Wednesday, 16 August 2023, 08:02 HKT/SGT Share: 金活医药优化产业布局 进一步认购大幸药业2.08%股权

香港, 2023年8月16日 - (亚太商讯) - 医药大健康分销领先企业—金活医药集团有限公司(「金活医药」或「集团」,股份代号:01110.HK)于15日公布,金活医药将进一步认购日本大幸药品株式会社(「大幸药品」,股票代码:4574.JP),按每股股份338.58日圆(相当于约18.35港元)的代价认购额外100.75万股大幸药品股份,占大幸药品经扩大已发行股本的约2.08%,总代价为3.41亿日圆(相当于约1,848.87万港元)。收购完成后,与先前认购股份合计时,集团将合共持有大幸药品318.59万股股份,占大幸药品经扩大已发行股本的约6.42%。



大幸药品于1946年成立,为日本著名药品公司,主营业务包括医药产品以及感染管理(卫生控制)等产品的制造和销售。大幸药品旗下拥有超过120年历史的喇叭牌正露丸产品,产品疗效好,品牌知名度高。金活医药自1996年成立以来即为喇叭牌正露丸国内唯一总经销商,集团助力喇叭牌正露丸产品国内边际销量扩展,尤其是近两年国内市场销量增长加速,2022年增长率达64%。经过多年发展,喇叭牌正露丸已成为集团目前畅销的主力产品之一。



作为一家致力于从事品牌进口医药及保健产品分销的大健康领域领先企业,集团长期以来坚持医药健康产业投资方向,增持大幸后集团将围绕五五战略规划及经营目标开展工作,集团将持续不断巩固基础存量业务,积极向上拓展与香港佛慈药厂、大幸药品等上游供应链的溯源合作,向下着力打造龙德特色健康产业生态圈,搭建医药大健康产业上下游供应链体系,纵深产业版图。



金活医药集团董事局主席赵利生先生表示:「金活医药集团于今年4月首次参股大幸药品,自合作以来,业务协同发展成效初显,经营质效得到提升。集团也十分重视与大幸药品的深度合作,希望通过此次二次认购,持续深化协作,互利共赢。本次收购完成后,集团将持续深耕喇叭牌正露丸市场,夯实产品品牌硬实力。未来,集团也将深入挖掘日本汉方药的相关资源,丰富公司产品矩阵,培育新的利润增长点。入股大幸药品有助于公司进一步优化产业布局,更好地传承和发扬汉方制剂,服务大众健康。」



此外,金活医药为延伸集团产业布局,于2021年与兰州佛慈合资经营香港佛慈,金活医药持股占比49%,合作期间香港的岷山牌系列产品增长超过预期;2022年,金活医药完成收购法国Innopharm,正式进军欧洲市场。本次增持大幸药品股权,有助于金活医药上游供应链的进一步扩展,促进集团产业链上下游战略协同,提升国际品牌竞争力和销售规模。





话题 Press release summary



部门 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network