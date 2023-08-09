Thursday, 10 August 2023, 19:17 HKT/SGT Share: 《 张国荣逝世20周年日本纪念活动 》

日本东京, 2023年8月10日 - (亚太商讯) - 全球电影收藏品交易平台《mov》 为纪念香港一代巨星「哥哥」张国荣逝世20周年，在日本发起一连串纪念活动，包括推出线上电影换票证加送张国荣电子NFT珍藏卡、举办《张国荣电影角色自组人偶展》、发行日本新版纪念书及 4 本已绝版香港纪念书的电子复刻版。









活动一：电影在线换票证加送张国荣《电影双周刊》封面电子NFT珍藏卡



《覇王别姫 4K》在日本电影院公映，观众可在在线购买《覇王别姫 4K》电影换票证，每次购买可以在电影收藏品平台《mov》 上随机得到一款为张国荣封面的《电影双周刊》电子珍藏卡。每一张珍藏卡都有电子证书NFT纪录在区块链上,保证独一无二, 可于日后在《mov》平台上销售。珍藏卡有6种级别：超级稀有卡、稀有卡、金卡、银卡、铜卡和普通卡，总共22款。



合作方香港电影杂志《电影双周刊》于1979年创刊，自20世纪90年代初香港电影鼎盛时期起，张国荣曾多次登上《电影双周刊》的封面。 mov将22款张国荣杂志封面数字化，制作了粉丝们梦寐以求的电子收藏卡, 可永久保存。电影票加送电子NFT珍藏卡, 不只是在日本，也是在亚洲首个创举。



《覇王别姫 4K》电影在线换票证（需日本电话号码作用户登记）：https://mvtk.jp/campaign/hbk4k



活动二：《张国荣电影角色自组人偶展》



《mov》为配合电影《霸王别姬 4K》在日本电影院上映，于7月28日至8月17日在位于东京新宿的 109 Cinemas Premium Shinjuku 举办《张国荣电影角色自组人偶展》。自组人偶由香港自组人偶艺术家 Echo To（https://www.instagram.com/hk_movie_figure/）悉心制作，当中包括张国荣在电影《英雄本色》《倩女幽魂》《胭脂扣》《霸王别姬》《阿飞正传 》《东邪西毒》及《鎗王》演出的著名经典角色重新细致演绎。



活动三：推出新制作张国荣日本版20周年纪念书 及 4本已绝版香港纪念书刊的电子复刻版



《mov》将 4 本由香港电影杂志《电影双周刊》编辑的绝版书：《张国荣・电影海报艺术》、《张国荣的电影世界1 (1978-1991) 》《张国荣的电影世界2 (1991-1995) 》《张国荣的电影世界3 (1996-2002) 》数码化，推出「电子复刻版」，让全球的张国荣影迷可以在在线购买及阅读经典。与此同时，《mov》更推出新制作的《张国荣逝世20周年纪念册 电影双周刊日本特别版》纪念张国荣逝世20周年, 欣赏其从未公开的照片及神韵。



在线电子书：https://bit.ly/mov-leslie-cheung



关于《mov》

以「DELIVER MOVING by MOVE of MOVIE。〜带动电影以传播感动〜」为宗旨，志在为电影文化产业注入新的价值元素和商业模式。团队由20多名在日本和海外的电影界成员及顾问组成，推出全球首个WEB3.0区块链技术次世代电影收藏品平台《mov》。



电影收藏品平台《mov》 ：https://mov.movie/

企业网站：https://corp.mov.movie/

任何查询：contact@mov.movie





话题 Press release summary



部门 广播，电视及卫星, Blockchain Technology

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

