略中扮演重要角色，借着雅培最近收购集团的美国分销商，集团预期可进一步扩大在这庞大市场的医院覆盖范围。至于中国市场，集团计划透过推广更多新产品以多元化产品组合。除冠状球囊外，重点推广包括集团的微导管及外周产品。



钱先生总结：「我们正积极物色能与集团广泛的销售网络产生协同效应、且具创新和高质量血管内介入产品的并购目标。我们亦将探索拓展直销网络的机遇，以提高集团的收入及盈利能力。我们现正致力实现我们的愿景，成为世界领先的医疗器械开发商及制造商，提供创新和全面的血管内和结构性心脏病介入解决方案，有效改善患者的生活质素。而我们亦高度重视为股东提供回报，并将考虑派发末期股息以分享成果。」



关于业聚医疗集团控股有限公司

业聚医疗是一家主要的全球医疗器械制造商，专门生产用于经皮冠状动脉介入治疗（PCI）及经皮腔内血管成形术（PTA）的介入器械。业聚医疗的总部位于中国香港，产品销往全球超过70个国家和地区。根据灼识咨询报告，就2021年PCI球囊的销量而言，集团亦是唯一一家总部设在中国，且在包括日本（排名第二）、欧洲（排名第四）及美国（排名第六）在内的所有主要海外PCI球囊市场排名前六的公司。此外，就2021年PTA球囊的销量而言，集团在日本市场排名第三，在美国市场排名第四。集团亦专攻冠状动脉支架产品，并积极将业务扩展至神经血管介入及结构性心脏病领域。截至2023年6月30日，业聚医疗已于全球拥有超过210项授权专利及公布专利申请。其内部研发团队拥有逾20年的产品开发经验，并已开发出世界领先的专有技术。



如需了解更多详情，请浏览集团官网：https://orbusneich.com/



(1) 不包括上市开支、可转换可赎回优先股的利息回拨及以股份为基础的薪酬开支等若干非现金及一次性项目。





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部门 健康与医药

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